Peníze od čínské ambasády jsme si vypláceli, přiznali akademici Karlovy univerzity

Blízký spolupracovník rektora Karlovy univerzity Miloš Balabán a jeho spolupracovníci přiznali, že z peněz, které jim tajně posílala čínská ambasáda, si vypláceli odměnu. Uvedli, že plat od školy jejich práci nepokryl. Doteď tvrdili, že finance použili jen na náklady konferencí o komunistickém státě na půdě univerzity. Opak potvrdili v souvislosti s auditem jejich firmy, přes kterou peníze tekly.

Bývalý šéf Česko-čínského centra Karlovy univerzity Miloš Balabán rezignoval poté, co deník Aktuálně.cz upozornil na toky čínských peněz na Univerzitu Karlovu skrze jeho firmu. | Foto: ČTK

Když se Aktuálně.cz loni v září ptalo šéfa Česko-čínského centra Karlovy univerzity Miloše Balabána, jak financuje univerzitní konference, které zaštiťuje rektor Tomáš Zima, byl neochvějný. Tvrdil, že akce z drtivé většiny platí sama univerzita. "Hlavní organizátor akce - Česko-čínské centrum UK - pokrývá rozpočet částkou cca 530 tisíc korun. Ostatní subjekty podílející se na konferenci podpořily konferenci celkovou částkou cca 60 tisíc korun," odepsal tehdy Balabán na otázky ohledně loňského ročníku.

O měsíc později Aktuálně.cz odhalilo, že jen za poslední roky poslala na nezávisle se tvářící akce na půdě nejstarší a největší české univerzity více než 1,2 milionu korun tajně čínská ambasáda. I pak ovšem akademici tvrdili, že částku použili na "úhradu přímých nákladů spojených s konferencí".

Teprve nyní přiznali, že ani to není tak docela pravda. Minimálně část peněz od Číňanů si totiž zaměstnanci Fakulty sociálních věd UK (FSV) "na vlastní pěst" vypláceli jako odměnu za svou práci. A to mimo jiné za pořádání konferencí na půdě univerzity, které podle sinologů UK byly příchylné k oficiální propagandě komunistického režimu. Pořádali je jako součást činnosti Česko-čínského centra, které spadalo přímo pod rektora. Další bezpečnostní konference pak organizovali pod hlavičkou fakulty. Za ty do jejich s. r. o. natekly další miliony.

"Příprava a organizace konferencí byla časově velmi náročná a z větší části nebyla pokryta pracovními úvazky na FSV UK. Proto byly práce na přípravě a organizaci konferencí zajišťovány nad rámec a mimo rámec pracovních úvazků pracovníků fakulty," píše se v oznámení, které v tichosti na Štědrý den vyvěsili na web PR agentury Donath Business & Media, kterou si zaměstnanci školy najali poté, co Aktuálně.cz na čínské peníze na Karlově univerzitě upozornilo, a sami komunikovat přestali.

Důležité číslo z auditu však ve zveřejněném oznámení chybí - celková částka, kterou od čínské ambasády inkasovali. Ať už na konference, nebo přilepšení vlastních platů. Samotnou auditní zprávu zveřejnit Středisko bezpečnostních studií s. r. o. odmítá. Vysvětluje to tím, že se věnuje i byznysu, který se univerzity nijak netýká, a vztahuje se tak na něj obchodní tajemství.

Vedení školy doteď nic nevědělo

Vedení Fakulty sociálních věd se o novém prohlášení k auditu dozvědělo až od Aktuálně.cz. Právě pod FSV výzkumné Středisko bezpečnostní politiky spadá, akademici v něm po čínském skandálu končí ke konci ledna.

Pro děkanku Alici Němcovou Tejkalovou je obsah nového tvrzení velké překvapení. Roky totiž vedoucí zaměstnanci fakulty vycházeli z toho, že akademici vystačí z výplaty, kterou jim posílá univerzita, a konference dělají jako součást své práce. K jakémukoliv separátnímu financování akcí pod hlavičkou univerzity podle fakulty nikdy nedostali souhlas.

"Ani minulé, ani současné vedení FSV nikdy nedostalo informaci, že by středisko nemělo dostatek prostředků na pořádání bezpečnostních konferencí. Naopak, jeho vedoucí Miloš Balabán se vždy tvářil velmi sebevědomě, jak se jeho pracovišti daří a je úspěšné. SBP opakovaně dostávalo na své konference granty od nejrůznějších veřejných institucí, o kterých bylo vedení FSV informováno, a nemělo žádnou informaci o tom, že by tyto prostředky spolu s prostředky, kterými disponovalo v rámci fakultního rozpočtu, byly pro pořádání konferencí nedostatečné," okomentoval to mluvčí FSV Jakub Říman.

Akademici si ovšem přesto už v půlce roku 2015 v tichosti založili soukromou firmu pojmenovanou stejně jako jejich univerzitní výzkumné pracoviště - Středisko bezpečnostní politiky. A miliony korun od sponzorů určené na univerzitní akce začaly téct přes účetnictví této soukromé společnosti, takže zůstaly utajené před vedením školy i jejími akademickými senáty. Sponzoři prostě posílali peníze na její účty. Navzdory fakultním pravidlům.

Nešlo přitom jen o Česko-čínské konference Karlovy univerzity, které zaštítil přímo rektor. Akademici organizovali také každoroční bezpečnostní konference.

"Firma zajišťovala i financování konferencí, nad rámec prostředků, které byly v projektech řešených na FSV UK na konference alokovány, resp. nad rámec podpory ze strany rektorátu UK," přiznali akademici. Svou firmu už dříve přejmenovali. Nyní se jmenuje Multilateral Consulting and Analysis s. r. o.

Krom Balabána firmu provozují ještě akademici Libor Stejskal a Jan Ludvík. A také Mirka Kortusová, která zároveň spravovala finance univerzitního Střediska bezpečností politiky i Česko-čínského centra UK, které spadá pod rektorát. A jak upozornil Respekt, některé z peněz dokonce nekasírovala ani soukromá firma, ale jen Kortusová jako živnostnice.

Finance prověřuje policie

Tokem čínských peněz na univerzitu se zabývá policie. Obdržela trestní oznámení, a začala proto věc dle dokumentů, které má Aktuálně.cz k dispozici, prověřovat. "Na děkanku FSV se obrátila policie a paní děkanka jí poskytuje veškerou součinnost. V jejím rámci poskytne policii rovněž i kompletní podrobné výsledky samostatného šetření FSV," potvrdil Říman.

Balabán vedení fakulty přiznal, že jen na bezpečnostní konference konané na FSV vybral celkem přes svou firmu v letech 2015 až 2019 na 3,3 milionu korun. Peníze mu převedl také zbrojařský kolos miliardáře Jaroslava Strnada Czechoslovak Group, další zbrojař Omnipol, Česká zbrojovka, polostátní energetická firma ČEZ nebo komunikační firma Huawei, kterou dnes západní tajné služby podezřívají ze špionáže pro čínskou vládu. Server Seznam Zprávy přitom už upozornil na to, že do soukromé firmy místo univerzitě za akce na půdě školy posílaly peníze nepochopitelně i státní firmy - Lesy ČR, Vojenské lesy či Národní institut pro další vzdělávání.

Audit chyby neodhalil, tvrdí firma

Akademický senát FSV usiloval o to, aby audit soukromé firmy akademiků, přes kterou tekly čínské peníze, provedla některá z prestižní čtveřice auditorských společností. Balabán s kolegy to ale nakonec odmítli. Místo toto najali poradenskou firmu Grant Thornton Advisory. Ta už audit dokončila. Navzdory tomu ho univerzita pořád nemá k dispozici, i když ho měla dostat do 20. prosince.

"Vedení FSV dalo zástupcům společnosti Multilateral Consulting and Analysis termín dodání výsledků auditu do 20. 12. 2019, přičemž nic od MCA neobdrželo dodnes. Bere to jako porušení všech předchozích dohod. Situaci i její vývoj považuje za skandální a poškozující zájmy i dobré jméno FSV," uvedl mluvčí fakulty Jakub Říman.

Podle něj bude děkanka na zasedání akademického senátu v lednu informovat alespoň o výsledcích vlastního šetření fakulty. To ale nemá přístup do účetnictví soukromé firmy. A zároveň Tejkalová o tom, že audit neobdržela, informovala policii. Příliš mnoho dalších pák, jak výzkumníky donutit, aby informace poskytli, škola nemá. Balabána, Kortusovou i Stejskala už s koncem ledna propustila.

Podle podnikajících akademiků ale forenzní šetření dopadlo bez výhrad. "Byla provedena kontrola úplnosti, průkaznosti či případné rozporuplnosti doložených informací a dat s důrazem kladeným na rekonciliaci (soulad) účetnictví MCA s partnery a sponzory a nebyly nalezeny žádné neshody. Ani kontrola finančních výkazů na účetní doklady SBP s. r. o. neshody neobjevila," dodali v prohlášení.

Není také příliš jasné zadání auditorské firmy, ani podklady, jaké měla k dispozici.

"Když budete mlčet, audit vám ukážeme"

Akademici přitom slibují, že svůj audit vedení Univerzity Karlovy i FSV nakonec poskytnou. Podle nich se ale nejdříve musejí zavázat k mlčenlivosti. "Po uzavření příslušných dohod o ochraně důvěrných informací, zejména s ohledem na pravidla GDPR, je MCA připravena závěrečnou zprávu z šetření poskytnout příslušným akademickým funkcionářům FSV a UK," dodali v prohlášení Balabán a spol.

"Právní zástupkyně FSV UK obdržela ze strany společnosti MCA, s.r.o. úvod zmíněné auditní zprávy. Ten ovšem obsahuje pouze informace uvedené v tiskové zprávě publikované panem Donáthem ze dne 24. 12. 2019. Zároveň společnost MCA, s.r.o. nabídla tajemníkovi FSV UK, že po splnění dále nespecifikovaných podmínek bude moci do auditní zprávy nahlédnout v kanceláři právního zástupce společnosti MCA, s.r.o. Tyto skutečnosti nemění nic na faktu, že společnost MCA, s.r.o. nesplnila podmínky stanovené vedením FSV UK a Akademickým senátem FSV UK," doplnil v pondělí mluvčí FSV Říman.

Účetnictví s. r. o. je pro ně mimořádně citlivé. Firmu totiž krom skrytého financování univerzitních konferencí používali i k dalšímu podnikání. Kolik jí celkem za tři a půl roku existence proteklo milionů, z obchodního rejstříku vyčíst nelze. Společnost do něj vložila jen část dokumentů.

To, že zaměstnanci univerzity odmítají spolupracovat, před Vánoci tvrdě kritizoval předseda Akademického senátu FSV UK Václav Moravec, jinak také moderátor ČT. "Jednatelé nereagují na výzvy k plnění nabídky na uzavření smlouvy o součinnosti při vyhotovení forenzního auditu. Chování kolegyně a kolegů, kteří si zprivatizovali část fakulty, na níž působí jako zaměstnanci, považuji za skandální. Neschopnost dostát veřejně zformulovaným slibům za ještě skandálnější," napsal už dříve v dopise rektorovi Moravec.

Rektor Zima se mezitím pokouší od svého někdejšího spolupracovníka Balabána distancovat. Česko-čínské centrum UK, které svým rozhodnutím založil, po skandálu s financováním zrušil.

Univerzita, která Balabána a jeho kolegy s koncem ledna propustila, si ovšem podle akademiků nemá na co stěžovat. "Konference výrazným způsobem zvyšovaly odborné renomé FSV UK i samotné Univerzity Karlovy a jejich funkcionářů. Právě proto rektor UK Tomáš Zima převzal osobní záštitu nad 7 z 8 pořádaných jarních a pražských bezpečnostních konferencí a na všech konferencích Česko-čínského centra UK. Konferencí se osobně zúčastnila i řada akademických funkcionářů, včetně děkanky FSV Alice Němcové Tejkalové. Jarní a pražské bezpečnostní konference byly mimo jiné uváděny jako výsledky činnosti FSV UK i v jejích výročních zprávách," dodali výzkumníci.