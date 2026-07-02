Pavel se ohradil proti nařčením od Babiše. Vyzval ho, ať tvrzení podloží důkazy

Premiér Andrej Babiš (ANO) by měl podle prezidenta Petra Pavla buď podložit konkrétními důkazy závažná tvrzení, že si prezident vykládá ústavu podle svého a poškozuje ČR, nebo vzít svá slova zpět.
Babiš ve čtvrtek v rozhovoru s Deníkem.cz řekl, že hlavním problémem prezidenta je, že si vykládá ústavu, jak chce. Uvedl také, že tím co Pavel dělá a pokud poletí na summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře, poškodí ČR v zahraničí.
Pavel se proti Babišovým slovům ohradil. "Poškozuje ji tím, že dlouhodobě usiluje o bezpečí českých občanů a plnění našich spojeneckých závazků? Nebo tím, že chce, aby naše země byla důvěryhodným spojencem a partnerem? Nebo snad tím, že usiluje o reálnou bojeschopnost a připravenost naší armády místo účetních cvičení?" uvedl prezident.
Předseda vlády ve čtvrtek řekl, že si Pavel vymyslel neústavní podmínku, když po Babišovi žádal před jmenováním premiérem oznámení, jak vyřeší svůj střet zájmů.
Vyčítá mu i odmítnutí jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem a postup kolem summitu NATO. Pavel je podle Babiše jednoznačně hlavou opozice a dělá kampaň za své znovuzvolení prezidentem. "Nevynechá dne, aby do nás nějakým způsobem nezajel," vyčetl hlavě státu premiér.
Poškodí Česko, řekl Babiš
Uvedl rovněž, že pokud Pavel poletí na vrcholné jednání aliance, poškodí ČR v zahraničí. Ačkoliv v minulých letech jezdili na summity prezidenti, letos se podle Babiše bude jednat o ekonomických záležitostech a penězích, na které hlava státu nemá vliv a rozhoduje o nich vláda.
Spor o účast na summitu NATO mezi vládou a prezidentem trvá několik měsíců. Kabinet původně Pavla do delegace nezařadil, prezident proto podal kompetenční žalobu. Ústavní soud v předběžném opatření vládě uložil, aby hlavě státu zajistila účast.
Českou delegaci do Ankary ale povede premiér, prezident by měl být jejím členem spolu s čtyřčlenným doprovodem. Pavel ve středu uvedl, že podle všech protokolárních pravidel by měl být v roli vedoucího delegace prezident.
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