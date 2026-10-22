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Domácí

Péče o rodiče zasahuje kariéru i osobní život, častěji dopadá na ženy

ČTK
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Téměř polovina ze zhruba 1,7 milionu Čechů ve věku 35 až 64 let, kteří mají zároveň nezaopatřené děti a aspoň jednoho rodiče v důchodovém věku, se osobně stará o své rodiče. V průměru jim věnuje 18 hodin měsíčně a dvě třetiny pečujících přispívají rodičům i finančně. Vyplývá to z průzkumu, který ve čtvrtek představila novinářům Generali penzijní společnost.

Rodina u vánočního stromečku
Ilustrační fotoFoto: Shutterstock
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Každému třetímu pečujícímu o rodiče situace zasahuje do kariéry a častěji ženám než mužům. Čtvrtina z takzvané sendvičové generace, tedy lidí, kteří současně pečují o děti i o rodiče, současně počítá s tím, že bude ve stáří sama potřebovat finanční pomoc od svých dětí.

Sendvičovou generaci tvoří 38 procent Čechů ve věku 35 až 64 let a polovina z ní je ve věku 45 až 54 let. Do některé z forem péče o seniory se zapojuje 60 procent z nich.

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O vlastní rodiče osobně pečuje 48 procent, o rodiče partnera 23 procent, o prarodiče osm procent a 13 procent o další příbuzné, známé či sousedy. Z těch, kdo o rodiče pečují, jim téměř čtvrtina pomáhá aspoň jednou týdně.

„Solidarita mezi rodinnými příslušníky napříč generacemi je přirozenou součástí jejich života. I to má ale svou cenu. Nejde jen o peníze, ale i o čas a síly. Data navíc potvrzují, že to víc ovlivňuje osobní i pracovní život žen. A čtvrtina sendvičové generace sama počítá s tím, že ji ve stáří budou finančně podporovat vlastní děti,“ komentovala data ředitelka Generali penzijní společnosti Jana Zelinková.

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Péče se promítá do kariéry i osobního života lidí. Kvůli péči o rodiče si berou dovolenou nebo neplacené volno, případně přichází o část příjmu. Negativní dopad na kariéru to má u každého třetího pečujícího o vlastní rodiče.

Ještě častěji se péče projevuje v osobním životě. Negativní dopad uvedla více než polovina pečujících o vlastní rodiče.

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Dopady přitom nejsou rozložené rovnoměrně, výrazně více zatěžují ženy. Kvůli péči o vlastní rodiče zhoršení pracovního života uvádí 38 procent žen a 24 procent mužů. Mezi pečujícími o partnerovy rodiče je rozdíl ještě větší, je to 40 procent žen proti 19 procentům mužů.

Pečující ženy také dvakrát častěji hlásí fyzické vyčerpání nebo zhoršení zdraví, uvádí to 26 procent žen, zatímco mezi muži 13 procent. Ženy mají třikrát častěji také pocit, že kvůli péči zanedbávají své děti. Nižší příjem či přerušená kariéra se jim přitom později promítnou i do výše důchodu.

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On-line průzkumu, který provedla agentura Response Now počátkem září, se zúčastnilo 772 respondentů mezi zástupci sendvičové generace ve věku 35 až 64 let a mezi lidmi staršími 65 let s nárokem na starobní důchod.

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