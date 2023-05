Pavel vyzdvihl klady kandidátů na ústavní soudce, mají podle něj vynikající renomé

Prezident Petr Pavel by považoval za solidní, aby v případě odmítnutí kandidátů na soudce Ústavního soudu Senát jasně artikuloval své námitky nebo výhrady vůči těmto uchazečům. Senátorům to ve středu řekl ve svém projevu předtím, než budou o jeho nominacích hlasovat. Pavel u Josefa Baxy, Jana Wintra i Daniely Zemanové vysvětlil senátorům svou nominaci a vyzdvihl jejich klady.

Pavel zdůraznil, že jeho povinností je postupně vybírat kandidáty, kteří budou ochraňovat českou ústavnost ve chvíli, kdy se jen do příštího června vymění dvě třetiny z 15 soudců. "Vaší ústavní odpovědností je posoudit, zda se mi to podařilo. Pokud ano, tak vyslovit souhlas s jejich jmenováním," řekl senátorům Pavel.

Pokud však kandidáty Senát odmítne, Pavel by si přál, aby při respektu k tajnému hlasování bylo jasné, proč se tak stalo. "Považoval bych za solidní, aby byly jasně artikulovány námitky nebo výhrady proti kandidátům," řekl. Uchazeči do procesu schvalování vstupují s tím, že budou před národem "vysvlečeni téměř donaha", takže by si zasloužili vědět, proč se ústavními soudci stát nemohou, dodal.

Výběr ústavních soudců označil Pavel za velkou odpovědnost, protože soud chrání práva jednotlivců i demokratickou povahu politického systému. Silný a nezávislý Ústavní soud je podle něj nejlepší obranou proti autoritářům. Soudci nesmí být prodlouženou rukou konkrétních politických sil, vlivových skupin, podléhat tlaku veřejného mínění. Nesmí ale také podlehnout pýše z toho, že mají poslední slovo. Soud proto musí být složený z vysoce kompetentních a přitom různorodých osobností, řekl.

U Zemanové prezidenta zaujal její životní i profesní příběh, kdy přešla od správního soudnictví do civilní justice a věnovala se pohnutým osudům dětí a jejich opatrovníků. Když byla ve vedení Soudcovské unie, starala se o témata soudcovské profesní etiky a sebereflexe, uvedl Pavel. Přestože se nebojí argumentovat proti svým kolegům, hledá vždy konsensus, ocenil prezident.

Baxa je podle něj nositelem unikátních zkušeností. Nejvyšší správní soud, v jehož čele působil, je podle Pavla soud s vynikající pověstí a významným dopadem na kultivaci veřejné správy. Prezidenta oslovil také schopností srozumitelně vysvětlovat právní argumenty široké veřejnosti.

Wintr podle hlavy státu ústavu představuje jako významný celek opřený o časem ověřené principy. V době koronavirové pandemie byl srozumitelným hlasem, volajícím po zárukách právního státu, uvedl Pavel. Svojí erudicí přispíval k činnosti Legislativní rady vlády za vlády tří premiérů.

