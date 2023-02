Pavel zahájil návštěvu Karlovarska. Měl by s námi mluvit jako Zeman, míní místní

Zvolený prezident Petr Pavel ve středu zahájil avizované cesty do regionů. Na první zamířil do Aše v Karlovarském kraji, který se dlouhodobě potýká s řadou problémů. Pavel už v předvolební kampani sliboval, že se bude snažit lidem v takových regionech pomáhat.

Těžko říci, zda cesty nového prezidenta Petra Pavla budou vypadat stejně i po jeho inauguraci. Jeho první výjezd za občany se však od podobných návštěv současné hlavy státu Miloše Zemana v mnohém liší. Zatímco dříve přijížděla s prezidentem kolona aut v doprovodu policejních vozů, Pavel a jeho tým působí mnohem skromněji.

Před radnicí v Aši zastavila ve středu dopoledne pouhá dvě auta, z jednoho z nich vystoupil Pavel v doprovodu ochranky a manželky Evy. Zamířil do čtvrtého patra, kde zasedl se starostou Aše Vítězslavem Kokořem, který budoucího prezidenta pozval.

"Pozval bych kohokoliv, kdo by byl zvolený prezidentem. Pro mě je nejpodstatnější, aby nový prezident pomohl našemu městu," sdělil Kokoř, který zastupuje hnutí ANO. Hned však ujišťoval, že mu ani nevadí, že se prezidentem nestal šéf ANO Andrej Babiš. "Zároveň ale musím říci, že jsem psal v minulosti všem předsedům politických stran a nikoho naše problémy nezajímaly. Jediný Andrej Babiš jako premiér se mi ozval a pověřil svého ekonomického poradce, aby nám pomohl," uvedl starosta.

Z jeho slov však bylo zřejmé, že žádná zásadní pomoc zatím do Aše a okolí nedorazila a Kokoř by byl za spolupráci s novým prezidentem rád. "Mám ze setkání s ním dobrý dojem. Je to sympatický člověk, přijel připravený, bylo zřejmé, že spoustu informací o problémech Aše zná. Hodina ale byla strašně krátká doba, abychom mu sdělili všechny problémy, které region má," uvedl po schůzce starosta s tím, že se předběžně dohodli na další návštěvě Pavla. Mělo by to být v rámci bavorsko-českých týdnů přátelství.

Místní, kteří se přišli na prezidenta podívat, se shodují, že region by nutně potřeboval pomoc státu. Poukazovali například na to, že chybí kvalitnější školství i zdravotnictví, ve městě a okolí nejsou žádní velcí zaměstnavatelé.

Mnozí lidé jezdí pracovat do Hranic, nejzápadnějšího města Česka, nebo do blízkého Německa. "Stále se mluví o tom, že by sem do našeho regionu měly chodit dotace. Ty sem také chodí. Ale podle mě potřebujeme něco jiného. A to speciální zákon, který by byl šitý na náš region," míní starosta Aše.

Zeman s námi mluvil, Pavel by měl taky

Jak by chtěl Pavel regionu pomoci, zatím není jasné. Při návštěvě Aše s novináři nemluvil, mnoho slov neprohodil ani s místními. "Je potřeba, aby s námi mluvil, protože jen tak si získá podporu veřejnosti. Miloš Zeman při návštěvě regionů s lidmi mluvil a určitě za to byli rádi. Nestačí jen zajít na radnici a být za zavřenými dveřmi," řekl Aktuálně devětasedmdesátiletý Mirek. Pavel nakonec při odchodu krátce hovořil se třemi ženami, které čekaly u východu z radnice. Všechny mu přály zdraví a úspěch v nové funkci.

Pavel s manželkou následně odjeli do chebského mateřského centra Klubíčko, které se věnuje prevenci sociálního vyloučení. Odpoledne navštíví firmu BWI Czech Republic, která vyrábí tlumiče a brzdy. Právě tam by měl mít Pavel kolem třetí hodiny tiskový brífink pro média.

Z Chebu se vydá na radnici v Sokolově, odkud si zajede na zimní stadion v Karlových Varech, kde se setká s hejtmanem, primátorkou města i s vedením kraje. Má se i podívat na kousek utkání místních hokejistů se Spartou Praha. Středeční program ukončí navečer debatou s lidmi v krajské knihovně. Na Karlovarsku zůstane i ve čtvrtek, kdy má na programu debatu se studenty gymnázia v Ostrově a setkání s vedením radnice v Jáchymově.