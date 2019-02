Petříček uhasil další spor se Zemanem, ministerstvo zruší seznam "důležitých" ambasád

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček pokračuje ve snaze vycházet co nejlépe s prezidentem Milošem Zemanem. Součástí této snahy je i urovnaný spor ohledně toho, zda má být česká ambasáda v Maďarsku vyškrtnutá ze seznamu politicky klíčových zastupitelských úřadů. Podle informací Aktuálně.cz se Zeman s Petříčkem dohodli, že žádné takové seznamy už nebudou.

Prezident Miloš Zeman se omlouvá výjimečně. Loni v listopadu tak ovšem učinil, přičemž tím, komu se omlouval, byl maďarský premiér Viktor Orbán. Když při návštěvě Česka zajel na Hrad, Zeman se mu podle svých slov omluvil za to, že ministerstvo zahraničí údajně vyškrtlo ze seznamu klíčových českých ambasád tu v Maďarsku. V souvislosti s tím prezident zaútočil na ministra zahraničí Tomáše Petříčka, který podle něj "dělá hrubé chyby".

Petříček prožíval horké chvíle, vždyť ve funkci ministra byl pouhý měsíc a ze všeho nejméně potřeboval mít mezi nepřáteli právě Zemana. Navíc když i premiér Andrej Babiš dával najevo, že má k Petříčkovi výhrady. Od té doby se snaží ministr zahraničí postupovat pokud možno ve spolupráci s Hradem, což je patrné například ohledně vzpomínaných ambasád.

Právě seznam klíčových ambasád byl podle informací Aktuálně.cz jedním z důležitých témat lednové schůzky nejvyšších ústavních činitelů na Pražském hradě. Zeman se při ní dohodl s Petříčkem na řešení - žádný seznam s důležitými a méně důležitými ambasádami nebude.

Domluvu potvrdil Aktuálně.cz ministr Petříček i mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. "Na schůzce jsme se shodli na celkovém zrušení interního seznamu ministerstva zahraničních věcí, který se týkal takzvaných politicky nejdůležitějších ambasád," sdělil ministr.

Podle něho zmiňovaný seznam zastupitelských úřadů a jejich označení "země s nejvyšší politickou důležitostí" nebyl něčím, co by vyjadřovalo skutečně zahraničně politické priority České republiky. "Šlo jen o administrativně technickou kategorii. Proto jsme se rozhodli tento zavádějící název a kategorii po dohodě ústavních činitelů zrušit," řekl ministr Petříček.

Mluvčí prezidenta nesouhlasí s ministrem v jednom, a to v bodě, kdy tvrdí, že šlo jen o technickou věc a ne něco zásadního. "Kategorizace je dezinformačně vydávána za technikálii, ale ve skutečnosti jde o politicky silný nástroj zahraniční politiky. Kategorizace velvyslanectví by poškodila naše vztahy v rámci V4 a v důsledku i sílu V4," tvrdí Ovčáček s odkazem na Visegrádskou skupinu, jejímiž členy jsou Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko.

Petříček je nadále v ohrožení

Tato dohoda mezi šéfem diplomacie a prezidentem nepochybně přispěla ke zlepšení vzájemných vztahů, není však jasné, zda prezident přestal usilovat o odchod Petříčka z postu ministra. Jediným známým výrokem ohledně toho jsou slova předsedy KSČM Vojtěcha Filipa, který byl ve středu 6. února za Zemanem a po schůzce deníku Právo tvrdil, že "pan prezident vyslovil nespokojenost s prací pana Petříčka, na čemž jsme se shodli".

Komunistům vadí Petříček především pro to, že prosazuje prozápadní politiku našich spojenců, zatímco komunisté inklinují k podpoře ruské i čínské politiky.

Velmi důležitý bude postoj premiéra Andreje Babiše, který zatím jasně neřekl, zda by podporoval odchod Petříčka. Když se ho na to redakce Aktuálně.cz ptala, řekl Babiš: "Já s panem Petříčkem komunikuji, nemám s ním žádný problém. Mluvíme spolu, je aktivní, je dobře, že jezdí do zahraničí. Víc k němu nemám co říci, nemám s ním problém."

Mimochodem, pokud jde o seznam velvyslanectví, Babiš zrušení seznamu podpořil. "Pro mě jsou důležité všechny země," řekl podle důvěryhodného zdroje na hradní schůzce.

Důvodů, proč Babiš takto mluví, může být více. Jedním z nich je ale nepochybně to, že snaha odvolat Petříčka by vyvolala problémy ve vládní koalici, protože pro šéfa ČSSD a místopředsedu vlády Jana Hamáčka je Petříček důležitý muž. A to mimo jiné proto, že Hamáček má ve straně zajištěnou podporu od vlivné pražské ČSSD, ke které Petříček patří. Když sociální demokraté jednali loni v listopadu o tom, jak se zachovají při hlasování o nedůvěře vládě kvůli Babišově kauze Čapí hnízdo, Petříček podporoval právě stanovisko Prahy - hlasovat proti vládě a odejít z ní.