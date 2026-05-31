Pavel věří ve společnou účast prezidenta i premiéra na summitu NATO

Prezident Petr Pavel věří, že na červencový summit Severoatlantické aliance NATO nakonec pojede on i premiér Andrej Babiš (ANO), každý by se mohl věnovat jiné části. Pavel to řekl v České televizi.
Babiš s prezidentem se už několik měsíců přou, zda se hlava státu summitu v Ankaře zúčastní. Babiš v sobotu neodpověděl na novinářský dotaz, zda by prezident mohl letět na jeden ze dvou dnů summitu a premiér na druhý. Vláda o složení delegace na summit NATO rozhodne 8. června.
„Myslím, že by prospělo naší zemi jak dovnitř, tak navenek, kdybychom se domluvili na kompromisu, to znamená, že pojedeme oba, každý se budeme účastnit té části, pro kterou máme asi více předpokladů a věřím, že zasedání vlády 8. června tímto směrem půjde, protože by to prospělo určitě nám všem,“ řekl prezident v ČT.
Pavel, který se zúčastnil všech summitů NATO od nástupu do funkce a v minulosti byl předsedou Vojenského výboru NATO, na své účasti na akci v Ankaře trvá.
Tento týden řekl, že má připravenou kompetenční žalobu, kterou by mohl použít, pokud ho vláda do delegace nezařadí. Babiš už dřív řekl, že by prezident neměl být součástí delegace. Výdaje na obranu země by měl na summitu podle něho obhajovat kabinet.
Závazek v NATO Česko nesplní
Česko podle Babiše letos nejspíš nesplní závazek vydat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP), avšak je odhodlaná splnit nový cíl NATO dávat na obranu 3,5 procenta HDP do roku 2035. Plnění závazků bude jedním z hlavních témat summitu NATO v Ankaře 7. až 8. července.
Babiš pro deník Financial Times uvedl, že Česko má výhodu v tom, že český premiér je jedním z posledních příznivců amerického prezidenta Donalda Trumpa mezi evropskými lídry. Evropští spojenci se obávají, že jim Trump na summitu vyčte výši výdajů, kterými přispívají na obranu v alianci.
Obrana má podle rozpočtu letos hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, což představuje necelých 1,8 procenta HDP. Celkové obranné výdaje by měly letos dosáhnout zhruba 185 miliard korun, z toho 30 miliard jde z ostatních rozpočtových kapitol. Loni Česko vydalo na obranu 171,1 miliardy korun.
Napjaté jednání mezi Babišem a Pavlem nikam nevedlo. Prezident trvá na cestě na summit NATO, premiér to nadále odmítá
U Boršova nad Vltavou se srazil autobus s autem, záchranáři ošetřili 13 lidí
Při srážce autobusu s osobním autem u Boršova nad Vltavou se v neděli odpoledne zranilo 13 lidí. Jedna žena má vážná mnohočetná zranění, další muž se zranil na hrudníku středně těžce.
Tisk orgánů, kryokomory… Putin vydává miliardy na boj proti stárnutí
„Lidské orgány lze s rozvojem biotechnologií neustále transplantovat, lidé mohou zůstávat stále mladí a dosáhnout až nesmrtelnosti,“ řekl loni ruský prezident Vladimir Putin svému čínskému protějšku Si Ťin-pchingovi. Rozhovor, který zachytil mikrofon, nebyl určen pro veřejnost, nabídl ale vhled do zájmů ruského prezidenta. Kreml ve výzkumu dlouhověkosti rozjel rozsáhlý státem podporovaný program.
Neviděli jste je? Policie ukázala zmizelé děti, po některých pátrá už dlouhé roky
Naprostou většinu ztracených dětí se podaří nalézt během několika málo hodin či dní. Ne vždy tomu tak ale je. Kriminalisté tento týden připomněli několik případů, které nikdy nedospěly k rozuzlení. Po těchto pohřešovaných dětech se stále pátrá.
Po vítězství Paris Saint Germain nad Arsenalem vypukly ve Francii násilnosti
Francouzská policie zadržela 780 lidí po násilnostech, které vypukly po sobotním vítězství fotbalového klubu Paris St. Germain nad anglickým Arsenalem ve finále Ligy mistrů, oznámil francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez.