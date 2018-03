Začínají fungovat kontrolní mechanismy, komentuje případ zadrženého soudce Elischera Pelikán

před 1 hodinou

Ministr Pelikán neupřesnil, jak se postaví k návrhu státních zástupců, aby Elischera dočasně zprostil výkonu funkce soudce.

Praha - V případu soudce pražského vrchního soudu Ivana Elischera, kterého policie v úterý obvinila ze zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku a nadržování, zafungovaly kontrolní mechanismy v justici. Na tiskové konferenci po jednání vlády to ve středu řekl ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO). Údajné provinění soudce nechtěl komentovat, poukázal přitom na presumpci neviny.

"Vždycky jsem říkal, že je to tolik lidí, že by bylo prakticky nemožné, aby se mezi nimi občas nevyskytl někdo, kdo selže. A já chápu to, že se daří taková podezření odkrývat a prošetřovat, jako výraz toho, že kontrolní mechanismy začínají fungovat," řekl Pelikán.

"Mám smíšené pocity. Zároveň jsem zklamaný, že možná jsme měli v takhle vysoké roli soudce, který porušoval to základní, co je jeho prací, a to je nestrannost. Ale zároveň jsem rád, protože pokud už jsme tam takového soudce měli, tak systém zafungoval, přišlo se na něj a bude po zásluze potrestán, pokud to opravdu spáchal," doplnil.

Pelikán neupřesnil, jak se postaví k návrhu státních zástupců, aby Elischera dočasně zprostil výkonu funkce soudce.

Elischer byl zadržen v úterý ráno mimo budovu vrchního soudu. Případem se zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), dozoruje ho Městské státní zastupitelství v Praze.

Podle médií sledovala policie Elischera od loňského srpna. Soudce údajně přijal úplatek od vietnamské skupiny, kterou soudil v drogové kauze. Policie ani státní zástupci zatím okolnosti trestního stíhání Elischera blíže nekomentovali.

Soudce Elischer na pražském vrchním soudu působil od roku 2013. Specializuje se například na řešení závažných drogových kauz. Zabýval se například případem skupiny, která ve velkém pěstovala marihuanu v areálu bývalé textilní továrny v Liberci. V minulosti působil také na ústeckém krajském soudu, kde řešil třeba případ vraždy pětiletého chlapce nebo kauzu zkrachovalé Universal banky.