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Domácí

Pavlova tvrdá slova na americké CNN: Putin páchá státní terorismus. I proti mé zemi

Viet Tran
Viet Tran
Viet Tran
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Je zvláštní slyšet řeči o státním terorismu od Vladimira Putina, který přímo nařizuje páchat státní terorismus v jiných zemích – včetně té mé, uvedl prezident Petr Pavel ve středečním rozhovoru s moderátorkou Christiane Amanpour na americké stanici CNN. Pavel také zdůraznil, že se Rusku na Ukrajině momentálně nedaří, proto útočí i na jiné evropské země a snaží se rozbít jejich soudržnost.

„Za každý čtvereční kilometr, který Rusko na Ukrajině získá, ztrácí více než tisíc lidí,“ řekl Pavel na CNN.
„Za každý čtvereční kilometr, který Rusko na Ukrajině získá, ztrácí více než tisíc lidí,“ řekl Pavel na CNN.Foto: Viet Tran, Aktuálně.cz – Viet Tran
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Putin původně plánoval setkání s šéfem CIA Johnem Ratcliffem, dokonce si kvůli tomu upravil program. Poté, co se ale pán Kremlu dopředu seznámil s obsahem vzkazu z USA – tedy aby se co nejdříve přistoupilo na dohodu o ukončení války na Ukrajině – schůzku vyhodnotil jako zbytečnou a zrušil ji. Ratcliff tak mluvil jen se svými ruskými protějšky z tajných služeb. Více jsme o tom psali zde.

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Podle moderátorky americké televize CNN Christiane Amanpour se tudíž zatím nezdá, že by byl Putin ochoten zastavit vojenskou agresi vůči Kyjevu. Mimo jiné zmínila slova prezidenta Volodymyra Zelenského, který prohlásil, že pod tíhou útoku ukrajinských dronů „de facto uzavře ruský vzdušný prostor“.

Rusko páchá terorismus i v mé zemi, uvedl Pavel

Putin na něj reagoval výrokem, že to „hraničí se státním terorismem“ a že „s teroristy nelze vyjednávat“. Po puštění krátké ukázky z projevu ruského prezidenta se pak dostal ke slovu Petr Pavel.

„Je zvláštní slyšet řeči o státním terorismu od člověka, který přímo nařizuje páchat státní terorismus v jiných zemích – včetně té mé. Věřím, že bychom se nyní měli více zaměřit na ukončení války na Ukrajině jako na předběžnou podmínku pro zahájení vyjednávání o evropské bezpečnosti od Severního moře po Černé moře,“ nešetřil kritikou český prezident.

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Podle něj jsou Putinova slova ale především součástí dlouhodobé strategie, jak udržet napětí v ruské společnosti a vzbudit dojem, že je země ohrožována Západem. I kvůli tomu, že se Moskvě nedaří na ukrajinské frontě tak, jak si původně představovala, snaží se hledat vnějšího nepřítele.

„Za každý čtvereční kilometr, který Rusko na Ukrajině získá, ztrácí více než tisíc lidí. Za poslední rok získalo Rusko méně než 0,4 procenta ukrajinského území. To nelze označit za úspěch,“ řekl Pavel.

„Moskva se snaží rozbít EU i NATO“

Proto se Kreml zaměřil i na evropské státy, které se netají podporou ukrajinských obránců, a využívá celou řadu zbraní, od provokací na moři po informační kampaně či opakované narušování vzdušného prostoru.

„Snaží se oslabit Evropskou unii i NATO a vytvořit dojem, že může zasahovat prakticky kdekoliv. Měli bychom dospět do situace, kdy každá země napadená Ruskem bude sama sebe urputně bránit a všichni ostatní členové NATO jí přijdou na pomoc. Je to jediný způsob, jak můžeme do budoucna chránit naši suverenitu a svobodu,“ konstatoval prezident na obrazovkách americké CNN.

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