Pětina dětí tráví na internetu více než pět hodin denně, chlapci víc hrají hry

Zhruba pětina dětí tráví na internetu více než pět hodin denně. Největší skupina, asi 22 procent všech, tráví online tři hodiny denně. Nejčastěji využívají děti internet k hraní her, chlapci hrají mnohem víc než dívky.
Nástroje umělé inteligence (AI) někdy využilo devět z deseti dětí. Vyplývá to z Minisčítání Českého statistického úřadu, které dnes novinářům představil předseda úřadu Marek Rojíček.
Do Minisčítání se zapojilo více než 83 500 žáků z asi 5500 tříd a zhruba 1100 škol. Projekt se zaměřoval na žáky čtvrtých až devátých tříd základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií. Výsledky nejsou reprezentativní, podle Rojíčka ale mají vzhledem k vysoké účasti velmi dobrou vypovídající schopnost. Asi 50,9 procent dětí zapojených do průzkumu byli chlapci a 49,1 procent dívky.
Čas strávený online mezi devítiletými a patnáctiletými dětmi se liší. U patnáctiletých tráví na internetu více než pět hodin denně asi 30 procent respondentů, u devítiletých se jedná o zhruba deset procent. Nejvyužívanějšími sociálními sítěmi jsou Instagram a TikTok.
Pro sledování videí a hledání online zábavy využívají děti nejvíce YouTube, jedná se o asi 46 procent dětí. Následuje TikTok, který využívá ke sledování videí a hledání online zábavy asi 23 procent dětí, a Instagram, který uvedlo asi 16 procent respondentů.
ChatGPT nebo jiný nástroj AI někdy využilo asi 87 procent všech dětí. U patnáctiletých se jedná o asi 94 procent respondentů, u devítiletých o zhruba 57 procent. Sedm z deseti dotázaných dostalo svůj první mobilní telefon mezi první a pátou třídou základní školy, zhruba čtvrtina ještě před nástupem do ZŠ. Vlastní telefon nemají podle průzkumu asi dvě procenta dětí.
Mladší populace podle Rojíčka dostává mobilní telefon dříve než starší děti. Ve skupině devítiletých dostala telefon ještě před nástupem do základní školy asi třetina respondentů, u patnáctiletých je to zhruba 15 procent.
Informace o tom, co se děje v Česku nebo ve světě, získává asi třetina dětí nejčastěji ze sociálních sítí, pro zhruba pětinu je nejčastějším zdrojem televize. "Což je zajímavé v kontextu toho, že televize z hlediska sledování nějakého obsahu je marginální," řekl Rojíček. Upozornil na rozdíl mezi věkovými skupinami. Mezi patnáctiletými jsou hlavním zdrojem informací sociální sítě pro zhruba polovinu dětí, u devítiletých je to asi sedm procent.
Už žádní mrtví na silnicích. Norsko zvažuje snížit rychlost aut na tempo hlemýždě
Strategie úřadů počítá se snížením maximální povolené rychlosti na silnicích mimo obec. Limity v Norsku jsou přitom už teď jedny z nejnižších v Evropě, záměr proto mezi tamními motoristy vyvolává nevoli.
Proč se Trump takhle chová? Překvapivá odpověď leží ve wrestlingových zápasech
Americký prezident budí emoce a vyvolává nejistotu nejen u svých nepřátel, ale i u spojenců a partnerů. Každý den plní média. Jak rozumět tomu, co chce? A jaký vlastně je?
Policie v Plzni prověřuje vyhrožování nožem mezi žáky základní školy
Plzeňští kriminalisté se zabývají oznámením o možném vyhrožování mezi žáky jedné ze základních škol ve městě, informovala policejní mluvčí Michaela Raindlová.
Okamura ostře proti koaličnímu kolegovi Macinkovi: „Mě by nepřesvědčil“
Zveřejnění nočních textových zpráv Petra Macinky, jimiž častoval prezidentova poradce Petra Koláře, oživilo kauzu L-159. Tedy nepředání čtyř letounů z výzbroje české armády Kyjevu, který je potřebuje k likvidaci ruských dronů. I když Macinka v textovkách tvrdí, že by dokázal k souhlasu s darováním bitevníků ukrajinské armádě přemluvit Tomia Okamuru, ten se teď proti slovům ministra ohradil.
ŽIVĚOpozice chce kvůli zprávám ministra Macinky hlasování o nedůvěře vládě
Opoziční strany chtějí svolat mimořádnou schůzi Sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě kvůli textovým zprávám ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla. Na tiskové konferenci to ve středu oznámili zástupci všech pěti opozičních stran.