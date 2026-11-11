Pavel se sešel s Babišem. Řešit budou klíčového úředníka i armádu

Na jednání s prezidentem Petrem Pavlem dorazil ve středu ráno premiér Andrej Babiš (ANO). Politici podle slov hlavy státu budou řešit hlavně aktuální dění. A to nejen ve světě, ale i na domácí půdě. Pavel chce s Babišem probírat i situaci okolo veřejnoprávních médií, výběr nového šéfa antimonopolního úřadu i armádu.
Jedním z témat, které bude Pavel s Babišem řešit, je nový šéf Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Tomu současnému, Petru Mlsnovi, končí mandát teď v prosinci.
Babiš rozhodl o vyhlášení výběrového řízení na šéfa ÚOHS v úterý a uzávěrka přihlášek je 18. listopadu. „Je to kratší lhůta, než byla v předchozím případě, ale myslím si, že se to dá stále stihnout,“ řekl před příchodem na jednání prezident.
Konkrétní jména s Babišem podle jeho slov zatím neřešili. „Předpokládám, že výběrové řízení znamená výběr z více osob,“ podotkl k tomu prezident.
Dalším z témat, které bude chtít prezident řešit, je neúčast českých vojáků na velkém cvičení Koalicja 26.2 v Polsku. Tam evropské armády mají v příštích dvou týdnech natrénovat, jak by byly schopné po skončení ruské agrese ohlídat mír na Ukrajině i bez pomoci USA.
Jenže česká armáda žádnou techniku ani lidi nevyslala. „Skutečně nevím, co bylo důvodem, proč se naši vojáci nemají účastnit. Nepovažuji to za šťastné. Protože se tady bavíme o situaci po ukončení konfliktu, jakým způsobem budeme zajišťovat bezpečnost našich zemí, ale i garance pro Ukrajinu a mám za to, že by se Česká republika měla takového úsilí účastnit,“ řekl k tomu Pavel.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
Obec zavedla poplatek za zhodnocení pozemku. Zneužití pravomoci, řekl Ústavní soud a zrušil ho
Ústavní soud (ÚS) zrušil vyhlášku Čelechovic na Hané o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku. Obec na Prostějovsku vybudovala v lokalitě Pod Kosířem vodovod a kanalizaci. Majitelům pozemků uložila povinnost zaplatit po připojení 53 korun za metr čtvereční jak v případě vodovodu, tak v případě kanalizace.
ŽIVĚ Po útoku ukrajinských dronů znovu hoří ruský přístav Usť-Luga
Ukrajinské dronové útoky v noci na středu způsobily požár v ruském exportním přístavu Usť-Luga v Baltském moři. Uvedly to tamní úřady, které zároveň informovaly o bezmála 150 sestřelených bezpilotních letounech nad Leningradskou oblastí.
Protest před pražskou radnicí. Rakušan tlačí na své lidi, aby nešli vládnout s ANO
Pro předsedu STAN Víta Rakušana, který se stále více stává lídrem opozice, to není příjemná situace. Členové jeho hnutí v jedné z velkých městských částí v Praze byli dlouho přesvědčeni, že budou vládnout mimo jiné s ANO - a to za situace, kdy Rakušan dává najevo, že je proti spojenectví STAN s Babišovým hnutím. Teď sice Rakušanovi ustoupili, ale není jasné, zda nebudou s ANO spolupracovat skrytě.
Dětská bio kaše s jahodami obsahovala nebezpečný jed z plísně. Inspekce varuje rodiče
Rýžová kaše s jahodami a malinami vypadá jako ideální první příkrm a rodiče často neváhají a připlatí svým děte za bio kvalitu. Inspektoři v ní ale našli látku, kterou odborníci řadí k nejsilnějším přírodním jedům. O jaký výrobek jde a proč u dětského jídla platí tak přísné limity?
Rusové hlásí zatčení dvou agentů polských tajných služeb. Provokace a dezinformace, reaguje Varšava
Ruská tajná služba FSB oznámila zadržení dvou agentů polských zpravodajských služeb, které viní ze špionáže – konkrétně ze shromažďování informací o vojenských objektech a sociálně-ekonomické situaci v ruské Kaliningradské oblasti, která je vklíněná mezi polským a litevským územím. Napsala to ve středu ráno agentura Interfax.