Pětina voličů není rozhodnutá, komu dá v prezidentských volbách hlas, ukázal průzkum

Asi pětina voličů není rozhodnuta, komu dá příští týden v prezidentských volbách hlas. Naopak 78 procent ví, koho zvolí. Třetina rozhodnutých voličů má i náhradní volbu pro případné druhé kolo, pokud jejich původní favorit nepostoupí. Zbývajících 55 procent by se za této situace rozhodlo až podle výsledku prvního kola a 13 procent by k druhému kolu nešlo. Vyplynulo to z dat agentury STEM/MARK.

Agentura uvedla, že podle voličů, kteří chtějí jít k volbám, ale zatím nemají favorita, budou pro jejich rozhodnutí důležité sympatie ke kandidátům, jejich postoje, názory a program, tedy jak si uchazeči povedou v předvolebních debatách. Předvolební debaty a volební program bude rozhodující zejména pro absolventy vysokých škol, zatímco u lidí s nižším vzděláním rozhodnou spíše sympatie či emoce. "Důležité je zároveň upozornit, že vztah k jednotlivým kandidátům je často jen povrchní, a to může měnit konečné preference," uvedl autor výzkumu Jan Burianec a doplnil, že z tohoto pohledu mají aktuálně nejsilnější volební jádro prezidentští kandidáti Andrej Babiš (ANO) nebo Jaroslav Bašta (SPD). V porovnání s loňským podzimem ale klesl počet nerozhodnutých voličů, na přelomu září a října jich bylo 44 procent. Nová a zajímavá data od @stemmark. Voliči Nerudové a Pavla jsou ochotni proti Babišovi ve 2. kole ve velké míře podpořit druhého kandidáta, pokud jejich favorit nepoustoupí. Zatím tedy příliš neplatí, že by si pro 2. kolo navzájem škodili, jak tu někteří tvrdí. pic.twitter.com/rPJrCj19KD — Radek Dragoun (@RadekDragoun) January 3, 2023 K druhému kolu by podle zjištění agentury nešli v případě neúspěchu vlastního kandidáta častěji příznivci Babiše, Bašty nebo kandidátů Karla Diviše a Josefa Středuly. Naopak voliči Petra Pavla, Danuše Nerudové a Pavla Fischera častěji uváděli, že mají náhradní variantu i pro druhé kolo. Mnozí podporovatelé Nerudové, Pavla a Babiše, kteří patří mezi hlavní favority lednových prezidentských voleb, by ale podle STEM/MARK ve druhém kole podpořili některého z protikandidátů. Devětašedesát procent těch, kteří chtějí v prvním kole volit Nerudovou, by v případě jejího neúspěchu volilo v druhém kole Pavla a 14 procent Babiše. Z příznivců Pavla by se za obdobné situace vyslovilo v druhém kole 77 procent pro Nerudovou a 11 procent pro Babiše. Související Nic netajím, odmítá Nerudová kritiku. Podle kontroly její univerzita porušila zákon Z Babišových příznivců by v druhém kole hlasovalo 26 procent pro Nerudovou a 14 procent pro Pavla. Dvě pětiny voličů Babiše jsou ale rozhodnuty nejít do druhého kola, pokud tam Babiš nepostoupí. Babiš, Pavel a Nerudová si v průzkumu podle jeho autorů rozdělili i všechny pomyslné příčky z hlediska možných přínosů pro Česko v různých oblastech života. Pavel získal prvenství v obraně, Babiš v ekonomice a řešení energetické krize a Nerudová ve školství, spojování rozdělené společnosti a rovných příležitostech pro všechny. Pavel má podle oslovených voličů také největší charisma, Babiš je nejzkušenější a Nerudová nejsympatičtější. Agentura se dotazovala také na to, zda by některý kandidát měl odstoupit ve prospěch jiného kandidáta či kandidátů. S tím souhlasilo 36 procent voličů, zatímco 64 procent nikoliv. Rozhodnější v rámci neodstupování byli hlavně voliči Středuly, dodal Burianec. STEM/MARK provedl průzkum v době od 15. do 21. prosince a prostřednictvím telefonického a on-line dotazování se ho zúčastnilo 1011 lidí starších 18 let. Video: Díváme se často na účet. Média si vybrala favority, říká Fischer (22. 12. 2022) 7:49 Senátor Pavel Fischer podle průzkumů zaostává v kampani před prezidentskými volbami za trojicí favoritů. Aktuálně.cz se ho zeptalo po přičinách. | Video: Radek Bartoníček