Pavel řekl, kde vidí největší problém Evropy. A varoval před soupeřením s USA

V budoucích konfliktech budou podle prezidenta Petra Pavla rozhodující technologie. Evropská unie a Spojené státy by spolu neměly soupeřit v oblasti umělé inteligence (AI), ale spolupracovat a inspirovat se, řekl ve čtvrtek Pavel v diskusi na bezpečnostní konferenci Globsec v Praze.
Evropa si podle prezidenta včas neuvědomila, jak rychlý nástup technologií bude a musí výrazně zrychlit investice do výzkumu a vývoje, který navíc musí být efektivnější, a ne tak rozdrobený.
Pavel odkázal na slova ruského prezidenta Vladimira Putina či čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, že svět ovládne ten, kdo učiní výrazný průlom v umělé inteligenci. „Musíme to brát vážně, protože v této oblasti dělá významné pokroky především Čína,“ uvedl. Konflikty na Ukrajině i Blízkém východě podle něj ukazují, že technologická převaha mění pravidla hry.
Důležitá je proto spolupráce s partnery v NATO a EU, ale i dalšími zeměmi ochotnými spolupracovat, řekl prezident. „Musíme úzce spolupracovat, abychom si udrželi náskok, který zajistí budoucnost našeho demokratického zřízení, jinak v této soutěži velmi rychle prohrajeme,“ konstatoval.
Spojené státy podle Pavla daly AI větší volnost, zatímco EU se nejprve soustředila na regulaci, aby se později nepotýkala s nežádoucími důsledky. „Oba přístupy se mohou ukázat jako účinné a jejich kombinace může přinést výsledky,“ uvedl. Podle Pavla je nutné, aby se Evropa a USA v AI vzájemně inspirovaly místo toho, aby soutěžily. „Pokud budeme soutěžit mezi sebou v Evropě nebo mezi Evropou a USA, můžeme prohrát s Čínou a dalšími konkurenty na globální scéně,“ podotkl.
Každá válka podle Pavla urychluje technologický pokrok i řadu společenských procesů, což je i případ konfliktu na Ukrajině. „Ukrajina prokázala nejen odhodlání a hrdinství, ale také neuvěřitelnou schopnost přizpůsobit se, inovovat a měnit se. To je něco, co jsme v Evropě ztratili v důsledku mnoha regulačních opatření, která jsou v době míru nezbytná. Ale v době konfliktu je potřeba být flexibilní a dosahovat výsledků v co nejkratším čase,“ uvedl.
Za největší problém Evropy pokládá roztříštěnost zájmů, ale i kapitálového trhu a dalších oblastí. „Máme všechny ingredience na skvělé jídlo, ale nemáme recept, jak ho rychle připravit,“ podotkl.
