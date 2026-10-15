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Domácí

Pět let za brutální loupež. "To už není můj styl," hájil se rapper Rico před soudem

ČTK
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Olomoucký vrchní soud zvýšil ostravskému rapperovi Enrico Peštovi vystupujícím jako Hard Rico trest za loupež a vydírání ze čtyř na pět let. Potvrdil mu také peněžitý trest dva miliony korun. O rok z pěti na šest let soud zvýšil trest i jeho komplicovi Miroslavu Cihimu.

Enrico Pešta (rapper Hard Rico), obžalovaný, Laura Červeňáková, obžalovaná
Vrchní soud projednával odvolání v případu čtyřčlenné skupiny obžalované z brutální loupeže a vydírání, 15. října 2026, Olomouc. Od ostravského soudu dostali členové skupiny nepodmíněné tresty od tří do pěti let. Na snímku jsou dva z obžalovaných, zleva ostravský rapper Enrico Pešta vystupující pod pseudonymem Hard Rico a Laura Červeňáková.Foto: ČTK – Peřina Luděk
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Třetímu z mužů, Karlu Mecovi, potvrdil soud pětiletý trest. Rapperova tehdejší přítelkyně Laura Červeňáková vyvázla s trestem podmíněným, krajský soud jí původně poslal do vězení na tři roky.

Za loupež hrozila obžalovaným, kteří u krajského soudu prohlásili vinu, sazba pět až 12 let. Zvýšení trestů požadoval žalobce, obhájci rappera žádali trest podmíněný a zpřísnění trestu peněžitého ze dvou na pět milionů korun.

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Skupina podle rozsudku loni v březnu v Ostravě-Porubě vydírala a oloupila muže. Donutili ho k výběru 100 000 korun a následně pod nátlakem požadovali další dva miliony korun. Policie je zadržela, když si dva z nich jeli vyzvednout první milion korun. Podle rozsudku byl třiadvacetiletý Pešta organizátorem celé trestné činnosti.

Útok se odehrál v jeho bytě, kam poškozeného vylákala Červeňáková. Podle obžaloby byl útok předem promyšlený a lstivý, jeho součástí bylo fyzické násilí i vyhrožování vraždou a trval desítky minut.

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Podle Peštova obhájce neměl čin v první řadě zištný motiv, na vině bylo údajně Peštovo ego, kdy chtěl poškozeného, o kterém se domníval, že má poměr s jeho partnerkou, pokořit a vyděsit. Pešta má na sociálních sítích statisíce sledujících, řada fanoušků hudebníka přišla podpořit i ve čtvrtek k olomouckému vrchnímu soudu.

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Pešta u soudu vypověděl, že své životní hodnoty přehodnotil. Má snoubenku a čeká dítě, řekl soudu. Doplnil, že změnil svou přezdívku z Hard Rico na Rico. Drsné prezentování podle něj už není jeho styl. "Neztotožňuji se s tím, kdo jsem byl dřív," uvedl dnes u soudu s tím, že prozřel ve vazbě. "Vytvořil jsem si image, která mě pohltila," doplnil hudebník.

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