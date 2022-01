Pětkrát více reinfekcí než před týdnem. Může za to zpoždění dat, říká Dušek

Česko sice za čtvrtek zaznamenalo méně nových případů covidu než za rekordní středu, razantním způsobem ale ve statistikách vzrostl počet opakovaných nákaz. Bylo jich přes 16 tisíc, tedy mnohonásobně více než v předchozích dnech. Není to chyba, kvůli velkému počtu testů se část dat o reinfekcích z předchozích dní dostala do statistik až ve čtvrtek, řekl šéf zdravotních statistiků Ladislav Dušek.

Laboratoře v Česku ve čtvrtek zaznamenaly 34 740 nových případů covidu. To je o 20 tisíc méně než v rekordní středu. Ministerstvo ovšem do statistik nově nakažených nezapočítává lidi, kteří se covidem nakazili opakovaně. Těch za čtvrtek přibylo 16 248 - zatím zdaleka nejvíce. Ve středu jich bylo například necelých pět tisíc, minulý čtvrtek jen něco přes tři a půl tisíce.

Podle předsedy Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška nejde o chybu. Zároveň ale upozorňuje, že číslo nevzrostlo kvůli tomu, že by ze dne na den přibylo takto mnohonásobně více reinfekcí.

"Je to tím, že se v posledních dnech strašně navýšil počet pozitivních a přenosy dat se dostávají za hranu kapacit. Jsou to tedy částečně zpožděné přenosy reinfekcí z regionů za poslední dva tři dny, které se nyní nakumulovaly do jednoho dne," řekl Aktuálně.cz Dušek. I proto upozorňuje, že spíš než denní data je dobré v aktuálním období velkého počtu provedených i pozitivních testů sledovat spíše sedmidenní průměry.

Po konzultaci s ÚZIS: Kvůli vysokému počtu testů neprošla všechna data o podezření na reinfekci do systému v daný den, ale část z nich až dnes. I proto drobné výkyvy v předchozích dnech. K dnešku připsaná podezření jsou ze všech krajů. Dál zůstává klíčový trend, ne denní údaj. pic.twitter.com/KrpOTUDu3d — Daniel Stach (@DanielStach) January 28, 2022

Podle statistik ústavu se 7235 lidí evidovaných ve čtvrtek poprvé nakazilo ještě v roce 2020, 6962 pak v prvních třech čtvrtletích loňského roku. Přes dva tisíce lidí se ovšem covidem znovu nakazilo, ačkoli si nemocí prošli teprve před několika málo měsíci - v posledním čtvrtletí roku 2021.

Opakovaných nákaz v Česku soustavně přibývá. Do podzimu ústav evidoval jen jednotky či desítky případů za den, v listopadu už jich ale přibývalo denně několik stovek. Přes tisíc za den jich začal ústav evidovat až letos v lednu, a to kvůli šíření nové varianty omikron, která umí podle expertů účinněji obcházet imunitu získanou prodělanou nemocí.

Ústav do podezření na reinfekce zahrnuje pozitivní testy u osob, u kterých je vzdálenost mezi původní infekcí a tou novou více než 60 dní. Statistiky o nich uvádí od počtu nově nakažených odděleně. Je to z toho důvodu, že v čísle mohou být zahrnuti i lidé, u kterých může stále přetrvávat pozitivita od zachycení nákazy. Výsledky tak dále analyzuje Státní zdravotní ústav, který data o potvrzených opakovaných nákazách zveřejňuje jednou za měsíc.