Slova prezidenta Petra Pavla, že vnímá působení Jaromíra Zůny (za SPD) v čele ministerstva obrany v poslední době jako destruktivní a škodící České republice, nadzvedla ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé). Ten označil výrok hlavy státu za „nepatřičný a skandální“. Podle šéfa diplomacie Zůna dobře ví, co „obrana země obnáší“.
„V poslední době musím říct, že jeho (Zůnovo) působení vnímám spíše jako destruktivní, jako škodící České republice, než jako věc, která by nám jakkoliv pomáhala,“ prohlásil prezident v nedělní debatě České televize.
Pavel vytkl Zůnovi opakované bránění náčelníkovi generálního štábu Miroslavu Hlaváčovi v cestě na Ukrajinu s cílem získat od protějšků zkušenosti, „některá nestandardní personální opatření“ nebo neustálou snahu omezovat výdaje na obranu a opakované tvrzení, že výdaje na obranu ve výši 2 procent HDP stačí.
Video: Prezident Petr Pavel se vyjádřil k požadavku na odvolání Tomia Okamury.
Prezident pak řekl, že za tím vidí vliv vládního hnutí SPD, jež Zůnu do vlády nominovalo. Podle něj SPD dává dlouhodobě najevo, že jeho prioritou nejsou ani výdaje na obranu, ani podpora Ukrajiny.
Macinka: Pavel by měl domyslet dopady
Svého kolegy z vlády a koaličního partnera se zastal Macinka, který sám nemá s prezidentem nejlepší vztahy.
„Výpad prezidenta republiky vůči ministrovi obrany považuji za nepatřičný a skandální. Jaromír Zůna je zkušený voják a odborník, který dobře ví, co obrana země obnáší,“ uvedl ve svém vyjádření Macinka.
A pokračoval. „Jako odpovědný ministr obvykle spory vládní koalice s opozicí v zahraničí nekomentuji. Pokusím se o to i příští týden na formálním ministerském zasedání NATO v Bruselu. Prezidenta republiky ale ve vší vážnosti žádám, aby v diskusích o obraně a bezpečnosti lépe vážil slova, a hlavně domýšlel jejich dopad,“ kritizoval vicepremiér hlavu státu.
„Má-li vrchní velitel ozbrojených sil námitky k práci ministra obrany, měl by volit jinou cestu, jak je vyjevit než prostřednictvím televizního vysílání,“ dodal Macinka.
Zůna nesouhlasí, Okamura mluví o pochvale
Ministr Zůna pak Pavlovu kritiku odmítl. Podle něj výstavba armády a rozvoj ministerstva prakticky ve všech hlavních ukazatelích dosáhly historických hodnot nebo je překročily.
„Jakou destrukci prezident vidí? Pamatuje si ještě dnes někdo dnes data a fakta o armádě z doby, kdy on sám byl ve funkci náčelníka generálního štábu?“ uvedl Zůna. Připomněl v této souvislosti rušení velitelství nebo pozastavení náboru i nízké výdaje na obranu.
Předseda SPD Tomio Okamura pak označil Pavlova slova za pochvalu práce svého hnutí. SPD podle něj navzdory tlaku okolí dodržuje svůj program a předvolební sliby.
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