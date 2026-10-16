„Peklo to bylo jindy.“ Schillerová chválí vládnutí s SPD. Řekla, jak to má s Okamurou

„Důvod ke spokojenosti to není. Musíme se zamyslet nad příčinou,“ říká Alena Schillerová k „nevýhře“ hnutí ANO v komunálních volbách.
Když premiér Andrej Babiš hodnotil nepříliš dobré volební výsledky ANO v komunálních a senátních volbách, místopředsedkyně strany a ministryně financí Alena Schillerová vedle něj nebyla – sledovala volby v domovském Brně. Aktuálně.cz se jí proto zeptalo nejen na jejich zhodnocení, ale i na to, jak vidí vztahy ve vládě poté, co premiér opakovaně kritizoval předsedu koaliční SPD Tomia Okamuru.
Že je premiér Andrej Babiš naštvaný na Tomia Okamuru, bylo zřejmé už několikrát, když mu vzkázal, aby nemluvil za celou vládu. Zatím naposledy k tomu došlo toto pondělí po jednání vedení ANO, SPD a Motoristů před zasedáním kabinetu, což opět vyvolalo spekulace o narušených vztazích v koalici.
Ovšem podle místopředsedkyně ANO a ministryně financí Aleny Schillerové jsou vztahy mezi členy vlády výborné.
Netřeba zvedat hlas
„Pan Okamura není členem vlády, on nevládne. SPD má ve vládě tři ministry, které považuji za velké odborníky, s nimiž se mi spolupracuje velmi dobře,“ uvedla tento týden Schillerová pro Aktuálně.cz. A pochvalovala si i jednání špiček všech tří koaličních stran.
„Ono to navenek může vypadat jinak, protože se různé věci v médiích dramatizují, ale my jsme si vždy dokázali všechno říct. Ještě jsem na koaliční radě ANO, SPD a Motoristů nezvedla hlas,“ říká Schillerová, která byla s Babišem jako předsedou vlády i v koaliční vládě se sociální demokracií v letech 2017 až 2021.
Právě tímto vládnutím nyní argumentovala při debatě o Okamurovi. „Každé koaliční vládnutí si nějak sedá a já mám srovnání, když jsem seděla ve vládě se sociální demokracií. To bylo peklo,“ postěžovala si Schillerová.
Ve zmiňované vládě sociální demokracie politiku hnutí ANO občas kritizovala, ale nakonec se vždy podvolila. Podle řady analýz vládnutí s ANO znamenalo pro sociální demokracii odchod do bezvýznamnosti, protože její voliče převzal Andrej Babiš.
„Dva kohouti, kteří si rozumí“
Ostatně, nyní odborníci upozorňují, že to samé by se mohlo stát SPD. I proto Tomio Okamura často mluví do vládnutí a před voliči SPD se snaží vyvolat dojem, že spolurozhoduje o vládě – byť v kabinetu nesedí osobně.
Například toto pondělí naznačoval, že díky SPD se bude Babiš na jednání Evropské rady v tomto týdnu zasazovat o jednání evropských politiků s Ruskem o míru na Ukrajině.
„Na jednání Evropské rady v tomto týdnu budeme prosazovat, že by Evropská unie měla začít konečně jednat, a ne už podporovat tuto nekonečnou válku,“ prohlásil Okamura.
Čímž už poněkolikáté rozčílil Babiše. Právě v pondělí totiž často jedná vedení ANO, SPD a Motoristů, po kterém osamocený Okamura přichází mezi novináře a jako první tlumočí, co za zavřenými dveřmi proběhlo. Jako tentokrát, kdy se vyslovil pro jednání EU s Ruskem a tvrdil, že s tím souhlasí i Andrej Babiš.
„Není to tak, nevím, co říkal pan Okamura,“ dementoval informaci předseda vlády. S tím, že do těchto věcí nemá šéf SPD co mluvit.
„Já jsem v pondělí informoval o jednání koaliční rady naše voliče, na kterých mi záleží ze všeho nejvíc,“ řekl k pondělnímu sporu s Babišem samotný Okamura. Přičemž dodal, že má s premiérem velmi dobré vztahy, které podle něj neohrozí ani poslední slovní přestřelka.
„My jsme dva kohouti, kteří si ale rozumí a vždy se domluví. Nepanuje mezi námi žádné napětí,“ tvrdí šéf SPD.
Je ale pravděpodobné, že ke sporům mezi Babišem a Okamurou bude docházet, protože premiér očekával podstatně lepší výsledky v komunálních i senátních volbách. Když bude hledat příčiny tohoto výsledku, nepochybně si vyhodnotí i to, zda část jeho původních voličů neodradila politika vlády, která prosazuje i některé programové body SPD.
„Přestože ten výsledek není nijak dramatický, v řadě měst jsme vyhráli, máme obrovský počet mandátů, tak musíme přiznat, že to byla nevýhra. Musíme to vyhodnotit, určitě nemáme nějaký velký důvod ke spokojenosti,“ přiznala rozpaky v ANO Alena Schillerová.