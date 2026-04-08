Pavel sdělil Babišovi, že hodlá stát v čele delegace ČR na summit NATO

ČTK

Prezident Petr Pavel hodlá v souladu se svým ústavním postavením stát počátkem července v čele české delegace na summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Napsal to ve středu v dopisu adresovaném premiérovi Andreji Babišovi (ANO), který na webu zveřejnil Pražský hrad.

Prezident Petr Pavel, archivní foto. Foto: Aktuálně.cz
Pavel odkázal na ústavní kompetenci prezidenta zastupovat stát navenek, ale i na dlouhodobé zvyklosti.

Babiš v polovině března řekl, že by měl na summit jet on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Aktuální vyjádření premiéra ČTK shání.

Pavel uvedl, že svou účastí chce přispět k zajištění kontinuity v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, které se významně prolínají s působností prezidenta.

Již v úterý řekl prezident Pavel v debatě se studenty Mendelovy univerzity, že ministr zahraničí nemůže zakázat prezidentovi zastupovat zemi navenek. „Popíral by tím jeho ústavní pravomoci,“ dodal na dotaz k účasti na letním summitu NATO v Ankaře.

"S ohledem na témata, která mají být na tomto summitu projednávána, především výdaje na obranu a plán naplňování závazků přijatých vloni na summitu v Haagu, uvítám, pokud se jej zúčastníte spolu se mnou, abyste mohl detailně vysvětlit pozici české vlády," napsal Babišovi.

Zástupci prezidentské kanceláře v posledním týdnu uváděli, že Pavel se chce summitu zúčastnit a usiluje o to, aby se k tématu tento týden sešel s Babišem. Prezident v úvodu dopisu napsal, že se na Babiše obrací touto cestou vzhledem k nemožnosti sejít se osobně a v návaznosti na vzájemný telefonát. Babiš v sobotu na síti X napsal, že si v době velikonočních svátků odjel odpočinout do tepla. V plánu nemá ani setkání s italským prezidentem Sergiem Mattarellou, který do Česka dorazí ve čtvrtek.

Premiér v březnu uvedl, že svou a Macinkovu účast na summitu NATO považuje za logickou. Zástupci vlády podle Babiše lépe než hlava státu spojencům včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa vysvětlí výši letošních výdajů na obranu v českém rozpočtu, kterou kritizovali i američtí diplomaté. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) České televizi řekl, že by se měl summitu zúčastnit spolu s premiérem a ministrem zahraničí.

NATO v současnosti vyžaduje, aby členské země na obranu dávaly nejméně dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Výdaje ministerstva obrany v letošním rozpočtu odpovídají 1,73 procenta HDP, k dosažení dvouprocentní hranice přispívají mimo jiné výdaje na dopravní stavby. Národní rozpočtová rada vyjádřila pochybnosti o tom, že NATO tyto výdaje uzná jako obranné.

Summity NATO v minulosti navštěvovali za ČR jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu. Podle Babiše se ale Pavel účastnil aliančních summitů za standardních situací, když nebylo co obhajovat a vysvětlovat.

Site of Israeli strike in Tyre
ŽIVĚ Izrael podnikl dosud nejsilnější útok na Libanon, zasáhl i obytné čtvrti Bejrútu

Izraelské útoky v Libanonu ve středu zabily desítky lidí a stovky dalších zranily, uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Podle agentury AFP jde o nejsilnější útoky od začátku války mezi Izraelem a hnutím Hizballáh, která vypukla 2. března. Zejména centrum Bejrútu bylo dnes několikrát ostřelováno, včetně obytných čtvrtí, jež dříve nebyly cílem izraelských útoků.

Česká vizážistka a jedna ze zakladatelek kosmetické značky Dermacol Olga Knoblochová po roce 1989 odešla do penze a začala podnikat. Otevřela Institut profesionální kosmetiky, kde až do svých 85 let školila budoucí kosmetičky.
Chystá se film o české kosmetičce, která dobyla svět. Scenáristou je Epstein

Tvůrci zahájili přípravy snímku s názvem Lady Dermacol. Vypráví příběh Olgy Knoblochové, která se zapsala do československé kosmetické historie. Ve snímku režiséra Vojtěcha Moravce se v hlavních rolích objeví Marika Šoposká a Martin Hofmann. Scénář napsal Marek Epstein, který stojí za úspěšnými filmy jako Václav, Ve stínu, Anděl Páně 2, Šarlatán nebo Franz.

V čipech velkých jako flash disk si vezou vlastní buňky, na nichž vědci sledují, jak na lidské tělo působí prostředí hlubokého vesmíru.
Vesmír jako laboratoř. S astronauty Artemis II cestují i jejich avatary

Zatímco se čtyři astronauti mise Artemis II dívají z okna na odvrácenou stranu Měsíce, jejich mikroskopičtí „dvojníci“ se snaží odhalit, jak prostředí hlubokého vesmíru působí na lidské buňky. Spolu s posádkou totiž k Měsíci putují i jejich buňky uložené v čipech velkých jako flash disk. Experiment AVATAR má přinést klíčové poznatky pro budoucí mise, zároveň chce posunout i medicínu na Zemi.

Jiří Lehečka
Lehečka se v Monte Carlu na postup nadřel. Macháče v dalším kole čeká Sinner

Tenista Jiří Lehečka na Masters v Monte Carlu otočil zápas s Alejandrem Tabilem z Chile a po vítězství 4:6, 7:6 a 6:3 postoupil do třetího kola. V něm ho čeká Alexander Bublik z Kazachstánu. Tomáš Macháč si v Monaku 3. kolo zahraje poprvé. Francisca Cerúndola z Argentiny porazil 7:6, 6:3 a o čtvrtfinále se utká s Jannikem Sinnerem.

