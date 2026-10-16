Pavel se vyjádřil ke své cestě. Zveřejnil účet za soukromý tryskáč

Dovolená prezidenta Petra Pavla vzbudila několik otázek. Hlavně pak jeho otočka z Maroka, kdy soukromým tryskáčem přiletěl prezident odvolit v komunálních volbách, aby se pak z Prahy opět vrátil do Afriky. Po návratu z dovolené teď hlava státu prolomila mlčení a uvedla, kolik ji cesta stála. A to včetně sedadla v jiném soukromém letadle, kterým se Pavel na dovolenou vydal.
Prezident se k události vyjádřil na svém profilu na síti X. V prohlášení uvedl, že kvůli jeho cestě do Maroka se objevila řada otázek, na které nemohl během pobytu odpovídat. Nyní tak chce věci uvést na „pravou míru“.
„Chci zdůraznit, že vysvětluji okolnosti soukromé cesty, nikoli služební. Kancelář prezidenta ji ani neorganizovala, ani nic neplatila,“ uvedl Pavel, který tak zopakoval dřívější prohlášení hradní kanceláře.
„Svá slova považuji za důležitá z hlediska transparentnosti a otevřenosti, z hlediska politického ovšem odmítám zasahování do svého soukromí,“ pokračoval prezident, který tak reagoval na výzvy některých vládních poslanců, aby zveřejnil detaily – hlavně finanční – své cesty soukromými letadly.
„Cestoval jsem 2. října z Prahy do Maroka na soukromou dovolenou letadlem, které bylo pronajato pro potřeby týmu Fesh Fesh, který se účastnil závodu Rallye du Maroc. Volná místa na palubě nám organizátoři nabídli. Využil jsem nabídky a souhlasil s úhradou ceny, která vycházela z podílu za mé sedalo ve výši 3750 euro,“ uvedl dále prezident. To je v přepočtu něco málo přes 91 tisíc korun.
Letoun pronajala skupině společnost Creditas miliardáře Pavla Hubáčka. „S panem Hubáčkem se prezident osobně nezná. Letadlo si pronajala skupina účastníků expedice a náklady si rozdělili mezi sebe, včetně prezidenta,“ uvedl už dříve šéf hradní komunikace Vít Kolář.
Casablanca–Praha–Casablanca
Pozornost vyvolala pak Pavlova otočka, aby prezident odvolil v Černoučku. Původně Hrad avizoval, že prezident volit nebude. Po kritice z řad vlády, opozice i veřejnosti se ale Pavel na komunální volby do Česka vrátil.
A použil k tomu soukromé letadlo společnosti Sarah Airways. „Pro cestu z marocké Casablancy do Prahy a zpět v termínu voleb jsem využil let soukromé marocké přepravní společnosti. Zajištění letu se ujal jeden z účastníků naší výpravy Tomáš Šebek, který mě spolu s Pavlem Kubíčkem a příslušníkem ochranné služby na cestě doprovázel.“
„Za tuto cestu jsem uhradil z osobních prostředků 15 tisíc eur. To byl můj podíl na celkové platbě,“ uvedl k tomu prezident. To je v přepočtu na české koruny asi 365 tisíc.
Hlava státu dále uvedla, že nazpět z dovolené už využila běžnou linkou ve čtvrtek 15. října. „Věřím, že tímto je záležitost vysvětlena a uzavřena,“ uzavřel své prohlášení prezident.
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