Nečekám každodenní potlesk. Provedli jsme zemi krizí, začneme s reformami, říká Fiala

Zatím se nemůžeme naplno věnovat tomu, kvůli čemu jsme šli do vlády, přiznává premiér Petr Fiala v rozhovoru pro Aktuálně.cz po prvním roce ve funkci. Slibuje, že vláda sepíše vizi Česka pro příštích deset let a začne s reformami. Uznává také, že se Čechům nyní vede hůře. "Lidé si ale dobře uvědomují, že základním zdrojem problémů je ruská agrese na Ukrajině," podotýká a slibuje cílenější pomoc.

"Vážím si toho, jak se většina české společnosti chová. Těší mě to. A povzbuzuje do další práce v roce 2023," říká premiér Petr Fiala v rozhovoru pro Aktuálně.cz | Foto: Jakub Plíhal

Svět žije fotbalovým mistrovstvím světa. Sledujete ho?

Sleduji. Fotbal mám rád, ale mám málo času. Dívám se spíše na kousky zápasů, například na Německo s Kostarikou a jeho marnou snahu postoupit v turnaji dál.

Komu fandíte?

Nefandím nikomu. Mám rád hezký fotbal, zajímá mě strategie. Když si chci odpočinout a mám čas, tak se o víkendu dívám na anglickou ligu. Líbí se mi třeba způsob, jakým hraje Liverpool pod trenérem Kloppem.

Jste známý tím, že nedáváte najevo emoce, u fotbalu je prožíváte?

Často mi říkáte, abych byl v rozhovorech takový, jaký ve skutečnosti jsem. A já jsem takový. Sleduji skutečně fotbal tak, jak jsem vám to popsal. Ale samozřejmě, fandím našemu mužstvu a byl bych nejraději, abychom na mistrovství hráli my.

V osmnácti letech jste se obrátil na fotbalový svaz s tím, že chcete být trenérem. Kde se to ve vás vzalo?

Sport k mému životu vždycky patřil. Kromě tenisu jsem hrál od mládí i fotbal, i když nikdy ne závodně. Nikdy jsem nechtěl dělat sport vrcholově, jen pro radost. A protože jsem měl problémy s kolenem, tak jsem přemýšlel o trénování. Nemohl jsem hrát fotbal, ale bavilo mě o fotbale přemýšlet a dávat dohromady hru mužstva. Podobně to bylo u divadla, to jsem i hrál, a kdybych se mu věnoval více, chtěl jsem být režisér.

5:21 Premiér a šéf ODS Petr Fiala v rozhovoru pro Aktuálně.cz mluvil mimo jiné o tom, zda jeho strana nebude vládnout v Praze s Aktuálně.cz. | Video: Radek Bartoníček, Dominika Hromková

Blažkovi záleží na principech a hodnotách

Nebyl jste vzhledem k těmto přáním tak trochu předurčený směřovat do čela politické strany?

Takové plány jsem neměl. Jen se snažím posunovat věci dopředu. Dosáhnout něčeho, co pokládám za důležité. V životě přicházejí výzvy, které se snažím vnímat a reagovat na ně.

Myslíte, že kdyby vás v roce 2013 neoslovil s nabídkou vést ODS její vlivný člen Pavel Blažek, stejně byste se do čela strany jednou dostal?

Přemýšlím nad tou vaší větou "kdyby vás neoslovil Pavel Blažek". Jak to myslíte?

Mnozí vysvětlují vaši loajalitu k Blažkovi tím, že máte k sobě velmi blízko. Přitom jeho jméno i jména dalších vlivných členů ODS padají v souvislosti s velkým kšeftováním s městskými byty v Brně.

Nemám žádný důvod Pavla Blažka odvolávat nebo o něm pochybovat. Za ty roky jsem se přesvědčil, že je jeden z mála politiků, kteří o politice hluboce přemýšlejí a kterým záleží na principech a hodnotách, i když to tak nemusí vypadat.

Nemáte spíše nedostatek odvahy odvolat lidi, ke kterým máte politicky či lidsky blízko?

Jedna z věcí, kterou nejvíce nesnáším, je nespravedlnost. To mě opravdu zasahuje. A nechci se jí sám dopouštět. Pokud jde o Pavla Blažka, věci, které se o něm objevují, jsou staré mnoho let a nikdy z nich nevzešlo nic, co by řešila policie a co by vyžadovalo můj zásah.

Policie ale přece v Brně pozatýkala několik lidí, jeden byl přímo členem ODS, někteří další mají blízko nejen k panu Blažkovi, ale například i k šéfovi ODS v Brně Robertu Kerndlovi, jehož blízcí získali několik bytů. Podezření existují i kolem vaší primátorky Markéty Vaňkové.

Mně samozřejmě není lhostejné, co se v Brně děje. Jsem rád, že to policie rozkrývá a snad se brzy dočkáme i v Brně nějakého klidu. Věřte, že kdyby bylo nějaké obvinění, tak jednám stejně jako v jiných případech. Padni komu padni!

Nepodceňujete tuto záležitost? Lidé jsou na korupci citliví.

Lidé jsou hned hotoví s různými odsudky na základě třeba dvou článků v novinách. Statečnost ale není, že něco vykládám. Statečnost je v činech. A ve chvíli, kdy vám všichni říkají, tohoto člověka se zbav, bude to pro tebe jednodušší, tak je mnohem statečnější to neudělat.

Když takto bráníte své spolustraníky, proč lidovce Petra Hladíka zatím nechcete jmenovat ministrem s vysvětlením, že čekáte, jak policie ukončí jeho prověřování rovněž v souvislosti s brněnskou kauzou?

Postupuji naprosto stejně. Dávám šanci médiím, panu Hladíkovi i dalším, aby v čase, který jsem poskytl, se vyjasnily všechny nejasnosti, a potom nebude důvod, aby nebyl jmenován ministrem. Navíc byly provedeny určité policejní úkony a předpokládám, že u takových úkonů je potřeba nějaký čas na vyhodnocení.

Chci vizi na 10 let, pomoc lidem musí být cílená

Často opakujete, že nenecháte nikoho padnout. Ale i od vašich voličů slyšíme, že čekají mnohem zásadnější kroky. Dočkají se?

Ale já nejsem spokojený s řadou věcí. Ovšem zatím nemáme možnost se naplno věnovat tomu, co pokládám za důležité a čemu jsme se chtěli věnovat, když jsme šli do vlády. To ale neznamená, že to odkládáme ad acta. Jenom teď musíme řešit věci, které si nikdo z nás nedovedl představit. Jestli si někdo myslí, že zajištění plynu byla samozřejmost, tak to ani náhodou. To je výsledek naší vlády. Stejně jako mnoho jiných věcí.

Prosím všechny občany o trpělivost. Doufám, že jsme tuto zemi provedli několikanásobnou krizí a hned v příštím roce se chceme věnovat tomu, abychom posunuli dopředu reformy.

Někteří odborníci i komentátoři mají připomínky k vládním řešením. Například komentátor David Klimeš tento týden kritizoval ministra financí za způsob zdanění mimořádných zisků dodavatelů energií. Čtete různé kritické výtky?

Čtu různé názory, účastním se porad ekonomů, spolupracuji s expertními týmy. Mně kritická debata vůbec nevadí. Když mi připadá něco zajímavé, tak se tím řídím, ale současně říkám, že se pohybujeme mezi několika póly. Na jedné straně jsou rozpočtoví jestřábi, kteří říkají, že za každou cenu musíte zkrotit deficit, ale na druhé straně musíme pomáhat lidem a nemůžeme je nechat padnout. Musím stále vyvažovat.

Co hlavního od vás mohou lidé čekat v dalším roce? Experti vám doporučují různé kroky, například zvýšit limit 10 tisíc korun, z něhož lidé pracující na dohodu nemusí odvádět sociální a zdravotní pojištění.

Máme jiný problém, který se týká mladších generací. Nemáme tu žádnou veřejně diskutovanou představu o tom, jak chceme, aby naše země vypadala třeba za 10 let a co pro to máme udělat. Tomu bych se chtěl příští rok věnovat a přijít s takovou představou. To nám pomůže udělat i změny tak, aby byly dlouhodobě funkční a opravdu něčemu pomohly. Jsou před námi obrovské výzvy, které máme v programovém prohlášení a musíme je naplnit. Z hlediska perspektivy mladých lidí je to například důchodová reforma nebo změna vzdělávacího systému.

Jak by podle vás měla naše země vypadat za 10 let?

Právě to bude předmětem diskuse. Určitě chci zmiňovanou vizi vytvořit a budu na ní pracovat. Začneme se jí zabývat od začátku roku, kdy budeme upravovat programové prohlášení vlády.

Nejsme zemí, kde se o všem pořád jenom mluví? Nejste z toho zklamaný?

Také nejsem spokojený s tím, jak rychle to jde. Ale jen blázen by se mohl věnovat představám, jak bude něco fungovat za několik let, a přitom neřešil aktuální situaci. Rozumný člověk dělá oboje. Zároveň musím každého upozornit, že řadu věcí jsme už udělali. Zjednodušujeme podnikatelské prostředí, zrušili jsme EET, upravili jsme kontrolní hlášení, zvýšili jsme limity pro plátce DPH, přišli jsme s antibyrokratickým balíčkem. Řešíme vše akutní kolem dopadů války na Ukrajině a přitom myslíme i na dřívější sliby voličům.

Co konkrétního uděláte jinak?

Například bych chtěl, abychom pomoc lidem dokázali ještě lépe zacílit. Neposkytujme pomoc plošně těm, kteří ji nepotřebují. Problém je v tom, že stát na to nemá dostatečné informace a dobrá data. Proto stojíme o digitalizaci státu.

Na koho a jak budete lépe cílit pomoc?

Musíme nejdříve upravit formy sociální pomoci tak, aby ji dostávali ti, kteří to opravdu potřebují. Už jsme to udělali u příspěvku na bydlení, který jsme výrazně rozšířili a upravili. Přistoupili jsme k podpoře, která byla něco mezi cílenou a plošnou, a to k jednorázovému příspěvku na dítě. Zastropování cen energií je plošné opatření, protože to je teď nutné. Nemáme dost dat, abychom to lépe zacílili.

Nemůžeme zároveň více pomáhat a snižovat dluh

Česko nyní zažívá nejprudší propad reálných mezd ze zemí OECD i strmý propad ekonomiky. Patří také k pětici států EU s nejvyšší inflací. Bude s tím vaše vláda něco dělat?

Jsme ale zároveň jednou z mála zemí, kde se tempo inflace zpomalilo a začalo klesat. V říjnu se v Česku ze všech zemí EU nejvýrazněji snížily ceny energií. Inflace nejdynamičtěji rostla, když naše vláda nastoupila a my od začátku děláme opatření, abychom ji zkrotili.

Životní úroveň ale mnoha lidem klesá. Vláda už nechystá další opatření, kterými by jim pomohla?

Musíme bojovat s příčinou. Primárním tahounem zdražování potravin jsou ceny energií. Musíme je zkrotit na evropské úrovni. Udělali jsme některé kroky, které tomu napomáhají. Doufejme, že se ceny budou postupně vracet, i když to asi nebude na předválečnou úroveň. Pak je potřeba pomáhat lidem, firmám a veřejným institucím, aby si s vysokými cenami poradili. To jsme udělali. Taky musíme vycházet z toho, co si může dovolit státní rozpočet. Experti nám nemohou radit, ať více pomáháme, a zároveň po nás chtít, abychom snižovali státní dluh.

Neříkáte si, že by bylo dobré některé členy své vlády vyměnit?

Výměna některého z ministrů by této zemi neprospěla.

Nejdete do výměny proto, že nechcete jít do nepříjemných střetů?

Nemám žádný problém někomu říct pravdu a v životě jsem mnohokrát stál v menšině. Vláda funguje jako tým, jsem s ní spokojený a kde vidím nedostatky, tam je řeším. Jsme připraveni dělat věci, které nejsou populární, a budeme v tom pokračovat. Nebyl jsem zvolen proto, abych neustále sledoval průzkumy veřejného mínění a čekal na každodenní potlesk. Rozhoduji tak, jak je to podle mě nejlepší pro tuto zemi a účty složím ve volbách.

Nedůvěra ve vládu ale roste i mezi lidmi, kteří vládní strany volili. Experti to přikládají hlavně nezvládnuté komunikaci. Jak ji zlepšíte?

Nedůvěra ve vládu neroste. Ukázaly to komunální a senátní volby, ze kterých se opozice snažila udělat hlasování o vládě.

Necítíte, že se společnost proměňuje? Slyšíte od lidí, jaké problémy musí denně řešit, aby vystačili s penězi?

Vnímám i kritické hlasy. Vím, že u lidí rostou obavy z budoucnosti. Přece nežiji ve vzduchoprázdnu. Moje rodina, moji přátelé, to jsou úplně normální lidé, kteří se potýkají s podobnými problémy jako mnoho dalších. Diskutuji s lidmi, a to i s těmi, co hlasitě křičí, protestují a účastní se protivládních, proruských demonstrací.

Ale neděláte to málo? A je správné mluvit o proruských demonstracích?

Nebojím se jít na ulici. A přestože jiní za nimi nejdou, tak já jdu. Ano, lidé se potýkají s většími finančními problémy než v minulosti. Na druhou stranu ale také cítím, že vědí, jaká je situace všude kolem a co je hlavní příčinou. Lidé, se kterými se setkávám, a jsou našimi voliči, si dobře uvědomují, že základním zdrojem problémů je ruská agrese na Ukrajině a válka, kterou proti nám vede Putin prostřednictvím energií a dalších ekonomických věcí. Chápou kroky vlády, i když si někdo myslí, že jsme mohli být rychlejší nebo něco lépe komunikovat.

Podpora většiny veřejnosti mě velmi povzbuzuje

Nezvažujete, že byste začal chodit více mezi lidi?

Mezi lidi chodím a nedávno jsem mezi nimi trávil většinu času. Někteří mě přišli podpořit, jiní kritizovat. Bavil jsem se se všemi.

Ano, u některých vašich cest jsme byli, občas jste se bavil i s kritiky. Ale neměl byste být mezi lidmi více? A nechcete tak pomoci některým prezidentským kandidátům?

Na další takové cesty vyrazím příští rok, ale prezidentská volba je něco jiného. Je to volba osobností, to oni musí mezi lidi. Češi navíc tuto volbu nechápou jako stranicko-politickou. To už se ukázalo v předchozích volbách. Já si přeji demokratického, prozápadního politika v čele státu, který respektuje ústavu a parlamentní demokracii.

Koalice Spolu podpořila trojici kandidátů, kteří teď bojují o podobný typ voličů. Co když právě kvůli tomu vyhraje Andrej Babiš? Nebudete si to vyčítat?

Přizpůsobili jsme naši strategii tomu, abychom měli prezidenta, jakého chceme. Lidé jsou schopni se sami rozhodovat. Když jsem viděl a slyšel reakce na Národní třídě při letošních oslavách 17. listopadu, tak věřím, že lidé si dokáží vybrat dobrého prezidenta.

Přes všechny starosti tohoto roku, počínaje agresí Ruska vůči Ukrajině a konče zhoršením životní úrovně, zůstáváte optimistou?

Na Národní třídě jsem se setkal s opravdu fantastickými reakcemi lidí. Někdo sice zakřičel něco kritického, ale pozitivně naladění lidé jasně převažovali.

Nelze ale pominout protivládní demonstraci z toho dne. Stejně jako Pochod pro demokracii, kde naopak mnoho lidí vaši vládu podpořilo.

Pochodu, který byl reakcí na proruské demonstrace, si velmi vážím. Nečekal jsem, že přijde tolik lidí, protože na protest samozřejmě vždycky shromáždíte více lidí než na něco pozitivního. Těší mě obrovská solidarita české společnosti. Máme někdy tendenci o sobě pochybovat, ale to, jakým způsobem naše společnost zvládla třeba uprchlickou vlnu, jakým způsobem se většina lidí staví k ruské agresi na Ukrajině, jakým způsobem jsou lidé sami ochotni pomáhat a přispívat, to není úplně obvyklé.

Jdete vstříc roku 2023 s optimismem a vírou, že bude lépe?

Je to tak. Vážím si toho, jak se většina české společnosti chová. Těší mě to. A povzbuzuje do další práce.

