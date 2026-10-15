Pět let za brutální loupež. "To už není můj styl," hájil se rapper Rico před soudem

Olomoucký vrchní soud zvýšil ostravskému rapperovi Enrico Peštovi vystupujícím jako Hard Rico trest za loupež a vydírání ze čtyř na pět let. Potvrdil mu také peněžitý trest dva miliony korun. O rok z pěti na šest let soud zvýšil trest i jeho komplicovi Miroslavu Cihimu.
Třetímu z mužů, Karlu Mecovi, potvrdil soud pětiletý trest. Rapperova tehdejší přítelkyně Laura Červeňáková vyvázla s trestem podmíněným, krajský soud jí původně poslal do vězení na tři roky.
Za loupež hrozila obžalovaným, kteří u krajského soudu prohlásili vinu, sazba pět až 12 let. Zvýšení trestů požadoval žalobce, obhájci rappera žádali trest podmíněný a zpřísnění trestu peněžitého ze dvou na pět milionů korun.
Skupina podle rozsudku loni v březnu v Ostravě-Porubě vydírala a oloupila muže. Donutili ho k výběru 100 000 korun a následně pod nátlakem požadovali další dva miliony korun. Policie je zadržela, když si dva z nich jeli vyzvednout první milion korun. Podle rozsudku byl třiadvacetiletý Pešta organizátorem celé trestné činnosti.
Útok se odehrál v jeho bytě, kam poškozeného vylákala Červeňáková. Podle obžaloby byl útok předem promyšlený a lstivý, jeho součástí bylo fyzické násilí i vyhrožování vraždou a trval desítky minut.
Podle Peštova obhájce neměl čin v první řadě zištný motiv, na vině bylo údajně Peštovo ego, kdy chtěl poškozeného, o kterém se domníval, že má poměr s jeho partnerkou, pokořit a vyděsit. Pešta má na sociálních sítích statisíce sledujících, řada fanoušků hudebníka přišla podpořit i ve čtvrtek k olomouckému vrchnímu soudu.
Pešta u soudu vypověděl, že své životní hodnoty přehodnotil. Má snoubenku a čeká dítě, řekl soudu. Doplnil, že změnil svou přezdívku z Hard Rico na Rico. Drsné prezentování podle něj už není jeho styl. "Neztotožňuji se s tím, kdo jsem byl dřív," uvedl dnes u soudu s tím, že prozřel ve vazbě. "Vytvořil jsem si image, která mě pohltila," doplnil hudebník.
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