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Domácí

Pavel se sešel s Babišem. Řešit budou klíčového úředníka i armádu

Pavel Štrunc - redaktor
Pavel Štrunc - redaktor
Jakub Kopřiva
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Na jednání s prezidentem Petrem Pavlem dorazil ve středu ráno premiér Andrej Babiš (ANO). Politici podle slov hlavy státu budou řešit hlavně aktuální dění. A to nejen ve světě, ale i na domácí půdě. Pavel chce s Babišem probírat i situaci okolo veřejnoprávních médií, výběr nového šéfa antimonopolního úřadu i armádu.

Prezident Petr Pavel se setkal s premiérem Andrejem Babišem
Prezident Petr Pavel se setkal s premiérem Andrejem Babišem - ilustrační foto.Foto: HN – Lukáš Bíba
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Jedním z témat, které bude Pavel s Babišem řešit, je nový šéf Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Tomu současnému, Petru Mlsnovi, končí mandát teď v prosinci.

Babiš rozhodl o vyhlášení výběrového řízení na šéfa ÚOHS v úterý a uzávěrka přihlášek je 18. listopadu. „Je to kratší lhůta, než byla v předchozím případě, ale myslím si, že se to dá stále stihnout,“ řekl před příchodem na jednání prezident.

Konkrétní jména s Babišem podle jeho slov zatím neřešili. „Předpokládám, že výběrové řízení znamená výběr z více osob,“ podotkl k tomu prezident.

Dalším z témat, které bude chtít prezident řešit, je neúčast českých vojáků na velkém cvičení Koalicja 26.2 v Polsku. Tam evropské armády mají v příštích dvou týdnech natrénovat, jak by byly schopné po skončení ruské agrese ohlídat mír na Ukrajině i bez pomoci USA.

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Jenže česká armáda žádnou techniku ani lidi nevyslala. „Skutečně nevím, co bylo důvodem, proč se naši vojáci nemají účastnit. Nepovažuji to za šťastné. Protože se tady bavíme o situaci po ukončení konfliktu, jakým způsobem budeme zajišťovat bezpečnost našich zemí, ale i garance pro Ukrajinu a mám za to, že by se Česká republika měla takového úsilí účastnit,“ řekl k tomu Pavel.

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