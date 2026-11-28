Z čela ODS odešel i proto, že ve straně cítil malou ochotu jít za ním. Dnes Petr Fiala, řadový poslanec, učí v Brně a jezdí na besedy. V rozhovoru vysvětluje, proč ODS není vyladěný orchestr, co má nabídnout lidem a proč je letitý program přežitek. A popisuje také, kde měl rezervy. Podle jeho slov lidé někdy neměli pocit, že rozumí jejich starostem.
Poslední dobou chodíte často do médií. Co je za tou vaší mediální ofenzivou?
Nejenom chodím často do médií, ale taky dělám diskuse s lidmi a myslím si, že to je to, co mám dělat. Já mám odpovídat na otázky, před kterými stojí společnost, a když je zájem o můj názor, tak se ho snažím sdělovat.
Spotlight Aktuálně.cz - Petr Fiala 24. 11. 2026
Řekl jste, že nezůstanete tichým pozorovatelem. Co teď Petr Fiala chce? Nevěřím, že být řadovým poslancem někde v sedmé řadě.
Chci s veřejností mluvit o věcech, které považuji za podstatné a které se třeba v tom běžném politickém provozu z různých důvodů až tolik neřeší. Jsem poslancem a snažím se pracovat třeba ve školském výboru, protože vzdělání považuji za jednu z klíčových otázek budoucnosti, jak to vzdělání má vypadat a jak proto vytvoříme podmínky. A taky učím, vrátil jsem se k pravidelné výuce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.
Když už byl člověk premiérem, mnoho vyšších funkcí mu nezbývá. Uvažujete o kandidatuře na prezidenta?
Budete možná překvapen, mně tohle nikdy nepřipadalo jako něco, po čem bych měl nějak zvlášť toužit, ale spoustu lidí to napadá, takže mě s tím oslovují. A nejen lidi z politiky. Já samozřejmě neříkám, že to je navždy uzavřená věc, ale mně se to jako něco úplně atraktivního nezdá. Vysvětlím proč.
Já jsem spíš člověk, který vidí smysl ve výkonné moci. Já jsem třeba rád dělal rektora univerzity, protože tam můžete rozhodovat o věcech a posouvat tu instituci někam. Rád jsem dělal ministra školství a rád jsem dělal i předsedu vlády.
Takový manažerský přístup jako u Andreje Babiše?
Já si do toho vkládám jiná hodnotová východiska a jiné cíle a přistupuju k těm funkcím s větší pokorou a s respektem k institucím. Ale co se týká třeba té prezidentské funkce, doufám, že bude Petr Pavel kandidovat znovu. Já ho považuji za dobrého prezidenta z řady důvodů. Jsem spokojen s tím, jak vykonává tu funkci jako občan, a vůbec bych neměl třeba v úmyslu přemýšlet nad tím, že ho mám nahrazovat.
K čemu slouží Politické fórum, které jste založil?
Abych měl možnost dělat diskuse, setkávat se s lidmi a organizovat různé věci, ne úplně na stranické bázi, a současně abych nevyvolával dojem, že vytvářím nějakou alternativní myšlenkovou strukturu proti ODS nebo proti něčemu jinému. Proto jsem to takto udělal a už to funguje skoro rok a myslím si, že velmi dobře.
Vedle Politického fóra je tu i Česko Plus. Mimochodem, jak se díváte na to, že ODS má frakce?
Já jsem se vždycky snažil, abychom neměli frakce, abychom měli myšlenkové proudy uvnitř strany, to do ODS patří. Vždy jsem se ale snažil, aby se z toho nestaly nějaké frakce, které by tu stranu ve finále oslabovaly. Snažil jsem se, aby všechny ty proudy, ten orchestr zněl dobře a byly to čisté tóny, pro lidi srozumitelné.
A když se podíváte na dnešní ODS, je to dobře vyladěný orchestr?
No, z řady důvodů se asi shodneme na tom, že není, když se podíváme třeba na vývoj preferencí. Já se ale nebudu pouštět do nějaké kritiky ODS. Co má a nemá ODS dělat, jsem do značné míry řekl ve svém lednovém projevu, kdy jsem se loučil z funkcí předsedy, a na tom vlastně nemám až tak moc co měnit.
Třeba že se máme snažit o spolupráci a být integrující silou ve středopravé části politického spektra. Že prostě nemáme vytahovat staré recepty, ale máme se dívat na to, čím žijí lidé ze střední třídy, a na to jim nabízet odpovědi a tak dále, a tak dále. Nechci se pouštět do nějaké debaty, nebo ani nechci radit ODS, co má dělat. Od bývalých předsedů je to vždycky takové složité.
Dobře, ale jaké to pro vás je, sledovat současný stav ODS?
Je to pro mě těžké. Je to projekt, strana a instituce, s kterou jsem spojil 12 let života a které jsem se od rána do večera věnoval, aby byla úspěšná. A teď vidím, že úspěšná není tak, jak bych si představoval. Mrzí mě to, ale já jsem věděl, že to nepůjde dobrým směrem, už když jsem se vlastně rozhodl, že nebudu kandidovat na předsedu ODS.
To nebylo dáno jenom výsledkem voleb, bylo to dáno tím, že jsem viděl, že ve straně je slabá ochota jít za mnou a směřovat k těm změnám, které považuji za nezbytné, když se dívám na to, jak dneska žije společnost, co dělají politické strany, co mají dělat, jak lidi třeba vnímají politiku.
Já si myslím, že doba tradičních stran, kde většinu času vedeme nějaké vnitrostranické diskuse a držíme se nějakého programu, který jsme si schválili před třiceti lety, je pryč.
Když mluvíte o limitech tradičních stran, vrátím se k Politickému fóru. Nechystáte si platformu pro vlastní stranu?
Podívejte se na český politický systém a odpovězte si na otázku, která z těch zakládajících nebo původních politických stran, která měla velkou členskou základnu a bohatou vnitrostranickou strukturu, je dnes relevantní.
Sociální demokracie fakticky neexistuje. KDU-ČSL je pod hranicí volitelnosti dlouhodobě, komunisté s velkou členskou základnou mimo parlament. Poslední relevantní strana je ODS. A my musíme vidět, že dneska jsou úspěšné strany jiného typu, víc zaměřené na voliče, ne tolik na stranickou strukturu, se silným lídrem.
V době, kdy lidé nevnímají politiku skrze tradiční média, ale víc skrze sociální sítě, kdy ta politika je víc založena na emocích, tak i když mně se to nelíbí, tak chci být úspěšný a chci někam třeba tu zemi vést, tak musím reagovat na to, jak lidi vnímají politiku, a tomu se přizpůsobit.
Mluvíte o akceschopnosti. Vedení ODS říká, že cítí podporu, a programové změny chce představit na ideové konferenci 22. května. Necítíte v tom rozpor?
Já bych byl šťastný, kdyby se ODS proměnila. A docela teď poslouchám názory, které odpovídají tomu, co jsem říkal před rokem. Naše společnost se hrozně rychle mění, to je také to, co musíme prostě vnímat. Po strašně dlouhé době, možná to tak ani nikdy nebylo, lidé teď najednou mají pocit, že v budoucnu nebude líp.
Kdo je dnes na české politické scéně soupeřem Andreje Babiše?
Kdo jim bude ve volbách, to se uvidí.
Představte si, že připravujete televizní duel. Na jedné straně sedí Andrej Babiš. Koho posadíte proti němu?
Opozici.
Kdo konkrétně je lídrem opozice?
Já myslím, že to se opravdu ukáže. To v tuhle chvíli není úplně jasné.
Jaký musí být politik, který chce porazit Andreje Babiše?
Musí být svůj. Mně všichni říkali, že s tímhle politickým stylem, 10 let zpátky, prostě nemůžete uspět, jste moc akademický, moc slušný, moc takový a takový. Já jsem tomu stylu ale věřil, lidi mu nakonec taky uvěřili, takže jsem dokázal se Spolu Andreje Babiše porazit.
A myslím si, že tohle je určitě ta cesta. Kdybych přemýšlel nad sebou, tak určitě mám rezervy nebo měl jsem rezervy, ani bych tak neřekl v emocích, to možná taky, ale v projevování empatie. Lidi někdy ze mě neměli pocit, že rozumím jejich starostem. A to mě trápí a na tom pracuji dál. To si myslím, že je třeba pro politiku dneska taky důležité.
Jan Grolich i Vít Rakušan tady ve studiu říkali, že už politiku Antibabiš z velké části opustili. Vy byste ji opustil?
Já si myslím, že Andrej Babiš je ten základní problém toho, co tady teď máme, že to není Turek, Macinka, Okamura. To všechno je na jedné straně umožněno Andrejem Babišem a na druhé straně to vyhovuje Andreji Babišovi, protože on zatím může dobře skrýt svůj střet zájmů, svoje problémy a svoje zájmy ekonomické a jiné. Takže já pořád říkám, že to vlastně není Antibabiš, ale poukazování na problémy, které do politiky Andrej Babiš vnesl a které ztělesňuje. A to poukazování si myslím, že je naprosto správné, ale co, že si to myslím já. Já mluvím s lidmi na ulicích, ti to tak vnímají, a to si myslím, že je taky podstatné.
Milion chvilek a demonstrace na Letné... Nepřebírá svými aktivitami opozičním stranám agendu? Je pro ně důstojné, když se tam jejich zástupci vyfotí a Mikuláš Minář jim řekne, ať mají na jaře připravený program?
Tak rozlišme dvě věci. První: Vítěz voleb, který má většinu v Poslanecké sněmovně, má právo prosadit svůj program. A opozice, která tam je, může dělat, co chce, a může i obstruovat, ale nakonec prostě neuspěje. A teď pozor, to je v pořádku, takhle to má být. Ale ten vítěz, který prosazuje svůj program, má hledět na práva menšiny, včetně politické menšiny momentální, a má hledět taky na určitá pravidla demokracie, což je třeba respekt k nezávislým institucím.
Druhý problém je, že česká společnost má prostě určitou nedůvěru k politice jako takové a k politickým stranám. Takže není se ani co divit, že politické strany by třeba něco takového nedokázaly zorganizovat. Má-li to být celé úspěšné, tak to musí jít ruku v ruce. Prostě opoziční strany mají dělat svoji práci v Poslanecké sněmovně a občanská společnost má být aktivní a vytrvalá.
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