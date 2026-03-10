„Pierogi ruskie a piwo jasne.“ Poláci vrátili zábavu do cest mezi Slezskem a Prahou

V každé stanici, kde vlak zastavuje, perony obsadily desítky šotoušů nejrůznějšího věku. A fotografové, třeba i na štaflích, sledují průjezd soupravy i na řadě jiných míst. Pondělní zahájení zkušebního provozu polské jednotky Pendolino na koridoru mezi Bohumínem a Prahou je totiž hlavní událostí české železnice letošního jara. Na nejvytíženějším tahu bude cestující vozit až do poloviny června.
Na severní část čtvrtého nástupiště přijíždí vlak už patnáct minut před odjezdem. Na peroně pražského hlavního nádraží se houfují nejen ti, kdo odpoledním pendolinem míří do Slezska, ale i mnoho fandů železnice. Na koridor totiž nevyrazí tradiční souprava Českých drah, ale modernější jednotka polského dopravce PKP Intercity.
Nastupování provází náladová klavírní „výtahová muzika“ z reproduktorů uvnitř soupravy. A další rozdíly oproti českým jednotkám jsou vidět hned. Uvnitř jednotlivých vozů je o něco méně místa, což způsobilo uspořádání sedadel: dvoumístné řady k sezení jsou po obou stranách vagonu.
I to je důvod, proč se do soupravy vejde 402 sedících cestujících. Kapacita je tedy o 71 míst vyšší než u českých jednotek Pendolino.
„A tohle kupé je naše,“ hlásí mladá maminka malému synovi, kteří právě nastoupili. Po chvíli mizí v jednom z menších oddílů a zavírají za sebou skleněné zasunovací dveře. Právě to je další velká novinka.
Polské soupravy totiž mají pro cestující s dětmi uvnitř jinak velkoprostorových vozů vyčleněno několik čtyřmístných kójí. Byť tu sice chybí společný dětský koutek s televizí, detaily rodinného výletu už neruší ostatní cestující a zůstávají uvnitř zavřených kupé.
Maximální rychlosti zdaleka nedosáhnou
Polské pendolino na vlaku SC 511 v pondělí 9. března vyjelo z Prahy na čas, tedy jednu minutu po půl čtvrté odpoledne. Na cestu se kromě tradičních cestujících vydali i železniční nadšenci, které ty poznáte i podle lokomotivních motivů na tričkách, či Jiří Ješeta, člen představenstva Českých drah.
I když jednotky ED250 Pendolino, jichž si polský dopravce PKP Intercity v letech 2011 až 2014 pořídil dohromady dvacet za téměř sedmnáct miliard korun včetně servisu, dokážou uhánět až 250kilometrovou rychlostí a u našich východních sousedů běžně jezdí 200 kilometrů v hodině, na koridoru mezi Prahou a Bohumínem musí jet pomaleji. Dovoleno je maximálně 160 kilometrů v hodině.
Přesto jde pro polská pendolina o důležitou zkušenost. „Našim cestujícím nabídneme jedinečný zážitek zkusit to úplně nejlepší, co polská železnice nabízí, a zároveň tím pomůžeme našim polským kolegům se schvalovacím procesem. Je to další krok v posílení spolupráce mezi Českými drahami a polským státním dopravcem PKP Intercity,“ propaguje nasazení vysokorychlostních jednotek Michal Krapinec, generální ředitel a předseda představenstva Českých drah.
Během zkušebního provozu od 9. března do 17. června 2026 najede pendolino mezi Bohumínem a Prahou s cestujícími celkově 60 tisíc kilometrů. To je jedna z podmínek, kterou musí splnit zahraniční dopravce usilující o plnohodnotné povolení provozu jeho vlaků v České republice.
Polské pendolino ED250 na české železnici
9. března až 17. června 2026
Spoj SC 511
Praha hlavní nádraží (15.31) – Bohumín (18.54)
Spoj SC 516
Bohumín (4.58) – Praha hlavní nádraží (8.28)
A společnost PKP Intercity se netají tím, že by pendolina, na jejichž pořízení Varšava v minulosti využila i evropskou dotaci, chtěla komerčně začít využívat i v zahraničí.
Žurek, pirohy i řemeslné pivo z Toruně
Hlavní zpestření, které stříbrno-modrá jednotka pendolina na hlavní český železniční koridor přináší, se skrývá ve voze číslo tři. Jde o vlakové bistro a jeho nabídku. I když vlakový personál dodávají České dráhy, o občerstvení se stará polská obsluha.
Ta si samozřejmě s češtinou zrovna netyká a při objednávání nastávají vtipné situace, které nakonec řeší objednávka v angličtině. Kromě tradičních „vlakových“ jídel, jako jsou ohřívané párky či volská oka, je možné ochutnat i několik tradičních polských pochutin.
„Pierogi ruskie a piwo jasne,“ usmívá se servírka při objednání vařených pirohů s tvarohem a světlého ležáku z minipivovaru v Toruni. Vedle nich karta nabízí třeba i žurek, tedy zakyslou polévku z kvásku. Polskými klasikami provoněné bistro, kde se jí a pije u několika vysokých stolů vestoje, tak na české koleje vrací zábavu, která se u jiných dopravců už nevidí.
A co ceny? Poměrně velká porce pirohů vychází na 190 korun, půllitr lahvového craftového piva stojí v přepočtu 106 korun. Za šálek espressa se platí 59 korun, za půllitrovou lahvičku jablkového džusu pak 53 korun.
Tichá cesta bez zpoždění
Stejně jako ve vlacích Českých drah zůstávají i na palubě polského pendolina v některých částech koridoru staré známé potíže. Především při průjezdu oblastí ve východních Čechách často vypadává wifi i telefonní signál, což komplikuje třeba bezhotovostní platby v jídelním voze.
Žádné jiné komplikace ale pondělní cesta do Slezska nepřináší. Jízda je velmi tichá, a to i dokonce v chodbičkách a v průchodech, kde jsou vagony spojené. Na ostravské hlavní nádraží přijíždí spoj SC 511 v pondělí 9. března jen s kosmetickým zpožděním.
Polská obsluha ještě během jízdy začíná uklízet a odnášet cestujícím odpadky. Aby se všechno stihlo připravit na ráno, kdy polský vlak dvě minuty před pátou hodinou zase vyrazí zpátky do Prahy.
Polské pendolino v pondělí ráno poprvé dorazilo s cestujícími do Prahy (9. 3. 2026)
