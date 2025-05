Nepřekročitelná hranice. Pavel naznačil, koho "nepustí" do vlády, jde o EU a NATO

Pokud by do příští vlády mířili ministři, kteří by zpochybňovali členství Česka v EU a NATO, prezident Petr Pavel je dost možná nejmenuje. V podcastu Hospodářských novin Bruselský diktát otevřeně řekl, že to pro něj je "nepřekročitelná hranice".

1:29 Prezident Petr Pavel o členství ČR v EU a NATO | Video: Aktuálně.cz