Pět návyků, kterých se musíte zbavit, abyste si prodloužili život

Měli jste někdy pocit, že vaše tělo je minimálně o deset let starší, než by odpovídalo vašemu skutečnému věku? Není na tom nic zvláštního, každý z nás má ve skutečnosti dva věky. Jednak věk chronologický, který je dán datem narození, jednak věk biologický. Ten souvisí s tím, v jakém stavu je tělo.
Zatímco s tím prvním neuděláme nic (alespoň do vynálezu stroje času), ten druhý můžeme ovlivnit zásadně. A to nejen tím, co děláme, ale také tím, co se rozhodneme nedělat. Zde vám přinášíme pět špatných návyků, u kterých si možná ani neuvědomujete, že vám mohou bránit žít delší a také zdravější život.
Ignorování cizích lidí
Zní to možná naivně, ale pokud si v metru vyndáte sluchátka a začnete komunikovat s lidmi kolem sebe, možná se dožijete vyššího věku. Toto tvrzení pochází od Amira Levina, docenta psychologie na Kolumbijské univerzitě v USA, který uvádí, že interakce s cizími lidmi je klíčem k pocitu sounáležitosti a vyššímu sebevědomí.
Navíc doslova přeprogramuje lidský mozek na méně úzkostný způsob uvažování, což má vynikající vliv na celkové tělesné zdraví.
Levine poukazuje na to, že ačkoli technologické firmy utrácejí miliony dolarů za nové léky, vědecké podklady mnoha nových preparátů proti stárnutí jsou slabé ve srovnání s množstvím důkazů, které ukazují, že pocit sociální jistoty může prodloužit život o několik let.
Nekulturní život
Po dlouhém pracovním dni se možná zdá nejjednodušší jen tak se svalit před televizní obrazovku. Jenže vyjít ven a věnovat se umění může být pro biologické stárnutí stejně prospěšné jako cvičení. Tvrdí to alespoň studie University College London, jejíž autoři měřili změny v DNA související s věkem.
Zjistili přitom, že lidé, kteří se alespoň jednou týdně věnovali umělecké činnosti, stárli o čtyři procenta pomaleji než lidé, kteří se umění věnovali jen zřídka.
„Tento výsledek byl srovnatelný s rozdílem mezi těmi, kteří cvičili alespoň jednou týdně, a těmi, kteří necvičili vůbec,“ uvedli výzkumníci. Platí také, že pomáhá jak aktivní účast na umělecké činnosti (zpěv, tanec, malování), tak i návštěva uměleckých výstav a akcí.
Špatné čištění zubů
Ještě předtím, než se vypravíte do muzea (a cestou si popovídáte se spolucestujícími v MHD), si ale nezapomeňte také vyčistit zuby pomocí dentální nitě. Zní to sice málo vznešeně, ale faktem je, že podle rok staré studie je onemocnění dásní spojeno s výrazně zvýšeným rizikem závažných systémových zdravotních komplikací a vyšší úmrtností.
Důvodem je, že zánět (způsobený bouřlivým množením bakterií) se neomezuje pouze na ústní dutinu. Bakterie se šíří do krevního řečiště, ucpávají tepny, mění konzistenci krve a zvyšují riziko vzniku krevních sraženin a cévní mozkové příhody.
Zjistilo se, že až 90 procent lidí s kardiovaskulárním onemocněním trpí také onemocněním dásní.
Ústa plná bakterií ovlivňují také metabolické zdraví. Průlomová studie z roku 2025 zjistila, že ošetření poškozeného nebo infikovaného zubu pomocí kořenové výplně snížilo hladinu cukru v krvi i hladinu cholesterolu.
Tato souvislost je tak silná, že diabetici s onemocněním dásní mají třikrát vyšší riziko úmrtnosti než ti, kteří tímto onemocněním netrpí.
Příliš pevný postoj
Když už budete před zrcadlem používat zubní nit, zkuste přitom stát na jedné noze. Sice budete asi působit na okolí mírně bláznivě, ale dost možná si prodloužíte život.
Jak zjistila studie zveřejněná v roce 2021 v časopise British Journal of Sports Medicine, lidé, kteří nedokázali udržet rovnováhu na jedné noze po dobu 10 sekund, měli o 84 procent vyšší riziko úmrtí z jakékoli příčiny v následujícím desetiletí.
Důvod je prostý: především je rovnováha ve vyšším věku zásadní, neboť pády a období zotavování se často zvyšují křehkost organismu. Přičemž hospitalizace a operace způsobují systémový stres a zánět, což opět urychluje biologické stárnutí.
Život bez kofeinu
Vědci již řadu let vědí, že kofein obsažený v kávě a černém čaji má na naše zdraví blahodárné účinky. Studie spojují konzumaci kávy s delší délkou života a nižším rizikem chronických onemocnění.
Podle jedné práce publikované v roce 2022 v časopise Nature Translational Psychiatry souvisí pití jednoho až šesti šálků čaje denně s nižším rizikem příchodu Alzheimerovy choroby, a to až o 19 procent. Dokonce až o 29 procent nižší je pak riziko vaskulární demence.
Podle některých teorií se vedle samotného kofeinu na pozitivních zdravotních přínosech kávy a čaje podílejí také antioxidační polyfenoly potlačující záněty.
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