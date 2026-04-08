Pavel sdělil Babišovi, že hodlá stát v čele delegace ČR na summit NATO

Prezident Petr Pavel hodlá v souladu se svým ústavním postavením stát počátkem července v čele české delegace na summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Napsal to ve středu v dopisu adresovaném premiérovi Andreji Babišovi (ANO), který na webu zveřejnil Pražský hrad.
Pavel odkázal na ústavní kompetenci prezidenta zastupovat stát navenek, ale i na dlouhodobé zvyklosti.
Babiš v polovině března řekl, že by měl na summit jet on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Aktuální vyjádření premiéra ČTK shání.
Pavel uvedl, že svou účastí chce přispět k zajištění kontinuity v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, které se významně prolínají s působností prezidenta.
Již v úterý řekl prezident Pavel v debatě se studenty Mendelovy univerzity, že ministr zahraničí nemůže zakázat prezidentovi zastupovat zemi navenek. „Popíral by tím jeho ústavní pravomoci,“ dodal na dotaz k účasti na letním summitu NATO v Ankaře.
"S ohledem na témata, která mají být na tomto summitu projednávána, především výdaje na obranu a plán naplňování závazků přijatých vloni na summitu v Haagu, uvítám, pokud se jej zúčastníte spolu se mnou, abyste mohl detailně vysvětlit pozici české vlády," napsal Babišovi.
Zástupci prezidentské kanceláře v posledním týdnu uváděli, že Pavel se chce summitu zúčastnit a usiluje o to, aby se k tématu tento týden sešel s Babišem. Prezident v úvodu dopisu napsal, že se na Babiše obrací touto cestou vzhledem k nemožnosti sejít se osobně a v návaznosti na vzájemný telefonát. Babiš v sobotu na síti X napsal, že si v době velikonočních svátků odjel odpočinout do tepla. V plánu nemá ani setkání s italským prezidentem Sergiem Mattarellou, který do Česka dorazí ve čtvrtek.
Premiér v březnu uvedl, že svou a Macinkovu účast na summitu NATO považuje za logickou. Zástupci vlády podle Babiše lépe než hlava státu spojencům včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa vysvětlí výši letošních výdajů na obranu v českém rozpočtu, kterou kritizovali i američtí diplomaté. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) České televizi řekl, že by se měl summitu zúčastnit spolu s premiérem a ministrem zahraničí.
NATO v současnosti vyžaduje, aby členské země na obranu dávaly nejméně dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Výdaje ministerstva obrany v letošním rozpočtu odpovídají 1,73 procenta HDP, k dosažení dvouprocentní hranice přispívají mimo jiné výdaje na dopravní stavby. Národní rozpočtová rada vyjádřila pochybnosti o tom, že NATO tyto výdaje uzná jako obranné.
Summity NATO v minulosti navštěvovali za ČR jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu. Podle Babiše se ale Pavel účastnil aliančních summitů za standardních situací, když nebylo co obhajovat a vysvětlovat.
