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Domácí

„Peníze mají jít na infrastrukturu pro seniory.“ Opozici se nelíbí dárek 2000 korun

ČTK
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Opozice kritizuje plošný příspěvek 2000 korun pro důchodce, jak se na něm v pondělí dohodla vláda v souvislosti s rozhodováním o valorizaci penzí. Příspěvek, o kterém hovoří opozice jako o předvolebním dárku voličům, chce koalice ANO, SPD a Motoristů prosadit pomocí pozměňovacího návrhu k novele zákona o penzijním pojištění.

Senior, stáří, peníze, důchod, peněženka
Podle poslankyně STAN Pavly Pivoňky Vaňkové jde o plošný příspěvek, který dostanou všichni důchodci bez ohledu na to, zda ho potřebují. (Ilustrační foto)Foto: Shutterstock.com
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Zástupci ODS, Starostů i lidovci v úterý na tiskových konferencích stran ve Sněmovně poukázali na více než čtyři miliardy korun, na které jednorázový příspěvek vyjde. Stát by je podle nich měl použít na budování kapacit sociálních služeb. V každém kraji by za to mohl být domov pro seniory, shrnul předseda lidovců Jan Grolich.

Průměrný důchod vzroste podle vládního nařízení od ledna o 304 korun měsíčně. Jednorázový příspěvek podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) směřuje k cíli zachovat kupní sílu důchodců i nezatěžovat budoucí náklady systému. Podle poslankyně STAN Pavly Pivoňky Vaňkové jde ale o plošný příspěvek, který dostanou všichni důchodci bez ohledu na to, zda ho potřebují. Mnozí senioři jsou si toho podle poslance ODS Jana Havránka vědomi stejně jako toho, že celkový rozpočet hluboko zadluží zemi.

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„Kdyby Juchelka přišel s tím částku investovat do domovů pro seniory či alzheimer center, dalo by se nad tím přivřít oči nebo s tím i souhlasit,“ uvedl. Takto lze podle něj plošný příspěvek vnímat pouze jako čisté PR a předvolební dáreček.

„Kdyby tyto peníze vláda společně investovala do infrastruktury a budování kapacit, jak pobytových, tak nepobytových, bylo by možné vytvořit více než 2000 lůžek v pobytových,“ vyčíslil exministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

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Růst důchodů v kombinaci valorizace a jednorázového příspěvku Juchelka avizoval v uplynulých týdnech, pro se vyslovil i předseda koaličního hnutí SPD Tomio Okamura, podle kterého by byl ideální celkový růst o 500 až 600 korun. Při rozdělení 2000 korun do 12 měsíců mohou penzisté nakonec počítat zhruba se 470 korunami měsíčně navíc. S výsledkem je podle něj SPD v rámci možností spokojena.

Starobní penze pobíralo na konci června 2,33 milionu seniorů a seniorek. Průměrná částka činila 21 803 korun. Invalidních důchodců bylo 420 900 a pozůstalostních 67 800. Další desetitisíce důchodů poskytovaly systémy resortů obrany, vnitra a spravedlnosti. Jejich penze jsou vyšší.

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