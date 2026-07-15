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Domácí

Peking zadržel českého podnikatele. Ve hře může být výměna za obviněného špiona

Domácí

V Číně byl zadržen český podnikatel. Podle informací serveru Seznam Zprávy české bezpečnostní složky pracují s verzí, že by Peking mohl usilovat o jeho výměnu za čínského novináře Jang I-mina, který je v Česku stíhán kvůli podezření ze špionáže. Upozornily na to ve středu Seznam Zprávy.

Čína - Komunistická strana - ilustrační foto
Ilustrační foto.Foto: Reuters
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Ministerstvo zahraničních věcí potvrdilo, že eviduje případ nedávno zadrženého českého občana. Podle mluvčího Adama Čörgő je česká ambasáda v Pekingu s mužem v konzulárním kontaktu. S ohledem na ochranu osobních údajů však ministerstvo odmítlo zveřejnit další podrobnosti.

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Podle informací Seznam Zpráv jde o českého podnikatele, který v Číně obchodně působil. Zadržen měl být na letišti na konci června a nyní se nachází ve vazbě. Z čeho je obviněn, zatím není oficiálně známo. Podle zdrojů serveru by ale mohlo jít o podezření ze špionáže a na případu se mají podílet také čínské zpravodajské služby.

Případ přichází v době, kdy Čína dlouhodobě usiluje o propuštění zpravodaje čínského stranického deníku Jang I-mina. Toho česká policie letos v lednu ve spolupráci s Bezpečnostní informační službou zadržela a obvinila ze špionáže.

Podle vyšetřovatelů měl shromažďovat kompromitující materiály na české politiky, které mohly být využity k jejich vydírání, a zároveň navazoval kontakty s politiky vstřícnými vůči Číně.

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Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) ani Čínská ambasáda v Praze zatím na dotazy médií nereagovala.

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