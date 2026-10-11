Pět překvapivých triumfů voleb: Kuba dobývá Senát, Babiš přišel o severní baštu

Padla jedna z největších bašt hnutí ANO, hnutí Martina Kuby proniklo do Senátu a hned několik kandidátů smetlo soupeře už v prvním kole. Letošní komunální a senátní volby přinesly několik zvratů. Zde je pět překvapení volebního víkendu.
Jedním z nejvýraznějších úspěchů je triumf nově vzniklého regionálního hnutí Naše Česko, za nímž stojí jihočeský hejtman Martin Kuba a které vzniklo odtržením od ODS. Jeho kandidát Tomáš Fiala ovládl senátní obvod Strakonice se ziskem výrazně přesahujícím padesát procent hlasů.
Pro nové Kubovo dosud výhradně regionální hnutí jde o průlom, neboť vstupuje na celostátní politickou mapu.
K překvapení došlo v Ústí nad Labem, které je dlouhodobě považováno za nedobytnou baštu hnutí ANO. V komunálních volbách zde s přehledem vítězí široká koalice Jedno Ústí sdružující PRO! Ústí, Piráti, Zelení, STAN, TOP 09, Ústecké fórum občanů a Naše Česko. Má přes 50 procent hlasů.
Šéf Starostů Vít Rakušan v sobotu odpoledne na tiskové konferenci řekl, že vítězství koalice cítí po osmi letech vlády hnutí ANO v Ústí nad Labem jako zadostiučinění.
Se ziskem, který v sobotu večer dle průběžného sčítání mířil k padesáti procentům hlasů, zasadila formace dosavadnímu vedení radnice drtivou porážku a může si tak zajistit dominantní pozici pro sestavení nové koalice.
Senátní volby zároveň přinesly přesvědčivá vítězství již v prvním kole. Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) stvrdil silnou pozici na Vyškovsku, kde získal přes 60 procent hlasů při sečtení drtivé většiny hlasů a je jisté, že se vyhne druhému kolu.
Stejně suverénní výkon předvedl na Rychnovsku Jan Grulich (TOP 09), který boduje s více než 62 procenty hlasů při sečtení 96 procent okrsků. Je tedy jisté, že hladce obhájil svůj mandát a porazil poslance z hnutí ANO Petra Sadovského.
Pětici překvapivých výsledků uzavírá Jihlava, kde pravicová koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL se ziskem skoro 40 procent hlasů odsouvá favorizované hnutí ANO na druhou kolej.
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