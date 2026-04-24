Pavel se nepovažuje za lídra opozice. Jsem jen proti lžím a hulvátství, prohlásil

Prezident Petr Pavel se na pátečním sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů ohradil proti tomu, že ho vládní Motoristé označují za lídra opozice. Jde podle něj jen o účelovou hru, protože je občanským prezidentem. V opozici je proti lžím, hulvátství, netoleranci, manipulaci a zastrašování, které podle Pavla do politiky nepatří.
Odmítl také, že by se nutně vylučovaly pragmatická a hodnotová politika, jak o tom nedávno mluvil premiér Andrej Babiš (ANO).
Motoristé a především jejich předseda a šéf diplomacie Petr Macinka o Pavlovi hovoří jako o zástupci opozice od doby, kdy vygradoval spor o jmenování poslance Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí.
„Pokud někdo říká, že jsem lídrem opozice, je to pouze účelová hra. Ledaže by ten člověk, který to tak říká, měl na mysli opozici proti lžím, hulvátství, netoleranci, manipulacím a zastrašování. Takové jednání do slušné politiky nepatří. Proti němu zcela jistě v opozici jsem a nadále budu,“ řekl prezident.
Babiš v minulém týdnu oznámil, že vláda neschválila poskytnutí letounu k misi na Tchaj-wan pro šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS) kvůli tomu, že hodlá dělat pragmatickou, nikoli hodnotovou politiku. „Já věřím, že tyto dva přístupy se nejen nevylučují, ale že oba mají v politice nezastupitelné místo,“ uvedl Pavel.
Bez hodnot nemůže nikdo dělat dlouhodobě smysluplnou politiku, míní prezident. „Stejně jako bez hodnot rodiče nemohou vychovávat své děti. Hodnoty nám dávají správný směr,“ zdůraznil.
„A já stále věřím, že na základních hodnotách bychom měli být schopni se shodnout, a to dokonce i v politice,“ pokračoval Pavel. Hodnoty jako pravda, slušnost, tolerance, férovost, by měly být univerzální jak pro vládu, tak pro opozici, doplnil Pavel.
Na odborářském sjezdu také zmínil bezpečnostní situaci, která je podle něj nejhorší od druhé světové války. „Až dříve či později skončí válka na Ukrajině, Rusko dostane šanci se ekonomicky i vojensky nadechnout. Potom bude hledat cesty, jak naplnit své imperiální sny,“ vysvětlil Pavel. V nynější situaci nezbývá Evropě jiná cesta než být natolik silná, aby Rusko vědělo, že proti ní nemá šanci uspět, poznamenal prezident.
„Musíme proto být ochotní vynaložit adekvátní, tedy větší než dnes, část našeho společného bohatství na zajištění našeho bezpečí,“ pronesl Pavel. Když nebudeme investovat do obrany a bezpečí, snadno můžeme přijít o vše, co investujeme do energetiky, škol, nemocnic, dopravní infrastruktury nebo sociální péče, míní hlava státu.
„Ale když budeme připraveni a budeme mít jako aliance dostatečnou odrazující sílu, zůstanou v bezpečí jak naši občané, tak i všechny výdobytky našeho sociálního systému,“ sdělil šéf Hradu.
