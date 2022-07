Křeček svůj postup vůči Šimůnkové nevysvětlil, říká Pekarová. Okamura se ho zastal

Ombudsman Stanislav Křeček se v pátek zúčastnil jednání sněmovního petičního výboru. Podle předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové dostatečně nezdůvodnil, proč rozhodl o odebrání agendy své zástupkyni Monice Šimůnkové. Také podle místopředsedkyně sněmovny Olgy Richterové nezazněly konkrétní výtky. Předseda výboru Tomio Okamura tvrdí, že Křeček zákon neporušil.

"Na petičním výboru ve sněmovně nebyl pan ombudsman Křeček schopen dostatečně zdůvodnit svůj bezprecedentní krok. Nevysvětlil ani, jak se snažil tomuto vyústění zamezit," poznamenala Pekarová Adamová. Jednání výboru podle ní pokračuje ve středu i za účasti Šimůnkové.

"Z mého pohledu nezazněly konkrétní, doložitelné výtky k práci zástupkyně. Uvidíme, jak to vyhodnotí i ostatní přítomní. Paní Šimůnková se totiž dostaví v příštím týdnu k obdobnému projednání," uvedla Richterová.

Ombudsman uvedl, že na hodinovém jednání výboru padlo více dotazů a zřejmě ne všechny odpovědi stihly být vyslyšeny. "Pokud bude mít petiční výbor zájem se mnou ještě další otázky probrat, rád přijdu i na další jednání," dodal Křeček.

Okamura upozornil na to, že ombudsman ze zákona může, nikoli musí zástupce pověřit výkonem části své působnosti. Křeček proto podle něj jedná v souladu se zákony. Na petičním výboru se podle šéfa SPD také projednávají čtvrtletní zprávy veřejného ochránce práv a výbor nikdy nekonstatoval, že by byl porušován zákon. Okamura vnímá politický tlak ze strany Adamové, které podle něj vadí to, že Křeček nebyl do funkce zvolen hlasy současné vládní koalice.

Poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO) nechtěla sdělit podrobnosti, neboť jednání výboru bylo neveřejné a schůze je přerušena do příštího týdne. Poslanec Bohuslav Svoboda (ODS) se výboru neúčastnil z pracovních důvodů.

Zástupkyně přišla o podpisová práva

Křeček odňal Šimůnkové podpisová práva, podle něj její práci provázejí lidské i manažerské komplikace. Šimůnková se chce kvůli tomu obrátit na sněmovnu, i když ombudsman jako takový ze zákona odvolatelný není. Zváží také žalobu za některé Křečkovy výroky.

Odebrání agendy považuje za bezprecedentní zásah do pozice zástupkyně ombudsmana, kterým vyvrcholily dlouhodobé problémy mezi ní a Křečkem. Neshody měli třeba kvůli přítomnosti otců u porodu či pobytu rodičů s dětmi v nemocnicích.

Křeček vede úřad ombudsmana od února 2020. Senát ho nedávno vyzval k tomu, aby přestal se svými xenofobními a rasistickými výroky, kterými podle usnesení poškozuje postavení ombudsmana. Senátoři také vyzvali Křečka ke slušnému chování k Šimůnkové.

Zákon o veřejném ochránci práv stanoví, že ochránce může svého zástupce pověřit výkonem části své působnosti. Křeček uvedl, že ve snaze ustálit fungování instituce tuto možnost svěřit část agend zástupkyni nadále nevyužije. Šimůnkové odebral všechny agendy s účinností od 1. července.

