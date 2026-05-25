Přeskočit na obsah
Benative
25. 5. Viola
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Pietou za oběti nacismu v pondělí skončí brněnský sjezd sudetských Němců

ČTK

Uctěním památky obětí nacismu v pondělí v Brně skončí sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), který se poprvé konal v Česku. Sudetští Němci přijeli na pozvání festivalu Meeting Brno, který pokračuje až do 31. května.

Pouť smíření
V sobotu se vydala z Pohořelic do Brna Pouť smíření, která připomněla divoký odsun Němců. (Účastníci Pouti smíření přicházejí na Mendlovo náměstí, 23. května 2026, Brno)Foto: CTK
Reklama

Pondělní pieta se uskuteční v Kounicových kolejích, kde nacisté věznili i popravovali české vlastence. Místo navštívil už v neděli také bavorský premiér Markus Söder.

Sjezd i festival začaly ve čtvrtek pietním setkáním za oběti holokaustu na hlavním nádraží. V pátek se Češi a Němci usadili u dlouhého stolu na Moravském náměstí. V sobotu se vydala z Pohořelic do Brna Pouť smíření, která připomněla divoký odsun Němců. V neděli se na výstavišti konal hlavní sjezdový program s projevy politiků včetně Södera.

Související

Jednotlivé akce SdL provázejí od čtvrtka protesty lidí, kteří připomínají zločiny nacismu a podíl sudetských Němců na rozbití předválečného Československa, případně odmítají prolamování Benešových dekretů. Na nedělní demonstraci na Dominikánské náměstí přišlo několik tisíc lidí.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Letadla aerolinií easyJet
Letadla aerolinií easyJet
Letadla aerolinií easyJet

Letadlo aerolinek EasyJet muselo nouzově přistát kvůli powerbance v kufru

Letadlo společnosti EasyJet na cestě z egyptské Hurgady do Londýna muselo před týdnem nouzově přistát v Římě. Důvodem bylo zjištění, že v zavazadle jednoho z cestujících uloženém v nákladovém prostoru je powerbanka připojená k nabíjení. Uvedl to v pondělí web zpravodajské televize BBC.

demonstrace proti sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně, demonstranti, vlajky, transparent
demonstrace proti sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně, demonstranti, vlajky, transparent
demonstrace proti sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně, demonstranti, vlajky, transparent

ŽIVĚ „Nepotřebujeme se usmiřovat." Brnem prošly stovky odpůrců sudetoněmeckého sjezdu

Odpůrci sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) se v neděli dopoledne vydali na pochod Brnem. Na Baštách u hlavního nádraží se jich sešlo několik stovek, cíl pochodu je na Dominikánském náměstí, kde začne ve 14:00 demonstrace pořádaná iniciativou Obrana národa 2. Sudetští Němci mají program na výstavišti, tedy zhruba o dva kilometry dále.

U.S. Secretary of State Marco Rubio holds press briefing at the White House
U.S. Secretary of State Marco Rubio holds press briefing at the White House
U.S. Secretary of State Marco Rubio holds press briefing at the White House

ŽIVĚ USA buď dosáhnou dobré dohody, nebo se s Íránem vypořádají jiným způsobem, řekl Rubio

USA chce podle Marca Rubia, amerického ministra zahraničí, dát šanci diplomacii. Pokud však nedosáhnou dohody, jsou připraveni se s Íránem vypořádat i jiným způsobem. Vyjednávání s Íránem postupuje řádně a konstruktivně, uvedl v neděli americký prezident Donald Trump. Americkým vyjednavačům ale zároveň řekl, aby s dohodou nespěchali, protože čas je na straně Washingtonu.

Reklama
Následky nočního ruského útoku na Kyjev; 24. května 2026.
Následky nočního ruského útoku na Kyjev; 24. května 2026.
Následky nočního ruského útoku na Kyjev; 24. května 2026.

ŽIVĚ Ukrajinská města zasáhly stovky raket, Rusové použili i nadzvukovou střelu

Rusko v noci na neděli zaútočilo na Ukrajinu hypersonickou raketou středního doletu Orešnik. Vyslalo také na 600 dronů a 90 raket a střel, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Útok si podle něj vyžádal nejméně 83 zraněných, jsou i oběti na životech. Úřady v Kyjevě a okolí informovaly o čtyřech zabitých. Západní politici útok raketou Orešnik odsoudili.

Reklama
Reklama
Reklama