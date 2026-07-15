Peking zadržel českého podnikatele. Ve hře může být výměna za obviněného špiona

V Číně byl zadržen český podnikatel. Podle informací serveru Seznam Zprávy české bezpečnostní složky pracují s verzí, že by Peking mohl usilovat o jeho výměnu za čínského novináře Jang I-mina, který je v Česku stíhán kvůli podezření ze špionáže. Upozornily na to ve středu Seznam Zprávy.
Ministerstvo zahraničních věcí potvrdilo, že eviduje případ nedávno zadrženého českého občana. Podle mluvčího Adama Čörgő je česká ambasáda v Pekingu s mužem v konzulárním kontaktu. S ohledem na ochranu osobních údajů však ministerstvo odmítlo zveřejnit další podrobnosti.
Podle informací Seznam Zpráv jde o českého podnikatele, který v Číně obchodně působil. Zadržen měl být na letišti na konci června a nyní se nachází ve vazbě. Z čeho je obviněn, zatím není oficiálně známo. Podle zdrojů serveru by ale mohlo jít o podezření ze špionáže a na případu se mají podílet také čínské zpravodajské služby.
Případ přichází v době, kdy Čína dlouhodobě usiluje o propuštění zpravodaje čínského stranického deníku Jang I-mina. Toho česká policie letos v lednu ve spolupráci s Bezpečnostní informační službou zadržela a obvinila ze špionáže.
Podle vyšetřovatelů měl shromažďovat kompromitující materiály na české politiky, které mohly být využity k jejich vydírání, a zároveň navazoval kontakty s politiky vstřícnými vůči Číně.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) ani Čínská ambasáda v Praze zatím na dotazy médií nereagovala.
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