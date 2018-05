Peksa poškodil Česko, napsal Babiš ve stížnosti. Čekám, kdo všechno si kopne, reaguje pirát

před 1 hodinou

Premiér v demisi Andrej Babiš poslal mandátovému výboru podnět na zahájení disciplinárního řízení s opozičním poslancem Mikolášem Peksou (piráti). Vadí mu, že zákonodárce ve Švédsku prohlásil, že Babiš zneužívá dotace a je trestně stíhaný.

Praha - Sněmovní mandátový a imunitní výbor bude poprvé v tomto volebním období rozhodovat, zda zahájí disciplinární řízení s poslancem. Na piráta Mikoláše Peksu si stěžuje premiér v demisi Andrej Babiš. Vadil mu výstup opozičního politika jako člena delegace ve Švédsku. Tam Peksa před zástupci skandinávské země prohlásil, že Babiš je premiér, který zneužívá dotace a je trestně stíhaný. Stížnost podepsanou Babišem má Aktuálně.cz k dispozici.

"Důvodem mého podnětu je ústní informace poslance Roberta Králíčka, který se dne 27. března 2018 účastnil delegace ve Švédsku," zdůvodňuje v dokumentu Babiš, jak se o slovech poslance Peksy dozvěděl. Králíček je členem klubu ANO.

"Dle mých informací měl během tohoto jednání člen delegace Mgr. Mikoláš Peksa vystoupit a v ústním projevu napadnout mou osobu tak, že měl o mně hovořit jako o premiérovi, který zneužívá a rozkrádá dotace, že jsem trestně stíhaný, a dále se měl negativně vyjadřovat o situaci v ČR," píše premiér v demisi.

Peksa mluvil o stíhání Babiše, kvůli údajnému zneužití 50 milionů z evropských peněz na stavbu Farmy Čapí hnízdo. Sněmovna v lednu premiéra a poslance ANO Jaroslava Faltýnka nakonec po dlouhých debatách vydala.

"Dle vyjádření člena delegace Králíčka byli švédský velvyslanec i jeho zástupce značně zaskočení daným vyjádřením a následně (neoficiálně po jednání) označili tento výstup za neprofesionální a poškozující Českou republiku. V rámci následné konverzace měl Mgr. Peksa dále sdělit, že piráti mají jinou politiku a pro ně je profitnější názor a vztah k pirátům v zahraničí," píše dále Babiš.

"Předmětné vyjádření Mgr. Mikoláše Peksy ve vztahu k mé osobě vztahující se k označení, že zneužívám a rozkrádám dotace, považuji s ohledem na zásadu presumpce neviny za urážku ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 Jednacího řádu PS, a dávám proto mandátovému a imunitnímu výboru podnět k zahájení disciplinárního řízení."

Peksa, i přes možné disciplinární řízení, na které minulý týden upozornil deník Právo, si za svými slovy i nadále stojí. "Překvapuje mne jejich představa, že budu mlčet. Premiér trestně stíhaný za podvod s evropskými dotacemi je problém pro všechny evropské daňové poplatníky, nejen pro ty české. Nemám důvod mu pomáhat," hájí se pirátský poslanec.

Nyní bude Peksa čekat na další kroky mandátového a imunitního výboru. Nepřekvapilo by ho prý, kdyby trest přišel. "Počkám, jak velkou přesilu zmobilizují na mandátovém a imunitním výboru. Překvapilo by mě, kdyby to neměli nějak předem dohodnuté, spíše čekám, kdo všechno si kopne," míní. V mandátovém výboru má ANO většinu se stranami SPD a KSČM, které už v minulosti hlasovaly společně. SPD se navíc k pirátům ostře vyjadřuje.