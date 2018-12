Přehlídka mocenských technik, kritizuje situaci v Českém rozhlasu šéf Národní galerie

Ředitel Národní galerie Jiří Fajt poslal šéfovi Českého rozhlasu Renému Zavoralovi otevřený dopis, v němž dění v rozhlase označil za přehlídku mocenských technik a rétorických obratů. Rozpaky vyjádřil nad koncem šéfredaktora kulturní stanice Vltava Petra Fischera, jemuž nebyla prodloužena smlouva na další rok.

"S neskrývanými rozpaky sleduji situaci kolem rozhlasové stanice Vltava. Namísto očekávané diskuze nad obsahovým směřováním této stanice je předváděna pochybná přehlídka mocenských technik a rétorických obratů: údajný pokles sledovanosti, posudky suspektních odborníků, vyslovování nedůvěry až po náhlý přesun jednání Rady Českého rozhlasu do Hradce Králové," vyčítá Fajt řediteli rozhlasu Zavoralovi.

"Vltavu poslouchám často v autě mezi Prahou a Berlínem. Změna jejího

programového ladění v polovině roku byla zjevná a jednoznačně k lepšímu," zastává se Fajt dále práce Petra Fischera, který kulturní stanici vede. A upozorňuje "kolegu" Zavorala, že by měl stejně jako on přistupovat k řízení státní - či v jeho případě veřejnoprávní - instituce s pokorou.

"Naše instituce nám byly svěřeny, my je nevlastníme, ani neřídíme jako vlastní firmy. Obávám se však, že současným přístupem opírajícím se namísto

dialogu o administrativní svrchovanost ředitelského postu ztrácíte to nejcennější, totiž naši důvěru, důvěru posluchačů v nezávislost a objektivitu Českého rozhlasu jako média veřejné služby," dodává Fajt v dopisu (PDF).

Na reakci Českého rozhlasu redakce stále čeká.

Festival v ohrožení

Otevřený dopis kvůli odchodu Petra Fischera z čela Vltavy poslal řediteli rozhlasu také rektor olomoucké Univerzity Palackého Jaroslav Miller. "Dosavadní informace nasvědčují, že jste namísto hodnocení odbornosti a kompetencí naslouchal mimo jiné ne zcela věrohodným hodnotitelům, případně že byly brány v potaz bizarní kauzy typu ‚porno na Vltavě‘," uvádí v dopise Miller.

Olomoucký rektor přitom připomíná, že právě Univerzita Palackého je nedílnou součástí mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio a upozorňuje, že by jednání ředitele Zavorala mohlo partnerství - a tím také pořádání festivalu - ohrozit. Český rozhlas by pak musel narychlo hledat prostory, kde by se akce mohla uskutečnit.

Vedení rozhlasu Petru Fischerovi minulý týden oznámilo, že s ním po dvou letech spolupráce již neprodlouží smlouvu. Jako důvod uvedlo stagnaci stanice, neplnění úkolů a ztrátu důvěry.

Podle posledního měření Radioprojektu naladilo před programovými změnami loni na podzim Vltavu každý týden 140 tisíc posluchačů a každý den 47 tisíc posluchačů. Rok po Fischerově programové změně poslouchá Vltavu 137 tisíc lidí týdně a 48 tisíc denně, uvedl minulý týden mluvčí rozhlasu Jiří Hošna. Obhájci Fischera ale poukazují na to, že se výrazně zlepšila sledovanost po internetu.

Fischer pro Aktuálně.cz "výpověď" komentoval slovy, že ředitel Zavoral nese nelibě, že zaměstnanci podepsali na podporu šéfredaktora petici a že se o kauze píše v novinách. Na obhajobu šéfredaktora a jeho práce se již postavilo více než devět set lidí včetně známých osobností kulturního života.

Český rozhlas už vypsal interní výběrové řízení na nového šéfredaktora stanice Vltava. Zájemci o tuto pozici, kteří musí být zaměstnanci rozhlasu, se mají hlásit do 7. ledna. Nový šéfredaktor by měl do funkce nastoupit začátkem února. Koho dočasně pověří vedením Vltavy, zveřejní vedení rozhlasu tuto středu. Situací se má zabývat i senátní mediální komise.