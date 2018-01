Petr Fiala obhájil post předsedy ODS. Jsem dojat, nečekal jsem to, pobavil straníky

AKTUALIZOVÁNO před 3 hodinami

Děláš to dobře a je to vidět. Fialovi gratulují k obhajobě postu předsedy ODS | Video: Martin Ťopek | 00:43

Na 28. kongresu ODS v Ostravě se stal staronovým předsedou strany Petr Fiala. Protivníka ve volbě neměl.

Ostrava - Dvacátý osmý kongres ODS zcela přesvědčivě zvolil opět za stranického předsedu Petra Fialu. Po úspěšných sněmovních volbách, ve kterých se občanští demokraté stali druhou nejsilnější stranou ve Sněmovně, neměl Fiala při obhajobě předsednického křesla těžkou úlohu.

V boji o vedení strany se mu nikdo nepostavil a ani z regionálních sdružení nepřišel jiný návrh, než aby stranu vedl dosavadní předseda. "Všechna regionální sdružení nominovala na předsedu Petra Fialu," potvrdil před volbou předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Fiala v hlasování, které přišlo na program krátce po poledni, získal od 503 delegátů 451 hlasů. Ve volební urně skončilo 495 hlasů, z toho 483 platných. "Jsem výsledkem dojat a vlastně jsem ho nečekal," děkoval za všeobecného smíchu Fiala delegátům.

Svého kandidátského projevu Fiala nejprve využil k tomu, že ještě probíhala prezidentská volba. "Obracím se na občany, kteří ještě nebyli volit. Nedopusťte překvapení, zabraňte překvapení v prvním kole. Pomozte do druhého kola podpořit co nejlepšího kandidáta na prezidenta České republiky," apeloval ve svém kandidátském projevu na lidi. Do konce prezidentské volby v tu chvíli zbývaly necelé tři hodiny. "Další mandát současného prezidenta nesplní nároky, které na hlavu státu musíme klást, Myslete na národní zájmy," dodal Fiala.

Čas politického výtržnictví

Fiala se následně vrátil k úspěšným sněmovním volbám. Poukázal na to, že kromě ODS nechali voliči zkolabovat systém tradičních stran. "Můžeme si říct, že přišel čas politického marketingu a politického výtržnictví. Toto všechno můžeme také udělat, ale pak už v České republice nezůstane kámen na kameni," řekl Fiala.

Podle něj je ODS jediná autentická pravice, která nabízí voličům pravicové hodnoty a rozumnou politiku. Kritizoval také Babišovy návrhy na redukci počtu členů parlamentu nebo snahu SPD zavést odvolatelnost politiků.

"Navrhuji poslat z kongresu silnou zprávu, že ODS vrací politice smysl a sílu," dodal Fiala. "My jsme demokratická strana a na nás se můžete spolehnout," navrhoval předseda ODS vzkaz voličům.

Fiala také chce ODS, která bude populární pro mladé lidi: "ODS má dostatek předpokladů a bude mít i silnou vůli stát se stranou přitažlivou pro mladé talenty. Ve volbách jsme byli stranou pro významnou skupinu mladých lidí hned na druhém místě za Piráty. Naší ambicí musí být, abychom se stali pro mladé lidi první volbou."

Poměrně široce se věnoval vítězi voleb Andreji Babišovi a jeho hnutí ANO. "Byli jsme to my, kdo narušil velkého bratra EET," poukázal například na závěr Ústavního soudu, který před měsícem na základě stížnosti ODS zrušil některá pravidla v elektronické evidenci tržeb.

Současná situace kolem jednání o důvěře vládě nemá podle Fialy obdoby. Jde o celkové jednání vítěze voleb, kdy se premiér Babiš snaží prosadit jednobarevnou menšinovou vládu s vědomím, že každá taková vláda od okamžiku svého vzniku směřuje ke svému konci. "Premiér rezignoval na to, aby sestavil vládu, která může dostat důvěru," řekl a za hlasitého potlesku dodal: "Kdo chce, ať to toleruje, ale ODS to určitě nebude!"

Nakonec Fiala vyzval spolustraníky, aby při volbách chtěli vítězství a nespokojili se s pouhou účastí. Jako centrální linku kampaně navrhl, aby kandidáti nenabízeli v komunálních volbách jen řešení pro města nebo obce, ale i celostátní řešení.

Miroslava Němcová: ODS vládu Babiše nebude podporovat ani v druhém pokusu | Video: Tomáš Cetkovský, Kateřina Frouzová | 00:24

Podobně jako předseda ODS, také hosté kongresu coby jeho předřečníci dávali najevo, že vítězství Andreje Babiše ve volbách a jeho následná snaha o prosazení menšinové jednobarevné vlády jsou hlavními tématy konzervativní části českého politického spektra.

"Cílem všech těch Babišů a Středulů je udělat z nás vazaly v montovnách. Na druhé straně vidíme snahu podporovat vliv komunistů za cenu podpory vlády," uvedl například první řečník na kongresu, předseda Strany soukromníků Petr Bajer.

Z projevů dalších hostů bylo patrné, jak Andrej Babiš, který se opakovaně vymezuje proti takzvaným tradičním stranám, dokáže právě tyto subjekty na politické scéně stmelovat.

První místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že ať už vláda Andreje Babiše skončí jakkoliv a bude se opírat o SPD nebo o komunisty, je třeba, aby měla protiváhu. "Nad Českou republiku se postupně zatahují mraky, které společnost čím dál více dusí, byť to společnost zatím nevnímá, protože ta síla disponuje značnou mediální mocí," řekla poslankyně TOP 09. Jako východisko uvedla spolupráci všech sil, které stojí na demokratických hodnotách, což jsou podle ní právě ODS a TOP 09.

Předseda KDU-ČSL Pavel Belobrádek zase uvedl, že jeho strana a ODS jsou spojenci, v tom, že vyznávají shodné principy, jako jsou hodnoty nebo slušnost. Také on vyslal směrem k delegátům kongresu odkaz na hnutí Babišovo ANO. "Jsou strany, které to nevyznávají. My však nemůžeme rezignovat na principy, které máme," řekl Bělobrádek.

"Skandály, které dříve lidi zvedaly ze židlí, je nyní nechávají v klidu," navázal na něj předseda STAN Petr Gazdík. Ten svůj projev zahájil citátem za známé knihy Saturnin: "Prožíváme li delší dobu idylu, přestáváme ji vnímat a osud by nám prokázal neocenitelnou službu, pokud by nás popadl za límec a vyhodil na mráz." ODS podle něj právě takovou službu podle Gazdíka osud dopřál.

Při jednání s Babišem musíme být ostražití

Obdobná situace jako při volbě předsedy strany nastala následně při volbě prvního místopředsedy. Také tady obhajovala dosavadní "první dáma strany" Alexandra Udženija coby jediná kandidátka. Ve volbě dostala 386 delegátů kongresu a hladce tak svůj post obhájila. "Milí ódéesáci, strašně moc vám děkuju," zvolila po svém zvolení ležérní tón Udženija.

Ta se ve svém kandidátském projevu nejprve uchýlila k obecným frázím typu: "Když se vytrvá, úspěch se dostaví", "budoucnost je v našich rukách", nebo "stabilizace by se nepovedla bez vaši tvrdé práce, čeká nás ještě těžká cesta".

Pak se však i ona "obula" do současného premiéra Andreje Babiše a minulé vlády. Ta podle ní vzala lidem nejvíce svobody od roku 1989. "Vše pod rouškou páchání všeobecně dobrých skutků," řekla Udženija .

"Jen blázen si může myslet, že v tom Babišova vláda nebude pokračovat," komentovala vznikající menšinovou vládu první místopředsedkyně a dodala, že pokud má ODS s Babišem jednat o účasti ve vládě, tak musí být ostražitá a na všechno připravená.

Dalšími místopředsedy strany se stali poslanec a bývalý primátor Plzně Martin Baxa, starosta obce Líbeznice Martin Kupka, europoslanec Evžen Tošenovský a senátor Miloš Vystrčil.