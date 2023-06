Trochu jiný Pavel. Prezident nechce být každodenním glosátorem, omezí i tiskovky

Zatímco po nástupu na Pražský hrad začal prezident Petr Pavel pořádat pravidelné pondělní tiskové konference a vyjadřovat se k dění v Česku, teď se jeho přístup mění. S novináři se bude setkávat především tehdy, kdy bude mít co důležitého říct. Podle zdrojů Aktuálně.cz jde také o to, aby přestal být tolik na očích a veřejnost neměla pocit, že je ho až příliš.

Aktivní začal být okamžitě. Když se Petr Pavel hned po svém zvolení letos v lednu pustil do práce, ozvaly se připomínky, že by měl ubrat, dokud Hrad neopustí Miloš Zeman. Pavel z tempa neslevil a po oficiálním jmenování naopak ještě zrychlil. Veřejnost ho měla na očích téměř každý den. Teď nastává změna, alespoň pokud jde o pravidelné mediální brífinky.

"Od začátku jsme avizovali, že pondělních brífinků se bude účastnit pouze v případě, že bude na stole aktuální téma, které bude chtít komentovat osobně," potvrdila Mária Pfeiferová z tiskového oddělení prezidentské kanceláře.

Samotný Pavel se po prvních týdnech ve funkci svěřil s tím, že je ho všude možná až moc. S úsměvem při tom citoval varování své manželky Evy. "Mám obavu, že otevřu konzervu a ty z ní vyskočíš," řekla mu. Mimochodem, první dáma se mezitím pustila do práce s neziskovým sektorem, pozornost médií přitom ale nevyhledává.

Nový přístup Hradu ale neznamená, že se pondělní setkání ruší úplně. Podle Pfeifferové budou mít novináři i nadále prostor pokládat otázky k aktuálnímu dění či prezidentovu programu, odpovídat bude mluvčí Markéta Řeháková nebo některý z ředitelů odborů Kanceláře prezidenta republiky. Jak často se brífinky budou konat, se teprve uvidí.

"Budeme se snažit, aby byly pravidelné. Musíme však zohledňovat časové kapacity, zahraniční i regionální cesty a také relevanci témat k diskusi," vysvětlila Pfeifferová.

I tak mají média možnost pokládat Pavlovi otázky častěji než jeho předchůdci Miloši Zemanovi. Ten pořádal tiskové konference minimálně a navíc se novináři často nedočkali odpovědi ani od jeho mluvčího Jiřího Ovčáčka. Od Pavlova příchodu je možné obrátit se na Hrad kdykoliv a tým nové hlavy státu se snaží reagovat. Na otázky Pavel odpovídá také při svých častých cestách po Česku i v zahraničí.

Vzhledem k vyšší aktivitě oproti éře předchozí hlavy státu potřebuje prezidentská kancelář několik nových pracovníků. S napětím proto čekala na středeční zasedání rozpočtového výboru sněmovny, kde poslanci jednali o personálním posílení Hradu a jeho reorganizaci.

Vedoucí kanceláře Jana Vohralíková už dříve ohlásila, že Hrad žádá ministerstvo financí o devět zaměstnaneckých míst navíc. Nástupkyně Vratislava Mynáře v čele prezidentského týmu se chystá sjednotit klíčové agendy, jako jsou ekonomika či personalistika, a získat lepší kontrolu nad penězi zasílanými do příspěvkových organizací.

Zavedení změny zbrzdilo jednání poslanců. "Reorganizace podléhá schválení rozpočtového výboru. Projednání se původně plánovalo na 24. května, poslanci však agendu pouze rozjednali a přesunuli na 7. června," připomněla Pfeiferová.

Na odloženém jednání členové výboru s návrhy souhlasili. Devět lidí bude moci nastoupit do bezpečnostního a zahraničního odboru, do odboru vnitřní politiky a odboru protokolu a komunikace. Umožní to přesun peněz uvnitř hradního rozpočtu, který poslanci schválili.

Hrad by měl mít v roce 2024 k dispozici 421,7 milionu korun, což je asi o 10 milionů méně, než kolik má letos. Prezidentská kancelář bude muset šetřit, vládní úsporný balíček počítá ve všech státních institucích se snížením peněz na platy o dvě procenta a provozních výdajů o pět procent.

