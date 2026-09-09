Pavel v pondělí přijme Babiše, tématem bude i Valné shromáždění OSN

Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše (ANO). Tématem jednání bude koordinace zahraniční politiky, zejména účast prezidenta na Valném shromáždění OSN, a další aktuální otázky. Na webu to ve středu oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře.
Schůzka se uskuteční po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů z Korunní komory svatovítské katedrály, kterého by se oba politici měli jako klíčníci zúčastnit.
Valné shromáždění OSN se v New Yorku koná za dva týdny. Českou delegaci povede Pavel, což vláda schválila v červnu, v srpnu mu odsouhlasila letadlo. Vedle prezidenta se do Spojených států chystá i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
Pavel s Babišem se setkali naposledy na konci srpna po zasedání Bezpečnostní rady státu. Premiér později uvedl, že schůzka se konala na prezidentovu žádost a že hovořili o kybernetické bezpečnosti i o zahraničních cestách. Doplnil také, že mezi ním a prezidentem nepanují problémy ani boj.
V posledním půlroce byly vztahy mezi Pavlem a Babišovou vládou vyostřené, rozpory prohloubil spor o vedení české delegace na summit NATO v Ankaře, kam nakonec jeli prezident i premiér.
Od ledna se ke koordinaci zahraniční politiky neschází nejvyšší ústavní činitelé, Babiš po návratu z Turecka odmítl Pavlův návrh na obnovení schůzek. Dříve opakovaně uváděl, že Pavel vede kampaň za znovuzvolení, čehož Babiš nechce být součástí.
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