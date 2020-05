Agentura věští úspěch Trikolóře. Patří prodejci PR článků na Parlamentních listech

Volební průzkumy agentury Phoenix Research využívá televize Prima či deník Blesk. Boduje v nich Trikolóra Václava Klause ml. Experti ale její metody kritizují jako nevěrohodné. Dle zjištění Aktuálně.cz Phoenix koupil exvydavatel webu Protiproud někdejšího mluvčího prezidenta Klause a zároveň prodejce PR článků na Parlamentních listech. Ty ovládá senátor Ivo Valenta, milionový sponzor Trikolóry.

Pokud by se lidé zvažující volit hnutí Trikolóra Václava Klause ml. rozhodovali pouze podle průzkumů agentury Phoenix Research, nemuseli by se obávat, že jejich hlas propadne. Phoenix totiž na rozdíl od renomovaných agentur zkoumajících veřejné mínění předpovídá Trikolóře opakovaně volební výsledek nad pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do sněmovny či krajského zastupitelstva.

Průzkumy této agentury sice zavedení experti kritizují jako nevěrohodné a neověřitelné, nicméně některá média je přesto publikují. O výsledcích průzkumů Phoenixu pravidelně v minulých měsících referoval například deník Blesk nebo televize Prima. A úspěchy v průzkumech Phoenixu se chlubí i sama Trikolóra.

Jako majitel agentury vystupoval od jejího založení Jan Kubáček, politolog a někdejší šéfporadce ministra za Věci veřejné Radka Johna. Jak ale nyní zjistil deník Aktuálně.cz, od loňského listopadu vlastní společnost, jež za agenturou stojí, člověk, který má ke Klausově rodině několik pojítek.

Ovládá ji Jan Tvrdoň. Stejný muž mezi lety 2015 a 2017 působil jako vydavatel webu Protiproud Petra Hájka - někdejšího mluvčího prezidenta a otce zakladatele Trikolóry Václava Klause. Navíc byl Tvrdoň jednatelem vydavatelství v době, kdy v ní krom Hájka měla poloviční podíl společnost Our Media. Ta stojí i za webem Parlamentní listy a od roku 2015 ji spoluvlastní senátor Ivo Valenta - podporovatel Trikolóry. Za poslední půlrok straně daroval milion korun.

Protiproud v letech, kdy ve vydavatelské firmě figuroval Tvrdoň, fungoval přímo jako podstránka Parlamentních listů. A dle pátrání redakce má Tvrdoň blízko i k tomuto webu. V předchozích letech na Parlamentních listech, které mají slogan "nikdo nám nediktuje, o čem smíme psát", prodával politikům i ministerstvům pochvalné články, které často nebyly označené jako sponzorovaný obsah.

Jak Valenta, tak Tvrdoň však na dotaz Aktuálně.cz odmítli, že by se znali.

"Pana Tvrdoně ani Phoenix Research neznám a vaše spekulace mi připadají přinejmenším úsměvné," uvedl senátor. "Pana Valentu osobně neznám, nikdy jsme se nepotkali a ani nemá nic společného (natož jakýkoliv podíl) se společností Phoenix Research," reagoval Tvrdoň.

Kubáček, bývalý majitel agentury, odmítl Aktuálně.cz říci, komu ji prodal. "Já už tam nepůsobím. Tak rok zpátky jsem začal předávat práci kolegům. Prostřednictvím právníka jsem řešil i převedení obchodních podílů. Nechal jsem to kolegům, ať pokračují dále," uvedl politolog.

O jakých kolezích mluví, ovšem není jasné. Navzdory tomu, že sociologické průzkumy jsou velmi náročnou disciplínou, z poslední v rejstříku zveřejněné účetní závěrky z roku 2017 plyne, že jeho firma neměla žádné zaměstnance.

Na přímý dotaz, komu Phoenix Kubáček převedl, odpovědět odmítl. "Nezlobte se, já teď pokládám dlažbu. Na webu Phoenixu je e-mailový kontakt. Obraťte se na něj," dodal Kubáček. E-mail na webu je "[email protected]". V obchodním rejstříku je ovšem jako jednatel zapsaný Tvrdoň.

Koupené pochvalné články o Haškovi na Parlamentních listech

Tvrdoň je spojený ještě s další firmou - JT Media. Ta je známá například tím, že si přes ni objednával za veřejné peníze pochvalné články Michal Hašek (ČSSD), ještě jako jihomoravský hejtman. Ať už na webu Parlamentní listy, ale i PrvniZpravy.cz, Krajskelisty.cz nebo Jihomoravskenovinky.cz.

Za v součtu minimálně 650 tisíc korun dostal kraj v letech 2013 až 2015 články s titulky jako "Hejtman Hašek předal Ceny Jihomoravského kraje, ocenil zahraniční osobnosti i záchranu života" nebo "Hejtman Hašek navštívil malého Jonáše, prvního občánka Jihomoravského kraje. Uvidí se opět v únoru."

Nebyl to ojedinělý případ. Jak upozornil Respekt, jen v rozmezí let 2013 až 2015 si osm krajů, ministerstva zdravotnictví a průmyslu objednaly u vydavatele Parlamentních listů a firmy JT Media další PR služby za čtyři a půl milionu korun. Tvrdoň přitom jako kontaktní osoba v některých smlouvách vystupuje nejen za JT Media, ale i za společnost Our Media, která vydává Parlamentní listy. A dokonce používá i e-mail na stejné doméně.

Tvrdoň má ještě více aktivit. Od roku 2016 je viceprezidentem New Silk Road Chamber of Commerce. Vede ji čínský podnikatel Wang Wan-ming, který je dle sinologů z projektu Sinopsis napojený na pekingskou komunistickou vládu a opakovaně se účastnil cest prezidenta Miloše Zemana do Číny.

A v letech 2006 až 2010 byl předseda představenstva marketingové agentury Ju-Turn se skrytým majitelem. Jak tehdy Aktuálně.cz psalo, firma v té době získala celkem čtyři zakázky na reklamu v kontroverzním projektu Opencard, z nichž vytěžila 29,5 milionu korun. Tehdy se spekulovalo, že část firem, které na projektu tehdejšího primátora Pavla Béma (ODS) profitovaly, jsou spojeny s lobbistou Romanem Janouškem.

Trikolóra se průzkumy Phoenixu chlubí

Trikolóra se průzkumy Phoenix Research, které mimo jiné pravidelně zveřejňují právě i Parlamentní listy, chlubí. Poslankyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková se na ně odkazovala už v lednu. "Skokan týdne v průzkumech volebních preferencí je definitivně naše Trikolóra. Od 0,5 % od STEMu, přes 6,1 % od Phoenixu jsme dnes zakotvili na 7,4 % od Sanepu," uvedla.

Václav Klaus ml. pak kritizoval agenturu STEM, že prezentuje značně odlišná čísla od těch, která jeho hnutí získalo, když si u ní zadalo interní průzkum. Ukázalo se však, že si spletl agentury STEM a Stem/Mark - u té si Trikolóra zaplatila interní průzkum, který pro ni vyšel výrazně lépe.

Majitel agentury Tvrdoň se k nezvyklému úspěchu Trikolóry v průzkumech jeho agentury odmítl pro nedostatek času vyjádřit. Zakladatel Trikolóry ale zásadně odmítá, že by Phoenix Research jeho hnutí jakkoliv zvýhodňovala. "Co to tady melete? Co mi to podsouváte? Žádnou agenturu Phoenix Research neznám a žádnou spolupráci s ní nemáme," uvedl Klaus ml.

Experti: Výzkumy Phoenix Research jsou nevěrohodné

Výzkumníci dlouhodobě upozorňují, že výsledky agentury jsou nevěrohodné. Phoenix Research není členem Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR. Ta dohlíží u svých členů na dodržování mezinárodních metodických a etických standardů a členské agentury pravidelně audituje.

Phoenix oproti tomu na dotazy SIMAR dodnes neodpověděl, jaké metody používá. Navzdory předchozím slibům politologa Kubáčka tak například není jasné ani to, kdo jsou lidé, kterých se Phoenix na jejich politické preference ptá.

"Agentura, která je v SIMAR, identitu respondentů prověřuje, což má zásadní vliv na reprezentativnost výsledků. Phoenix Research jsme se na to ptali, dodnes nám odpovězeno nebylo," uvedla výkonná ředitelka SIMAR Hana Huntová.

Na rozdíl od většiny ostatních agentur totiž Phoenix tvrdí, že lidi oslovuje přes internet. A prezentuje se panelem takřka 63 tisíc respondentů. Zaregistrovat se do něj přes webový formulář může každý. Dvacetiletý svobodný student se tak snadno může prohlásit za nadprůměrně vydělávající padesátiletou matku dvou dětí. Zda agentura dovede nějak zjistit, že jí lidé lžou, nijak nevysvětlila.

Není přitom jasné ani to, jakou k účasti na průzkumech mají jednotliví respondenti Phoenix motivaci. V případě, že za to například dostávají zaplaceno, to dle sociologů zásadně ovlivňuje výsledky. Navíc podle Huntové platí, že lidé, kteří se výzkumníkům přihlásí sami, mají menší věrohodnost než respondenti, které osloví sami výzkumníci.

Phoenix už v roce 2016 kritizovala pro Hospodářské noviny třeba i vedoucí výzkumu a analýz ČT Renata Týmová. "V České republice ani v zahraničí se nedoporučuje na on-line panelech provádět výzkumy politických preferencí a výzkumy, které zobecňují výsledky na celou populaci," uvedla tehdy Týmová.

Trikolóru založil Václav Klaus mladší v červnu 2019. V listopadu stejného roku dle oficiálních záznamů v obchodním rejstříku agentura Phoenix změnila majitele na Jana Tvrdoně. A zatímco do té doby Phoenix neodhadoval ve volbách straně Klause ml. více než 4 procenta, už v průzkumu za listopad to bylo 5,1 procenta. V lednu pětiprocentní hranici nezbytnou pro vstup do sněmovny Trikolóra přeskočila ještě spolehlivěji se 6,1 procenta. V posledním průzkumu za duben se vrátila na 5,3 procenta.

Renomované agentury přitom zdaleka tak optimistické nejsou. Přes pět procent jinak Trikolóře předpověděl jen listopadový průzkum Kantar pro Českou televizi. Ani u CVVM, STEM či Medianu Trikolóra nyní neprolomila tříprocentní hranici.

Strakonický debakl První volby, kterých se Trikolóra účastnila, předpovídaný zájem voličů příliš nepotvrdily. V prosincových kvůli rozhodnutí soudu opakovaných komunálních volbách ve Strakonicích získala pouze 3,32 procenta hlasů a do zastupitelstva se nedostala. Navzdory tomu, že Klaus mladší ještě před volbami na Facebooku prezentoval výzkum, podle kterého by jeho hnutí volilo 15,8 procenta hlasů. Jeho zdroj ale neuvedl. Pro Deník N Klaus řekl, že ho našel na Facebooku.

Klaus ovšem už v prosinci na Facebooku zveřejnil návod pro příznivce Trikolóry, jak k volebním průzkumům přistupovat.

Kritice čelí i SANEP. I on předpovídá Trikolóře dobrý výsledek

Krom Phoenix Research začala ve stejné době větší než pětiprocentní zisky předpovídat Trikolóře také agentura SANEP. Ta opět své průzkumy provádí za pomoci on-line šetření a ani ona není členem SIMAR.

Také její majitel Jan Fulín měl s Tvrdoněm a Valentou společný byznys. Tvrdoňova firma JT Media ještě v roce 2018 prodala za více než sto tisíc korun Libereckému kraji publikaci tiskových zpráv na serveru krajskelisty.cz. Ty Fulín vlastní napůl s vydavatelskou firmou Parlamentních listů, kterou spoluvlastní Valenta.

I SANEP čelí stejné kritice expertů jako Phoenix Research. Už v roce 2011 sdružení SIMAR sepsalo otevřený dopis, v němž vybízelo společnost SANEP, aby provedla nezávislou kontrolu způsobu sběru dat svých veřejně publikovaných on-line šetření. SANEP zareagovala žalobou, ve které se domáhala omluvy a zaplacení půl milionu korun. V únoru 2017 dovolání SANEP definitivně zamítl Nejvyšší soud.

"Není nic jednoduššího než 'dovolit' žalovanému provést jím nabízenou kontrolu, kterou by bylo možno rozptýlit negativní názory na kvalitu výsledků veřejných průzkumů prováděných žalobcem. Svojí nečinností ('neochotou') sám žalobce 'nahrává' 'tvorbě' spekulací o kvalitě jím prováděných veřejných průzkumů a jejich vypovídatelnosti," pravila v rozsudku městského soudu v Praze soudkyně Zuzana Čížková.

V lednu 2018 pak iDNES.cz informoval, že hnutí SPD zaplatilo 7,4 milionu korun za PR a analýzy agentuře Play Net, která jinak za tři roky utržila v součtu jen něco málo přes milion. Vlastní ji Jan Fulín, majitel SANEP. Agentura SANEP odhadovala výsledek SPD v posledních parlamentních volbách vyšší než ostatní agentury. Naopak podhodnocovala Piráty, jejich volební zisk měl být podle některých průzkumů agentury oproti SPD až poloviční. Nakonec Piráti SPD těsně porazili.

Deník N pak uvedl, že Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí při kontrole konstatoval, že miliony zaplatila SPD Fulínově firmě za vyhledávání slova "SPD", jehož výstup obsahuje se stranou zcela nesouvisející věci, či za průzkum preferencí, který se shoduje s veřejně a zdarma dostupným průzkumem SANEP.