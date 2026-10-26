Petice žádá odvolání ředitele školy, v níž vypukla epidemie salmonelózy

Někteří rodiče dětí ze školy v Újezdu nad Lesy, kde vypukla epidemie salmonelózy, v petici žádají radu městské části Praha 21, aby odvolala ředitele školy Libora Skalu. Tvrdí, že Skala selhal ve vedení školy i jídelny v době, kdy se děti nakazily, i po vypuknutí epidemie. Petice byla zveřejněna v pondělí ráno.
Skala už dříve uvedl, že rezignaci zvažuje. Opakoval, že chce nejdříve školu stabilizovat. Mluvčí radnice Jana Dronská uvedla, že peticí se bude zabývat nové vedení městské části. To současné už schůzi v plánu nemá.
Autoři petice tvrdí, že Skala v rozhodné době nezajistil řízení jídelny. „Vedoucí jídelny byl v den incidentu v pracovní neschopnosti a osoba, která od 16. září 2026 na základě dohody o provedení práce teprve přebírala agendu, podle vyjádření ředitele nebyla řízením provozu pověřena ani jí nebyly předány skladové zásoby. Za provoz, přípravu pokrmů a kontrolu surovin tak fakticky neodpovídal nikdo," stojí v petici.
Rodiče také tvrdí, že ředitel nezajistil personální stabilizaci jídelny po odchodu části zkušeného personálu včetně vedoucí kuchařky na jaře 2026. Nereagoval na podnět zaměstnankyně jídelny v září a žádné opatření nepřijal ani po kontrole hygienické stanice v jídelně dne 15. září.
Petenti jsou také přesvědčeni, že Skala dostatečně nereagoval ani po vypuknutí epidemie. Podle nich se při další kontrole hygieniků 8. října našla v kuchyni prošlá šunka.
„Současná rada už neplánuje řádné zasedání, na kterém by se zabývala peticí. O případném odvolání ředitele školy uvažovali radní už dříve, ale za prioritní považovali stabilizaci situace ve škole a vyčkání na rozhodnutí orgánů, které epidemii salmonelózy šetří,“ uvedla Dronská. Peticí by se tedy mělo zabývat nové vedení radnice, které bude podle informací ČTK složené patrně z vítěze voleb STAN a uskupení Újezd21. Radnici nyní řídí ODS a TOP 09.
„Vedení městské části si vyžádalo od ředitele školy detailní podklady související s provozem školní jídelny a ten je postupně dodal. Nyní je úřad a rada analyzuje, ale za klíčové stále považuje rozhodnutí specialistů, respektive jaká zjištění a závěry přinese vyšetřování ze strany hygieniků, policie a školní inspekce,“ doplnila Dronská.
Epidemie salmonelózy vypukla v Masarykově základní škole před měsícem. Školní kuchyň podle pražské hygienické stanice podávala 21. září oběd s nedostatečně tepelně upravenými vejci, která navíc byla prošlá. Hned další den nahlásilo zdravotní problémy 240 dětí. Případ prověřuje policie pro podezření z ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti.
Školu navštěvuje asi 1100 dětí. Obědy ze školní jídelny odebírají také dvě mateřské školy a pečovatelská služba. Nemocní byli i mezi učiteli, kuchařkami, dětmi ze školky a seniory.
Fungovat už začala školní jídelna ve Staroklánovické ulici, kde je budova prvního stupně. Nabízí také stravu pro děti, které mají po prodělané nemoci dietu. Školní kuchyň pro druhý stupeň v Polesné ulici začne fungovat nejspíše začátkem listopadu. Jídlo zatím dodává externí firma.
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