„Pekaři z dovozu“ dostali po incidentu školení, jak se chovat k českým dětem

Na konci července šlo o jedno z hlavních témat, které se řešilo mezi rodiči ve středočeských Hořovicích. Podle některých informací se tři exotičtí zaměstnanci místní pekárny měli na dětském hřišti chovat tak podivně, že musela zasáhnout policie. Po třech týdnech se už ale k situaci nechce nikdo příliš vracet, nicméně pekaři z dovozu prý museli projít proškolením, jak se před českými dětmi chovat.
Podniková prodejna tu každý všední den otevírá už o půl šesté ráno. „Té druhé jakosti se nebojte. Je to čerstvé, jen se to třeba zrovna učňům nepovedlo,“ nabízí jedna z prodavaček v bílém oblečení levné mandlovky a plundrové rohlíčky s tvarohem.
Pekárna Hořovice patří k největším výrobcům chleba a rohlíků ve středních Čechách. V Čisté u Rakovníka má dokonce i vlastní mlýn. A jak přiznává žena v recepci hořovického provozu, stejně jako v jiných odvětvích se ani v pekárenství nedostává dostatek zaměstnanců z Česka.
A tak si prý firma musí najímat agenturní pracovníky z Ukrajiny, Filipín či Indie.
Přímo ve středočeských Hořovicích má výrobna proslavená velikými kulatými pecny hned tři ubytovací komplexy pro zahraniční pracovníky.
„Je přísně zakázáno vynášet z prostoru ubytovny jakékoliv alkoholické nápoje a nosit si je s sebou na pracoviště nebo je konzumovat mimo ubytovnu,“ zní jedno z jedenácti pravidel, která musí přivezení zaměstnanci pekárny dodržovat.
„Tu policii jsem volala já“
V posledních týdnech prošli ještě dalším „proškolením“. Alespoň tedy podle slov středočeské policejní mluvčí Michaely Richterové.
Šlo o důsledek události z pátku 24. července 2026, kdy mělo několik indických zaměstnanců pekárny údajně nevhodně pozorovat děti na vyhlášeném hřišti Višňovka na okraji hořovického sídliště.
Jednou z těch, kdo se tehdy obrátili na policii, byla i Martina V. Reportér deníku Aktuálně.cz se ji pokoušel oslovit, na zaslané dotazy ale nezareagovala.
Když o události informoval regionální Deník, do diskuse pod článkem Martina V. nicméně napsala: „Tu policii jsem volala já s kamarádkou poté, co se tito páni snažili sahat na dítě na pískovišti, poté, co děti chodily domů a říkaly, že mají strach, protože páni je sledují třeba i 2 kilometry po městě a fotí si je.“
Po několika dnech se pak k události na sociální síti vyjádřila i starostka Věra Veverková (SNK Horovize). Podle jejích slov byli tři cizinci zadrženi a vyslechnuti.
„Je známo jejich bydliště i kde pracují. Výpovědi maminek se různí. (…) Vedení města svolá komisi, která se zabývá kriminalitou ve městě. Jejími členy jsou i zástupci policie a kriminálky včetně policejní preventistky,“ stojí v prohlášení starostky.
Po dvaceti dnech se však k události nechce nikdo příliš vracet. A není ani jasné, co vlastně komise dělá. Když reportér deníku Aktuálně.cz přišel na služebnu hořovické městské policie na Palackého náměstí, narazil tam přímo na velitelku Světlu Dardovou. „Já vám k tomu opravdu nic nemůžu říct,“ odkázala se šerifka na státní policii.
Hned naproti stojí historická budova hořovické radnice. Její tajemnice Markéta Hořínková novináře informuje, že starostka Veverková má zrovna schůzku a nejjistější bude poslat otázky e-mailem. Starostka pak napsala, že událost sice byla projednána, ale výsledek nesdělila.
„Celá věc byla podrobně prodiskutována také s velitelem Policie ČR a velitelkou Městské policie Hořovice. Vzhledem k povaze celé záležitosti se k ní již nebudeme blíže vyjadřovat ani poskytovat další informace,“ doplnila starostka.
Michaela Richterová, středočeská mluvčí Policie ČR, říká, že událost z 24. července byla ojedinělá a že na sociálních sítích může její popis vypadat jinak než v reálu.
„Potvrzuji, že jsme věc prověřovali a zjistili jsme, že nedošlo k žádnému protiprávnímu jednání,“ přibližuje Richterová. Ještě dodává, že místní policejní oddělení kontaktovalo vedení pekárny i její personální agenturu s tím, aby svým zahraničním pracovníkům vysvětlili, jak se v Česku mají chovat.
„Neudělali zatím žádný přestupek“
Reportér deníku Aktuálně.cz se obrátil i na samotnou Pekárnu Hořovice. Přímo na její vrátnici se pak dozvěděl, že jednatelé Zdeněk Chvojka ani Josef Vyštejn nemají na rozhovor čas.
„Pan Vyštejn tady nesídlí, telefon na něj nemáme. Pan Chvojka je momentálně na poradě,“ oznámila žena na hořovické vrátnici. „Neudělali zatím žádný přestupek,“ prohlásila ještě na adresu zahraničních zaměstnanců.
Jak vyplývá ze statistik ministerstva vnitra, k letošnímu 30. dubnu žilo v okrese Beroun 378 Filipínců a 22 Indů, to je meziročně o 137, respektive 3 více. Pokud jde o celková čísla, dle ministerstva vnitra pobývalo v Česku k 31. březnu 2026 přesně 15 959 Filipínců a 11 853 Indů. Rok předtím to bylo 11 138 Filipínců a 10 714 Indů.
Že by ale někoho z těchto zahraničních pracovníků pekárny v Hořovicích vídávaly častěji, si dvě maminky na hřišti Višňovka neuvědomují. Během srpnového dopoledne si tu hrají se svými dětmi na vyhlášeném pumptracku.
„Jo, slyšely jsme o tom, četli jsme na facebooku upozornění maminek i vyjádření starostky,“ shodují se obě ženy, že o situaci z července vědí. Zároveň ji ale nepřeceňují. „Takový problém jsme tady nikdy neřešily, vždycky jsou tu jen děti a jejich rodiče,“ popisují vlastní zkušenosti z návštěv Višňovky.
To čtrnáctiletý chlapec s černou přilbou a koloběžkou si pátek 24. července vybavuje. „Teď jsem se vrátil po třech týdnech od babičky, ale tehdy jsme s policií mluvili i my,“ tvrdí. A ukazuje na lavičku, kde prý seděl muž, který „dělal, že s někým telefonuje, a na chvilku na nás otočil kameru“. Tvrdí, že jednoho „kámoše“ prý i pronásledoval po městě. Říká ještě, že policii tehdy popsali, co měl muž na sobě, a víc už o věci neví.
Bobtnající středočeské město na kraji Brd, které kromě velkého pecnu proslavila i nemocnice s porodnicí, kam jeden čas mířila i řada celebrit a kam se ve velkém do novostaveb stěhují další a další lidé, zkrátka čeká další výzva. Stejně jako v jiných regionech se ani tady firmy zřejmě neobejdou bez exotických pracovních posil.
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