V lednu 2028 budou Češi opět volit svého prezidenta. Ten současný, Petr Pavel, zatím neřekl, jestli se bude ucházet o další pětiletý mandát. Termín, do kdy se chce rozhodnout, ale hlava státu má. Zatímco Pavel zvolil vyčkávací taktiku, jeden zájemce už se do klání o Hrad přihlásil. Z minulosti se vynořil zakladatel Republikánské strany Miroslav Sládek.
Prezident Petr Pavel si ohledně své případné kandidatury dává zatím na čas. „Abych vůbec uvažoval o další kandidatuře, musí být splněno několik podmínek. Tou základní je nejen situace v mé rodině, zdravotní stav, ale samozřejmě také podpora veřejnosti,“ řekl pro Aktuálně.cz prezident.
Podle něj, kdyby kterákoliv z výše zmíněných podmínek naplněná nebyla, nemá smysl o kandidatuře vůbec uvažovat. „Pokud by ta podpora byla stejná, jako dosud, tak o tom budu vážně uvažovat,“ uvedl Pavel.
Video: Prezident Petr Pavel se vyjádřil k možné druhé kandidatuře.
Co se týče termínu, kdy by mělo padnout finální rozhodnutí, prezident už představu má. „Bylo by slušné, aby i případní ostatní kandidáti měli dost času na přípravu, takže by bylo vhodné oznámit to někdy kolem poloviny příštího roku,“ dodal prezident.
Vyčkávají na značkách
Pavlova vyčkávací pozice se sice může na první pohled jevit jako lavírování, je to ale důmyslný taktický krok. Současný prezident se zatím těší velké míře popularity. Podle průzkumů hlavě státu důvěřuje přes 50 procent lidí, některé průzkumy ukazují i přes 60 procent. Takže tím je zatím tato jeho podmínka splněna.
Mezi politiky vládní koalice i opozice je pak Pavel – pokud bude kandidovat – považován za favorita volby. A podle toho k tomu také strany přistupují. Ty opoziční se vyjadřují, že jsou připraveny Pavla podpořit a vlastního kandidáta nenasazovat.
Ty vládní vyčkávají, jestli se vynoří občanský kandidát, který by korespondoval s jejich představami i programem. V takovém případě by ho nejspíš vládní politici podpořili.
I když se takto vyjadřují špičky koalice včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) nebo ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé), stále se v zákulisí spekuluje o tom, jestli se nakonec nezopakuje souboj z poslední volby. Tedy, že by proti Pavlovi stanul opět Babiš. Premiér ale tvrdil, že on to nebude. To ovšem říkal i před minulou volbou hlavy státu a nakonec kandidoval.
Čas na podpisy
Stojaté vody se teď snaží rozvířit první kandidát – Miroslav Sládek. Ten svoji kandidaturu oznámil v rozhovoru pro iDNES.cz. „Ve vedení státu jsou i 37 let po sametové revoluci samí soudruzi. Prezident je komunista, premiér estébák. Koho jsme to tehdy vlastně svrhli?“ uvedl.
Ten už prý začal se sběrem 50 tisíc podpisů od občanů. „Je to pravda, sbírám podpisy. Nechci zatím prozrazovat, kolik už jich mám, ale je jich dost,“ řekl s tím, že požadovaný počet chce mít pohromadě v příštích měsících.
Aby zájemce mohl kandidovat jako občanský kandidát, musí sesbírat 50 tisíc podpisů. Oproti předchozím volbám mají ale nyní uchazeči o prezidentský mandát práci usnadněnou – podpisy lze sbírat i elektronicky.
Další možností je, že kandidáta navrhne 20 poslanců nebo 10 senátorů. Každý zákonodárce ale může svým podpisem podpořit jen jednoho kandidáta.
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