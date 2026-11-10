Pavel promluvil o své (ne)chuti být prezidentem. Prozradil, co ho nakonec změnilo

Při debatách ohledně prezidenta Petra Pavla často padají otázky, do jaké míry ho vlastně baví být prezidentem a zda vůbec chtěl a chce tento úřad zastávat. On sám nyní na toto téma částečně promluvil, když vzpomínal na začátky své prezidentské kandidatury. A jak přiznal, jeho původní postoj mu vyčítali i jeho spolupracovníci.
Prezident Petr Pavel by se patrně za normálních okolností ke své první kandidatuře na hlavu státu spíše nevracel, pomohla ale shoda náhod.
V pondělí křtil svou novou knihu herec, moderátor a spisovatel Josef Kubáník, který patřil v době kandidatury do okruhu Pavlových spolupracovníků – budoucímu prezidentovi radil v rétorice a komunikačních dovednostech. A Pavel na oplátku na křest osobně dorazil.
Dílo nese název „Jak se dělá prezident“ a na jeho obálce stojí, že autor zve čtenáře do bezprostřední blízkosti budoucího prezidenta. V příběhu totiž vychází i ze skutečných zážitků z prezidentské kampaně.
Nejde nicméně o publicistický či dokumentární počin, kniha pracuje s fabulací a psychologickou hrou. Zprostředkovává fiktivní rozhovor novinářky s mužem, který se stará o image prezidenta.
Rozostřená hranice mezi realitou a fikcí
Co ve skutečnosti odpovídá dění kolem reálného prezidentského kandidáta Petra Pavla a co je fikce, kniha záměrně zamlžuje.
„Jakákoliv podobnost se žijícími osobami je čistě náhodná, je to čistá fikce, na kterou má autor právo,“ prohlásil ostatně prezident v dobrém rozmaru ihned po příchodu na akci. Podobně se ostatně vyjádřil i autor, ovšem s dovětkem, že v knize použil jako předobraz i některé reálné situace.
„Jsou tam i zážitky, které jsme spolu prožili. Napsal jsem ty věci, jak proběhly, a trošku jsem to zamaskoval, aby to z toho moc netrčelo. Dal jsem to přečíst panu prezidentovi a on mi řekl: ‚Dobře jste to napsal, chytře jste to napsal. Jenom my dva víme, jak to tenkrát bylo‘,“ popsal reakci prezidenta.
„Ale v knížce je i spousta dalších rovin,“ dodal Kubáník ke svému literárnímu počinu, který má na obalu hned nad titulem upozornění: Vychází se svolením Petra Pavla.
Pavel: Nehnala mě žádná ambice, kandidatura byla obtížná
Fikcí každopádně nebylo nic z toho, co prezident Pavel na křtu říkal, ať už se to týkalo jeho pocitů na začátku kandidatury, otázek kolem toho, jak je to s psaním jeho projevů, nebo o vztahu s manželkou Evou.
Pavel se rozpovídal o tom, že na prezidentské kandidatuře pro něj bylo téměř všechno obtížné, počínaje rozhodnutím jít do volebního souboje až po nevelkou chuť sedět na Pražském hradě.
„Přiznám se, že mně to trvalo hodně dlouho, rozhodně mě nehnala žádná ambice. Naopak jsem byl zpočátku v situaci, kdy mi někteří lidé z mého okolí říkali, že je třeba usilovat o to, aby člověk byl prezidentem – protože jinak nepůsobí věrohodně,“ prozradil Pavel s tím, že minimálně v počátku v sobě skutečně žádnou dravost neměl.
Podle jeho slov ho ale následně motivovalo to, že úkol vyhrát v prezidentských volbách vypadal jako téměř nesplnitelný. „Když jsem si uvědomil, proti komu a čemu stojím, tak jsem si říkal: To je tak velká výzva, kterou si nemůžu nechat ujít,“ přiznal.
„A pak mě to začalo i trošku motivovat, protože když jde všechno hladce, tak to člověka moc nebaví,“ uvedl Pavel s tím, že ho povzbuzovalo i to, jak v kampani dosahoval se svým týmem postupných úspěchů – až po samotné vítězství.
To je úplně blbě, slyší prezident od manželky
Prezident zároveň poodhalil, jak vznikají jeho zásadní projevy, například ty ke státním svátkům. Prozradil, že jsou kolektivním dílem, na kterém se podílí on i jeho spolupracovníci – a své k nim řekne také jeho manželka.
„Moje žena je velice upřímná, takže když jí projev dám, nejdříve zpravidla řekne: ‚To je úplně blbě.‘ Potom uzná, že něco na něm bude možná dobře. Dívá se na to z pohledu ženy, z pohledu občana. A pro mě jsou jiné pohledy velmi důležité,“ podotkl prezident.
„Víc hlav víc ví a také se každý na to dívá z trošku jiného úhlu pohledu. To, co někomu může připadnout jako naprosto zásadní, už třeba jiný člověk může vnímat zcela jinak,“ popisuje Pavel. Své projevy tak kromě nejbližších konzultuje také se svými spolupracovníky a poradci.
„Na projevech dlouze a dlouze pracujeme, každé slovíčko probíráme několikrát, protože mi velmi záleží i na vyznění každého slova,“ uvedl Pavel, který se v případě úspěchu svého projevu rád hlásí k tomu, že jde o kolektivní dílo.
„Nikdo není tak dobrý, aby sypal z rukávu jeden skvělý projev za druhým,“ podotkl a s úsměvem upozornil, že jeho debaty s manželkou někdy nejsou vůbec jednoduché, protože oba jsou narozeni ve znamení štírů.
„Dva štíři, když by se měli na něčem hladce dohodnout, to je téměř nemožné. Nakonec se nějak potkáme a jsme oba spokojeni. Ale v řadě věcí jsou její ženská intuice a šestý smysl hrozně důležité,“ pochválil Pavel první dámu.
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