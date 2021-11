Po kelímkové pietě na Hradě se musela opravit nádvoří, účet přesáhl půl milionu korun

Květnová pieta za 30 tisíc obětí covidu na Pražském hradě byla největším projevem úcty k zemřelým, jejž organizoval stát. Akce se zúčastnil i prezident Miloš Zeman. Po vzpomínce, při níž na Hradě zapálili tisíce svíček v plastových kelímcích, zůstala poškozená nádvoří. Hrad opakovaně objednal jejich opravu, celkem za ni zaplatil přes půl milionu korun.

„Na všech nádvořích Pražského hradu bylo ve večerních hodinách zapáleno téměř 30 tisíc svíček za oběti pandemie koronaviru. Akce se zúčastnilo několik stovek pracovníků Pražského hradu včetně vojáků a policistů. Uctít památku obětí a vyjádřit soustrast pozůstalým. To bylo smyslem doposud historicky největšího pietního aktu, který se na Pražském hradě uskutečnil,“ popsal prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček akt, jenž se konal 10. května.

O dva týdny později vystavila Správa Pražského hradu objednávku na opravu poškozených a uvolněných dlaždic na II. nádvoří, jehož část sloužila jako pietní místo. Hned 4. června poptala správa další rekonstrukci, tentokrát měla vrátit do původního stavu dlažbu na III. nádvoří. Ke vzpomínkovému aktu posloužila celá jeho plocha. Smuteční svíčky byly vsazeny do plastových kelímků.

Nasazení řemeslníků vyšlo na 190 151 korun, podle kontraktů měli dokončit své dílo do uplynulé neděle. Obratem však na ně navázaly další rekonstrukční práce na obou nádvořích. Správa Hradu je objednala 20. října. Poškozená žulová dlažba na II. nádvoří se bude opravovat do 15. listopadu, rekonstrukce III. nádvoří potrvá do konce roku. Náklady na obě akce jsou 327 184 korun. Celkový účet tak činí 517 335 korun.

„Poničily se vlivem provozu“

„Předmětem plnění (…) je provést (…) stavební práce spočívající v opravě poničených žulových desek na II. nádvoří Pražského hradu, tj. v šetrné demontáži původní dlažby z mrákotínské žuly, v prořezání spár, v úpravě betonového podloží a jejich opětovného osazení, v očištění a osazení stávající dlažby, ve zhotovení a osazení kopií dlažby,“ zní objednávka jedné ze smluv z 20. října. Právě tato oprava se má uzavřít 15. listopadu.

Z vyjádření Správy Pražského hradu plyne, že opravné práce do souvislosti s květnovou pietou nedává. Přesnou příčinu poškození povrchu však nezmiňuje. „Dlaždice se poničily vlivem provozu,“ sdělil Aktuálně.cz mluvčí správy Jan Pastor. „Jedná se o běžnou údržbu poničené dlažby, která se zpravidla provádí na jaře a na podzim,“ vysvětlil pak, proč rekonstrukce pokračovala i po završení první vlny stavebních prací 31. října.

Proti verzi o běžné údržbě však svědčí několik okolností. Server Seznam Zprávy 10. června upozornil, že dlažbu čistí kameníci. Bylo to jen několik málo dní poté, co správa poptala rekonstrukci povrchu II. a III. nádvoří. Všechny výše popsané objednávky pro správu zajišťuje odborná firmy z Říčan poblíž Prahy, jejíž služby využívá správa Hradu v tomto roce opakovaně.

„Když ty svíčky po ukončení akce odstraňovali, tak místy pocákali dlažbu rozteklým parafínem. Teď se to chemicky odstraňuje z pórů. Dělají to zaměstnanci kamenické firmy,“ citovaly Seznam Zprávy jednoho z pracovníků Správy Pražského hradu. Správa podléhá Kanceláři prezidenta republiky, kterou řídí Vratislav Mynář.

Běžná údržba? Smlouva říká havarijní oprava

Vedle toho u první objednávky z 24. května výslovně stojí, že nejde o pravidelnou rekonstrukční práci. Právě naopak. „Na základě vaší cenové nabídky objednáváme u vás havarijní opravu uvolněných a poškozených dlaždic na II. nádvoří Pražského hradu,“ stojí v dokumentu, jejž Aktuálně.cz prostudovalo.

Navíc údajným pravidelným jarním a podzimním opravám dlažby na nádvořích Pražského hradu neodpovídají záznamy ve veřejném rejstříku smluv, kam se od roku 2016 ukládají kontrakty orgánů veřejné a státní správy. Aktuálně.cz narazilo jen na kontrakt z 5. února letošního roku. Objednávka zní opět na opravu uvolněných a poškozených dlaždic na II. nádvoří, správa Hradu ji definuje jako „havarijní“.

By mě zajímalo, kde udělali soudruzi z Hradu chybu. pic.twitter.com/e8ytuy53GU — Lukas Biba (@bibalukas) May 10, 2021

Po květnové pietě se na sociálních sítích vedly diskuse, zda bylo důstojné vsadit 30 tisíc svíček za oběti covidu-19 do plastových kelímků. Zpravidla se svíčky ukládají do skleněných nádob. Správa Hradu vysvětlila, že takové řešení by bylo příliš nákladné. Pořídit plastové kelímky bylo levnější. Některé snímky přitom zachytily kelímky, jak jsou kvůli žáru svíčky zkroucené.

„Tohle není zdeformované horkem, ale na části nádvoří to foukalo a někteří se snažili takto chránit svíčku, aby nezhasla. Byl jsem tam,“ argumentoval ředitel zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolf Jindrák. Za 30 tisíc svíček v kelímcích zaplatila Správa Pražského hradu 128 tisíc korun. Zapálili je pracovníci Kanceláře prezidenta republiky, samotné správy, příslušníci Hradní stráže a Útvaru ochrany prezidenta.

VIDEO: Zeman na Hradě uctil památku obětí covidu (11. 5. 2021)