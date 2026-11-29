Rvačka dvou mužů ve stanici metra Náměstí Republiky obletěla internet. Bitku, při které tekla krev, ukončila žena, která na jednoho z nich použila pepřový sprej. Jak se teď ukázalo, tajemnou hrdinkou je policistka Míša. Ta nosí uniformu už 34 let a zrovna se chystala na noční směnu, jak uvedla na Facebooku Městská policie Praha.
Celá bitka podle svědků začala opileckým postrkováním, záhy se z toho stala krvavá rvačka. Ke konfliktu v pražském metru došlo ve středu večer.
„Okolo 19:15 nastoupili dva muži s hrajícím reproduktorem, lahvemi alkoholu v rukou a silně z nich táhla ‚tráva‘. Po chvíli k nim přišel muž v zelené bundě, zřejmě posilněn alkoholem, se slovy: ‚Takovýhle zm*dy tady nechceme!‘ Po krátké ostré slovní přestřelce se vyhecovali, že vystoupí ven a tam si to ručně vyříkají,“ popsal Jan Šraitr, jeden ze svědků bitky.
Nakonec krvavé představení ukončila svým zásahem přihlížející žena – ta jednoho muže postříkala pepřovým sprejem dřív, než stihl znovu udeřit zraněného. Onou ženou je městská policistka Míša. Ta slouží v Praze 1 a zrovna mířila na noční směnu.
„Na nástupišti metra Náměstí Republiky si naše kolegyně Míša všimla napadení. Jeden z mužů ležel na zemi se zakrváceným obličejem, druhý ho opakovaně bil pěstmi do hlavy a horní části těla. Když útočník od ležícího muže poodstoupil a naznačil, že se ho chystá kopnout, Míša ani chvíli neváhala a vyzvala ho, aby svého jednání okamžitě zanechal,“ uvedla na svém facebookovém profilu pražská městská policie.
„Muž však na její výzvu nereagoval a vše nasvědčovalo tomu, že bude v útoku pokračovat. V tu chvíli rozhodovaly vteřiny. Na prokázání příslušnosti k městské policii už nebyl čas. Míša proti útočníkovi použila slzotvorný prostředek a zabránila mu tak v dalším napadání muže na zemi,“ popsali policisté zásah své kolegyně.
Dvaadvacetiletý muž zasažený sprejem podle policistů odmítl lékařské ošetření a jen si za doprovodu strážníků vypláchl oči.
„Případem se zabývají policisté z místního oddělení Benediktská. Ti v současné době vyhodnocují kamerové záznamy,“ uvedl redakci iDnes.cz policejní mluvčí Richard Hrdina. Pro server Blesk.cz dodal, že oba muži, kteří se do sebe pustili, byli Češi.