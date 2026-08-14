Přeskočit na obsah
Benative
14. 8. Alan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Perseidy rozzáří srpnovou oblohu. Podívejte se na živý přenos z hvězdárny

Vojtěch Kadaňka
Vojtěch Kadaňka
Vojtěch Kadaňka

Zatmění Slunce bylo bezpochyby hlavní astronomickou událostí tohoto týdne. Obloha ale nabídla ještě jednu podívanou. V těchto dnech vrcholí meteorický roj Perseid. Jejich průlet můžete sledovat také prostřednictvím živého vysílání, které poskytuje brněnská hvězdárna.

Perseidy
PerseidyFoto: Shutterstock – Rostislav Soucek
Reklama

Perseidy jsou jedním z nejznámějších meteorických rojů. Každý rok v létě Země prochází proudem prachu a drobných částic, které ve vesmíru zanechala kometa Swift-Tuttle. Když částice vysokou rychlostí vstoupí do zemské atmosféry, shoří a na obloze vytvoří krátké světelné stopy – meteory, kterým běžně říkáme padající hvězdy.

Název Perseidy dostaly podle souhvězdí Persea, odkud při pohledu ze Země zdánlivě vylétají. Astronomický jev vrcholí právě v srpnu, kdy je snadno pozorovatelný pouhým okem. V případě kamer hvězdárny na Kraví hoře jej zhruba mezi devátou a jedenáctou večer nejlépe zachytne jejich východní objektiv, od jedenácti poté jižní kamera.

Mohlo by vás zajímat: Brněnští hvězdáři přinesli unikátní pohled na zatmění – přímo z horkovzdušného balónu (12. 8. 2026)

Brněnští hvězdáři přinesli unikátní pohled na zatmění - přímo z horkovzdušného balónu | Video: Hvězdárna a planetárium Brno
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Prezident Spojených států amerických Donald Trump
Prezident Spojených států amerických Donald Trump
Prezident Spojených států amerických Donald Trump

Jste loajální k Trumpovi? USA poslaly spojencům v NATO dotazník

Spojené státy chtějí vědět, zda jsou členské státy NATO loajální k politice prezidenta Donalda Trumpa před tím, než učiní rozhodnutí o snížení počtu amerických vojáků v Evropě. Washington spojencům nedávno zaslal dotazník o podpoře šéfa Bílého domu.

Na snímku příslušník ABW – polské Agentury pro vnitřní bezpečnost (ilustrační foto).
Na snímku příslušník ABW – polské Agentury pro vnitřní bezpečnost (ilustrační foto).
Na snímku příslušník ABW – polské Agentury pro vnitřní bezpečnost (ilustrační foto).

„Zkusí to znovu.“ Zabiják z Kremlu měl na mušce ukrajinského rapera, poprava nevyšla

Polské bezpečnostní složky překazily plánovanou vraždu člověka s americkým a ukrajinským občanstvím. Podle polského premiéra Donalda Tuska ruský občan naverbovaný ruskými zpravodajskými službami byl zadržen minulý pátek a útok se podařilo překazit „na poslední chvíli“. Podle polských médií pak měl být obětí ukrajinský umělec, který žije v Bratislavě.

Sára Bejlek
Sára Bejlek
Sára Bejlek

Bejlek smetla Plíškovou a čeká ji Krejčíková, uspěla i Bartůňková

Tenistka Sára Bejlek smetla v Cincinnati bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou a po výhře 6:0, 6:2 postoupila do druhého kola. V něm narazí na další krajanku Barboru Krejčíkovou. Nikola Bartůňková zdoalal 4:6, 6:4 a 6:3 Alinu Čarajevovou z Arménie. Na výhru potřebovala sedm mečbolů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama