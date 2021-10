Pekarová ani Richterová ve vládě nakonec nezasednou. Rozhodly se pro sněmovnu

Když se v posledních týdnech mluvilo o ženách ve vznikající vládě Petra Fialy, padala především dvě jména - předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. Ani jedna ale nakonec ve vládě nezasedne. Aktuálně.cz zjišťovalo, proč obě političky v kabinetu nebudou a přijmou posty ve vedení sněmovny.

Obě se věnovaly sociálním tématům, obě zastávaly posty místopředsedkyň poslaneckého výboru pro sociální věci, o obou se mluvilo jako o možných členkách vlády, kterou připravuje předseda ODS Petr Fiala. S poslankyní ODS Janou Černochovou patřily mezi vůbec nejčastěji zmiňované ženy v souvislosti s novým kabinetem. I proto úterní informace o tom, že ve vládě Adamová ani Richterová nezasednou, vyvolaly debaty a spekulace, proč se tak stalo.

Markéta Pekarová Adamová ve středu ve sněmovně prohlašovala, že to bylo její osobní rozhodnutí. „O toto místo nominantky na funkci předsedkyně Poslanecké sněmovny jsem sama projevila zájem a velmi si vážím toho, že mí kolegové tento zájem respektovali a rychle jsme našli shodu,“ vysvětlovala pro Aktuálně.cz. Když se v tento den objevila v kuloárech sněmovny, dávala najevo, že je za takový výsledek skutečně ráda, a říkala, že se na novou roli těší.

Když ale měla vysvětlit, proč míří právě do vedení sněmovny, uvedla, že důvody zatím nemůže prozradit. „Dala bych nahlédnout až moc do zákulisí vyjednávání, což zatím není možné, protože vyjednávání o složení vlády stále pokračuje. Až skončí, budu moci osvětlit všechny důvody, včetně toho, jaká ministerstva byla ve hře. Časem budu otevřenější,“ slíbila. Dodala však, že ve hře skutečně byla i její účast ve vládě.

Odchodem do vedení sněmovny uvolnila místo ve vládě pro jiného kandidáta TOP 09. Kdo to bude, ale zatím nechtěla upřesnit. „Až veřejnost za několik dní uvidí složení vlády, tak pochopí i smysl této skládačky. Včetně toho, kdo bude zastupovat ve vládě TOP 09. Zatím nemůžu říci více,“ prohlašuje.

Z informací Aktuálně.cz z kuloárů vyplývá, že strana usiluje především o dvě místa. Jedním je post ministra zdravotnictví pro Vlastimila Válka, druhým post ministra zahraničí pro starostu Prahy 6 a poslance Ondřeje Koláře. Jestli tato místa TOP 09 získá, ale není ještě jisté, protože jednání stále běží.

Pekarová by převzala část pravomocí prezidenta

Pokud bude Markéta Pekarová Adamová zvolena šéfkou sněmovny a pokud prezident Miloš Zeman přijde o své pravomoci, některé z nich přejdou právě na ni. „Na začátku své politické kariéry bych se nenadála, do jakých funkcí mě vývoj postupně přivede. Samozřejmě to nebylo tak, že bych to sama neovlivňovala, na druhou stranu to vnímám s velkou pokorou. Kdyby mi to někdo řekl před deseti lety, tak bych tomu nevěřila,“ svěřuje se.

Pro někoho mohl být její „přesun“ do sněmovny překvapením, zejména když ona sama v minulosti připouštěla, že by mohla zasednout ve vládě. Poslední dění však ukázalo, že její prioritou je spíše parlament.

O tom, že chtěla na toto místo sama, svědčí také slova předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Jana Jakoba. „Respektuji rozhodnutí paní předsedkyně, která stála o funkci předsedkyně sněmovny,“ řekl Jakob. Zdůrazňuje, že je to mimořádně významný post. „Jsem moc rád, že se jí toto místo podařilo dojednat. Bylo to skutečně její rozhodnutí,“ přesvědčuje.

Na otázku, jestli ve vedení strany někdo nenavrhoval, aby TOP 09 místo postu šéfky sněmovny bojovala o křeslo ministryně, Jakob uvedl, že všichni podporovali přání Markéty Pekarové Adamové. „Stejně jako o jiných věcech, také o tomto jsme debatovali z různých úhlů pohledu, ale ve výsledku jsme se shodli, že tento zvolený postup bude nejlepší.“

Podle Jakoba není podstatné, kolik žen v kabinetu nakonec zasedne. „Klíčová je kompetence lidí, kteří ve vládě budou. Ať už je to žena, nebo muž. Samozřejmě by ale ve vládě ženy měly být, ale nedokážu v této chvíli říct, kolik jich nakonec bude.“

Richterová do vlády nechce z osobních důvodů, řekl Bartoš

Pokud jde o druhou ženu, poslankyni a místopředsedkyni Pirátů Olgu Richterovou, která je nominovaná na post místopředsedkyně sněmovny, její příběh se částečně podobá tomu šéfky TOP 09. Byť u Richterové se v politických kruzích ještě více očekávalo, že by mohla usednout ve vládě a konkrétně zastávat funkci ministryně práce a sociálních věcí.

Tyto spekulace byly o to silnější, že Richterová v minulosti zájem o toto místo sama avizovala a k sociální politice končící ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové z ČSSD se velmi často vyjadřovala. Mnohdy ministryni také interpelovala a vystupovala proti ní v televizních debatách.

Navíc je při přípravě koaliční smlouvy budoucí Fialovy vlády v týmu, který připravuje program v oblasti práce, sociálních věcí a zdravotnictví. Přesto nástupkyní Maláčové nebude. A nebude zastávat ani jiné ministerské místo. Když se Aktuálně.cz zeptalo na Richterovou místopředsedy ODS Zbyňka Stanjury, jehož strana bude mít ve vládě hlavní slovo, tvrdil, že ODS ani koalice Spolu nemá s tímto personálním krokem nic společného.

„Myslím, že to je autonomní rozhodnutí České pirátské strany. To není naše rozhodnutí,“ prohlásil Stanjura. A dodal, že také o nominacích na místopředsednická místa ve sněmovně si rozhodovali vždy sami zástupci obou koalic. „Dohodli jsme se, že místa místopředsedů obsadí koalice Pirátů a STAN, a je to jejich autonomní rozhodnutí. To znamená, že jsme se shodli, že si budeme respektovat vzájemné nominace. Že je paní Richterová nominovaná na místopředsedkyni, jsem se dočetl večer na internetu,“ řekl Stanjura.

Richterová na otázky Aktuálně.cz ve středu nereagovala. Redakce ji oslovila s žádostí o rozhovor hned po volbách, ale odpověď ani po deseti dnech nepřišla. Poslankyně nereaguje ani na dotazy lidí na sociálních sítích, kteří se jí ptají, proč bude ve vedení sněmovny, a ne ve vládě. Zatím naposledy se vyjadřovala v České televizi minulý týden, kde reagovala na dotaz, zda se bude ucházet o místo ve vládě, jen obecně.

„Věnujeme se vyjednávání ve dvou blocích. A v bloku Pirátů a starostů máme vyjednané, že budeme mít rovné zastoupení se starosty. To nám umožní reprezentovat zájmy 840 tisíc lidí, kteří volili naši koalici,“ řekla Richterová k rozdělení křesel. Zároveň upozornila, že obě koalice mají k sobě blízko při jednání o sociálním programu. „Mezi priority bude patřit důchodová reforma, dostupnost lékařské péče, obecně zdravotnictví, aby bylo dostupnější v regionech, nebo sjednocení péče o ohrožené děti,“ uvedla minulý týden.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš nicméně ve středu odpoledne sdělil Aktuálně.cz, že přednost sněmovně se rozhodla dát sama Richterová. „Pokud jde o ministerstvo práce a sociálních věcí, Olga Richterová z osobních důvodů v současné situaci o toto ministerstvo neusiluje. Dál se bude samozřejmě zasazovat o návrhy na podporu lidí ve sněmovně a pokračovat ve své špičkové práci,“ řekl Bartoš.

Koho Piráti nominují do vlády, nechtěl šéf strany specifikovat. „O konkrétních resortech a jejich vedení probíhají teprve vyjednávání, stejně jako o programových shodách napříč koalicemi. Pro nás je zásadní vyjednat ministerstva či jiné pozice, kde budeme moct prosadit maximum pro podporu lidí a rozvoj země, jak jsme slíbili voličům,“ dodal Bartoš.