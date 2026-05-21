21. 5. Monika
Pavel trvá na klíčové cestě do USA, Babišova vláda mlčí. Prezident jednu akci vynechá

Viet Tran

Prezident Petr Pavel má jasno o své účasti na jedné z nejdůležitějších zahraničních akcí. Trvá na tom, že by měl vést českou delegaci na Valné shromáždění OSN (VS OSN), které se koná v New Yorku. Redakci Aktuálně.cz to potvrdil hradní mluvčí Vojtěch Šeliga. Otazník ovšem visí nad tím, zda s takovým scénářem bude souhlasit kabinet Andreje Babiše (ANO). Úřad vlády ČR na dotazy redakce nereagoval.

Prezident Petr Pavel během projevu na Valném shromáždění OSN v New Yorku, září 2025.Foto: Viet Tran, Aktuálně.cz
Prezident Pavel se zúčastnil VS OSN v čele české delegace již třikrát, od začátku svého mandátu nevynechal žádný ročník. Zda tomu tak bude i letos, není zatím jasné. Už spory mezi Pražským hradem a Strakovou akademií kolem účasti na summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře naznačují, že obě strany ještě čekají tvrdá jednání.

Hlava státu má nicméně o své cestě do New Yorku jasno. „Prezident republiky indikoval předsedovi vlády, že chce pokračovat v tradičním rozdělení zastupování země na mezinárodních fórech – jak na summitech NATO, tak na Valném shromáždění OSN,“ potvrdil v úterý pro Aktuálně.cz prezidentův mluvčí Vojtěch Šeliga.

Konferenci o obnově Ukrajiny vynechá

Stejně tak má Pavel trvat na tom, že bude stát v čele české delegace, která zamíří do Spojených států. To by také znamenalo, že se pravděpodobně stane hlavním řečníkem za Českou republiku v rámci obecné rozpravy, které se účastní členské státy OSN. „Ano, chce pokračovat v této tradici,“ zopakoval Šeliga prezidentův záměr.

Jak se k účasti prezidenta Pavla na VS OSN nyní staví kabinet Andreje Babiše, není aktuálně jasné. Na dotazy redakce Úřad vlády ČR do vydání tohoto článku nereagoval.

V diplomatickém prostředí se diskutovalo i o tom, zda se hlava státu objeví na Ukraine Recovery Conference, která se příští měsíc koná v polském Gdaňsku. Pavel se jí zúčastnil minulý rok, když se konala v Římě. Letošní ročník ale prezident oželí. „Účast neplánuje a avizoval to rovněž Úřadu vlády,“ doplnil Šeliga.

Definitivně se rozhodne za měsíc

Stálá mise České republiky při OSN v New Yorku, které šéfuje Jakub Kulhánek, už podle zdrojů Aktuálně.cz kontaktovala ministerstvo zahraničí se žádostí o upřesnění, jak bude vypadat česká delegace na Valné shromáždění, které se koná v září. Důvody jsou především logistické, jelikož české zastoupení v USA zařizuje ubytování, dopravu, část doprovodného programu i akreditace pro oficiální členy delegace.

„Notifikace o počtu členů delegace na letošní VS OSN už přišla, ale zatím se detailnější odpověď neřešila, pokud vím. Předpokládám, že se nejprve bude posílat nějaký odhad velikosti české skupiny. Ještě je čas, o detailech ale musí být rozhodnuto v průběhu června,“ sdělil Aktuálně.cz minulý týden diplomatický zdroj, který je seznámen s průběhem příprav české účasti, ale přál si zůstat v anonymitě..

Kdo se stane hlavním řečníkem, se musí definitivně rozhodnout nejpozději do konce června. Zda jím ovšem bude prezident Pavel, jako tomu bylo na posledních třech ročnících, musí rozseknout Babišova vláda.

Černínský palác se k dotazům Aktuálně.cz doposud nevyjádřil, šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé sobě) minulý týden dodal, že účast Česka na VS OSN vláda ještě neřešila. Více jsme o tom psali zde.

Russian soldiers receive humanitarian cargo in Rostov-on-Don

An ambulance believed to be carrying an American health worker, who has been brought to Germany for treatment after contracting Ebola in the Democratic Republic of Congo, arrives at the Charite University Hospital in Berlin

