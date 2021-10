Pieta na Vítkově připomněla výročí vzniku státu, kvůli epidemii bez veřejnosti

Politici, zástupci armády i váleční veteráni si u Národního památníku na pražském Vítkově připomněli 103. výročí vzniku samostatného Československa. U hrobu Neznámého vojína položili věnce premiér Andrej Babiš (ANO), předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) nebo náčelník generálního štábu Aleš Opata. Zúčastnit se nemohl prezident Miloš Zeman.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v reakci na jeho slova řekl, že "jestli někdo dělá něco pro svrchovanost a svébytnost České republiky, tak je to zejména parlamentní diplomacie českého Senátu" a že Babiš by se tím měl inspirovat. Vystrčil se ve středu v Praze setkal s tchajwanským ministrem zahraničí Josephem Wuem. Schůzku kritizovalo čínské velvyslanectví v Praze. Čína Tchaj-wan považuje za svou součást.

Tradiční ceremoniál na Vítkově se uskutečnil po roční pauze, loni byl zrušen kvůli epidemii koronaviru. Akci komplikovala mlha. Kvůli ní nemohly vzlétnout gripeny ani vojenské helikoptéry. Kvůli zhoršování epidemie covidu-19 museli mít všichni účastníci ceremoniálu respirátory a nebyla umožněna účast veřejnosti, což někteří nesli nelibě. Lidí, kteří se chtěli na ceremoniál podívat, se sešlo několik desítek. Zástupci tiskového oddělení ministerstva obrany sdělili, že o tom rozhodla hlavní hygienička ministerstva obrany, která má pravomoci jako ředitelé krajských hygienických stanic.

Premiér Andrej Babiš hovořil o mimořádném významu tohoto svátku. "Naši předci dělali všechno pro to, aby vznikl samostatný stát. S nadšením ho budovali a budovali ho skvěle, protože za první republiky jsme patřili mezi deset nejprůmyslovějších zemí světa. Byli jsme největší výrobci vojenské techniky na světě," uvedl.

Česko by podle něj nemělo dovolit zásahy do své svrchovanosti a vážit si své nezávislosti. "Jsme svrchovaný stát, i když jsme součástí Evropské unie a NATO, neměli bychom nechat cizí instituce a cizí státy zasahovat do naší svrchovanosti. Čeští občané musí rozhodovat o budoucnosti naší země, ne instituce, které stále víc ovlivňují náš život," řekl novinářům.

Nejvíc podle něj zasahuje do svrchovanosti země EU, její ekologický plán odklonu od fosilních paliv, takzvaný Green Deal, označil za "úplné peklo". "V pondělí letím do Glasgow (na konferenci OSN o změnách klimatu), kde zase budeme poslouchat různé nesmyslné projevy o tom, jak zachráníme planetu. Ano, my chráníme přírodu, ale nemůžeme ji zachraňovat tím, že se nakonec vrátíme do jeskyní," dodal.

"Já si myslím, že jestli někdo dělá něco pro svrchovanost a svébytnost České republiky, tak je to zejména parlamentní diplomacie českého Senátu," komentoval Babišova slova předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Babiš by se tím měl podle něj inspirovat. Sněmovnu na Vítkově reprezentovala poslankyně ODS Jana Černochová, o které se spekuluje jako o možné budoucí ministryni obrany.

Výročí si připomínají i další města

Položením květin u sochy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka (TGM) na Hradčanském náměstí v Praze uctili zástupci Senátu vznik samostatné republiky. Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) je nutné dál pečovat o suverenitu a nezávislost země a její demokratické principy. Nedávné volby do Poslanecké sněmovny, ve kterých uspěla opozice, podle něj v této souvislosti přinesly naději. Už od rána byly u sochy Masaryka květiny a věnce věnované například prezidentem Milošem Zemanem či Poslaneckou sněmovnou.

🇨🇿 Při příležitosti oslav 103 let od vzniku Československa se předseda Senátu @Vystrcil_Milos spolu s dalšími zástupci delegace Senátu zúčastnili vzpomínkové akce na hradčanském náměstí u sochy T. G. Masaryka. pic.twitter.com/1buHIf0zzV — Senát Parlamentu ČR (@SenatCZ) October 28, 2021

Předseda horní komory připomněl, že Československo rovněž stálo na parlamentní demokracii a dvou parlamentních komorách. "Chtěli jsme připomenout, že demokratické principy, na kterých samostatná Československá republika vznikla, je třeba dál oživovat a pečovat o suverenitu a nezávislost země, což si myslím, že se Senátu daří, a to napříč stranami," řekl Vystrčil.

Akce k založení republiky se ve čtvrtek konají i na dalších místech republiky. Výročí si lidé připomínají v Brně, Olomouci i v Ostravě. Na Pražském hradě se uskutečnilo slavnostní střídání stráže. Večer bude Pražský hrad nasvícen barvami trikolory.

Kvůli Zemanově nemoci se ale neuskuteční předávání nejvyšších státních vyznamenání. Hrad ceremonii přesunul na 1. ledna. Pražský hrad ale večer seznam oceněných, stejně jako loni, zveřejní na svém webu.

Památník na Vítkově vznikl v letech 1929 až 1938 k poctě československých legionářů. Po roce 1948 sloužil k propagaci komunistického režimu, byli v něm pohřbíváni významní představitelé Komunistické strany Československa. V roce 1953 v památníku vzniklo Mauzoleum Klementa Gottwalda. Po pádu komunismu v roce 1989 byli všichni pohřbení lidé odvezeni, nyní je památník ve správě Národního muzea.