Perseidy rozzáří srpnovou oblohu. Podívejte se na živý přenos z hvězdárny

Zatmění Slunce bylo bezpochyby hlavní astronomickou událostí tohoto týdne. Obloha ale nabídla ještě jednu podívanou. V těchto dnech vrcholí meteorický roj Perseid. Jejich průlet můžete sledovat také prostřednictvím živého vysílání, které poskytuje brněnská hvězdárna.
Perseidy jsou jedním z nejznámějších meteorických rojů. Každý rok v létě Země prochází proudem prachu a drobných částic, které ve vesmíru zanechala kometa Swift-Tuttle. Když částice vysokou rychlostí vstoupí do zemské atmosféry, shoří a na obloze vytvoří krátké světelné stopy – meteory, kterým běžně říkáme padající hvězdy.
Název Perseidy dostaly podle souhvězdí Persea, odkud při pohledu ze Země zdánlivě vylétají. Astronomický jev vrcholí právě v srpnu, kdy je snadno pozorovatelný pouhým okem. V případě kamer hvězdárny na Kraví hoře jej zhruba mezi devátou a jedenáctou večer nejlépe zachytne jejich východní objektiv, od jedenácti poté jižní kamera.
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