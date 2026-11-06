Prezident Pavel se objevil v další reklamě. Vývoj situace nabral rychlý spád

Prezident Petr Pavel se ocitl na plakátech firmy Canis. Na snímcích má oblečení této firmy prodávající pracovní oděvy a oblečení do přírody. V podtitulu stojí „Prezident ví, co na sebe“. Hlava státu však podle vyjádření mluvčího Daniela Drakea s reklamním použitím nedala souhlas a ani o něm nevěděla. O případu v pátek informoval server iDnes.cz.
Pavel je na plakátech zobrazen na loňském ročníku Rallye Dakar. Na slavném závodě tehdy fotografoval závodníky. Prezident má na sobě mikinu CXS Malone a pracovní kalhoty CXS Boise s odepínacími nohavicemi. Na plakátu je rovněž logo závodu a QR kódy. Ty při zobrazení uživatele odkážou na konkrétní výrobky firmy Canis Safety.
Hrad však odmítl být s plakáty spojován. „Prezident republiky ani Kancelář prezidenta republiky o propagaci předem nevěděli a nedali k ní souhlas,“ upozornil Drake pro iDnes.cz. Podle něj tak společnost neměla svolení využít fotografii k reklamním či jiným komerčním účelům.
„To, že má prezident na fotografii oblečení určité značky, neznamená, že značku propaguje nebo souhlasí s využitím své osoby k reklamním účelům. Společnost nás informovala, že fotografii ze svých prodejen již odstranila,“ doplnil prezidentův mluvčí.
Vedení firmy následně tuto informaci potvrdilo. Plakát měl podle společnosti „motivovat zaměstnance“. Umístěn byl prý jen na třech prodejnách a nešlo o celostátní kampaň.
Není to poprvé
Nejedná se o první případ, kdy byla prezidentova podobizna bez vědomí použitá některou z firem k reklamě. Před půl rokem se v obchodě v polském Těšíně objevila fotografie, v níž český prezident lákal na autentický odpočinek se značkou Alpine Pro.
Snímek působil jako oficiální komerční kampaň s hlavou státu coby hlavní tváří. Hrad ale tehdy také tvrdil, že se tak stalo bez vědomí prezidenta.
„O ničem jsme nevěděli. Otázka je, jestli ten plakát vůbec existuje – já jsem zaznamenal jenom mizernou fotografii, ze které jsem ani neseznal, co, kdo, jak, kde a proč to je,“ řekl tehdy Aktuálně.cz ředitel odboru komunikace Kanceláře prezidenta republiky Vít Kolář.
Připomeňte si: Prezident Petr Pavel zveřejnil video z ranního běhu, který podnikli spolu s finským prezidentem Alexanderem Stubbem
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