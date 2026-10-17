Pět největších překvapení voleb: kdo propadl, s kým se nepočítalo a kdo uspěl

Každé volby přinesou nějaká překvapení. Letošní senátní nejsou výjimkou. Za vítěze klání o horní komoru se mohou považovat hlavně dvě partaje – hnutí STAN a ODS. U obou stran jsou překvapení pozitivní i negativní. A negativa převažují po těchto volbách v hnutí ANO. Server Aktuálně.cz vybral největší překvapení právě skončených voleb do horní komory.
Tsoukernik i další propadáky ANO
Nejen, že nejsilnější vládní uskupení nezískalo ani jeden mandát, což znamená ztrátu jednoho křesla v Senátu, ale i rozdíly ve výsledcích mezi kandidáty hnutí ANO a zbytkem byly velmi často „o parník“.
Ukázkovým příkladem je výsledek Sandry Tsoukernik na Chebsku. V loňských sněmovních volbách tu ANO dominovalo se ziskem přes 40 procent hlasů. Letos? Tsoukernik prohrála s Miroslavem Plevným (za STAN) rozdílem třídy, kdy zaostala o propastných 42 procent. Nepomohla ani podpora Andreje Babiše, ani koncerty Michala Davida.
Tsoukernik ale není jediná, kdo z hnutí ANO propadl. Barbora Daňhová v Příbrami prohrála o skoro 50 procent, Andrea Brzobohatá na Kolínsku o 46 procent. V Litovli Martin Škurek prohrál o víc jak 30 procent, podobně tak Lucie Baránková Vilamová v Ostravě nebo Jiří Vašica v Uherském Hradišti.
Neúspěch exministra Dvořáka
K překvapení došlo i v Hradci Králové. V prvním kole tady vyhrál kandidát za hnutí STAN a exministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. Původně to sice vypadalo, že by se nemusel dostat ani do druhého kola, když byl mimo postupové příčky, po drtivém finiši ale vstupoval do finále volby s menším náskokem jako vítěz.
Jenže ani velké jméno hnutí STAN nepomohlo k zisku senátorského křesla za Hradec Králové. Dvořáka totiž celkem přesvědčivě se ziskem více jak 60 procent hlasů porazila kandidátka ODS Zuzana Ceralová Petrofová. Na pokračovatelku slavného rodu a prezidentku společnosti vyrábějící klavíry Petrof u občanských demokratů hodně sázeli.
Hejtman porazil starostku
Ani poslanecký mandát, ani starostenské křeslo v největším městě volebního obvodu nepomohlo na Českolipsku k senátorskému křeslu Jitce Volfové z hnutí ANO. Ta přitom patřila k nadějím vládního hnutí.
Volfová ale proti sobě měla velmi těžkého soupeře, hejtmana Libereckého kraje Martina Půtu. Už před volbami se mluvilo o tom, že Česká Lípa letos nabídne jeden z nejzajímavějších soubojů o post v horní komoře. Půtovo uskupení Starostové pro Liberecký kraj ale na severu dlouhodobě dominuje, což se projevilo i v senátorské volbě. Půta nakonec vyhrál o 11 procent.
Senátoři, se kterými se nepočítalo
Velké a příjemné překvapení je v ODS zvolení senátora za Pelhřimov. V souboji dvou starostů tu uspěl ten pelhřimovský v barvách občanských demokratů Ladislav Med. Ten porazil konkurenta z hnutí ANO Michala Kozára, který šéfuje radnici v Jindřichově Hradci.
Podle některých dřívějších vyjádření se s Medovým vítězstvím ve straně úplně nepočítalo a překvapení byl už jeho postup do druhého kola. ODS měla za cíl obhájit pět senátorských křesel, to se jí nejen povedlo, ale tento cíl ještě překročila se ziskem 7 mandátů, kdy k onomu posílení přispělo i zvolení Meda.
I zvolení dalšího novopečeného senátora za ODS Petra Patáka je jedním z překvapení letošních voleb. Ředitel střední školy na Kladně byl sice považován za většího favorita v rámci ODS ve dvou středočeských obvodech, kde letos senátorské volby probíhaly, i tak to ale nebyl mandát, se kterým mohli občanští demokraté počítat.
Paták postoupil do finále klání z druhého místa, i když výsledek mezi ním a obhajující senátorkou Adélou Sucharda Šípovou byl velmi těsný. A i ve druhém kole šlo o jeden z nejtěsnějších soubojů, kdy Paták nakonec vyhrál v poměru 51,66 ku 48,33 procentům.
Výbuch Peckové a v Praze naprázdno
Na Praze 9 se také schylovalo k velkému souboji, který ale nakonec celkem přesvědčivě vyhrál senátor za STAN David Smoljak. Ten v druhém kole porazil operní pěvkyni Dagmar Peckovou. A to rozdílem třídy. Smoljak získal 78,73 procent hlasů voličů a Peckovou porazil o více jak 10 tisíc hlasů.
Přitom i tady si ODS hodně slibovala. V kampani Peckovou podporoval nejen předseda strany Martin Kupka, ale také jeho dva předchůdci v čele ODS a expremiéři Petr Fiala a Mirek Topolánek. Ani to ale nestačilo.
Pro ODS je také ranou, že ve své hlavní baště Praze letos nezískala ani jeden senátorský mandát. Na Praze 1 strana nekandidovala a podpořila místo toho spisovatele a kandidáta STAN Jiřího Padevěta a na Praze 5 neuspěl také ředitel střední školy Radko Sáblík. To znamená, že ze tří křesel za hlavní město nezískali občanští demokraté žádné.
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