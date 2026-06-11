„Pěkná blbost.“ Trojice mužů ukradla železniční kabely a zablokovala dopravu, chtěla je prodat

Trojice mužů podezřelá z loňské krádeže kabelů na železničním koridoru v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku se před přerovským soudem k činu přiznala. U soudu muži vypověděli, že netušili, že kabely byly pod proudem a mohou tak krádeží ohrozit dopravu.
Kabely obsluhovaly návěstidla, výhybky a kolejové úseky, krádež tehdy zhruba na 20 hodin zásadně zkomplikovala dopravu na páteřní železniční trati. Dopravci vyčíslili škodu na 2,3 milionu korun, další škoda vznikla na zařízení Správy železnic.
Případ se stal loni v listopadu v katastru Jezernice. Muži podle žalobce Petra Klimeše na trati po předchozí domluvě odřezali pilou a odsekali sekerou zhruba dvě desítky metrů kabelů pod napětím, které obsluhovaly návěstidla, výhybky a kolejové úseky a odnesli je do auta.
„Odřezáním kabelů drážní infrastruktury vyřadili z provozu traťové železniční zařízení na trati mezi Drahotušemi a Lipníkem nad Bečvou, šlo o šest návěstidel, dvě výhybky a 14 kolejových úseků,“ popsal žalobce. „Toto jednání bylo velmi společensky nebezpečné, šlo o důležité traťové zabezpečení,“ doplnil žalobce.
Doprava byla na páteřní železniční trati úplně přerušena na dvě hodiny, následujících 20 hodin vlaky jezdily sníženou rychlostí pouze po jedné koleji. České dráhy škodu vyčíslily na 840 tisíc korun, Leo Express, jehož vlaková souprava musela nouzově zastavit, na 1,5 milionu korun. „Škoda na zařízení Správy železnic byla vyčíslena na 138 tisíc korun,“ řekl její mluvčí David Kabele.
Kabely chtěli prodat, nouzí netrpěli
Trojici policisté obvinili z krádeže a ze zločinu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení.
„Přiznávám se, lituju toho, chci se omluvit. Do Přerova jsme přijeli na návštěvu k rodině, když jsme jeli zpět, všimli jsme si haldy kolem trati, kde ležely kabely. Někde byly odseknutý a trčely ven. Začal jsem to sekat. V žádných kabelech proud nebyl, kdyby byl, tak bychom utekli,“ uvedl jednapadesátiletý Ján Ištok, který skončil ve vazbě kvůli obavě z opakování trestné činnosti.
Kabely z místa ukradl společně s dvaačtyřicetiletým Martinem Mirgou a jeho třiadvacetiletým synem Nikolasem. „Kdyby nás nechytli, kabely bychom vypálili a prodali. Počítám, že bychom za to dostali tak pět až šest korun,“ uvedl Martin Mirga.
Jeho syn se před soudem sám sobě divil, proč se krádeže dopustil, u soudu vypověděl, že má stálé zaměstnání s relativně dobrými příjmy. „Byla to blbá chyba, náhoda,“ uvedl.
Policisté trojici zadrželi přímo na místě, když se z místa pokusili ujet. Hlídka na místo přijela kvůli oznámení Správy železnic ohledně přerušení provozu kvůli výpadku proudu. Zasahujícím policistům muži tvrdili, že kabely, které měli v autě, na trati volně ležely.
Zaměstnanci Správy železnic museli po krádeži obnovit, napojit nebo opravit 400 kabelů zabezpečovacího zařízení. Trojici hrozí až šest let vězení. Případ soud kvůli výpovědi chybějícího svědka odročil na 2. července.
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