Je to na premiérovi Andreji Babišovi (ANO), jak se postaví k požadavku z nedělní demonstrace Milionu chvilek na odvolání Tomia Okamury (SPD) z čela dolní komory. Ale úplně ignorovat takové množství lidí by neměl. Exkluzivně pro Aktuálně.cz to řekl prezident Petr Pavel. A vyjádřil se i k ministru obrany Jaromíru Zůnovi (za SPD).
Během nedělní pražské demonstrace organizátoři předložili několik požadavků. Mezi nimi i to, aby byl předseda sněmovny Okamura odvolán z funkce šéfa dolní komory. A aby ministerstvo obrany dál nemělo pod palcem menší z vládních hnutí SPD.
Právě téma obrany bylo jedním z těch, která v neděli na Letenské pláni rezonovala nejvíc. „Určitě to vyjadřuje názor poměrně velké části veřejnosti nejen na fungování předsedy sněmovny, ale i na fungování resortu obrany,“ uvedl v úterý pro Aktuálně.cz prezident po návštěvě Činoherního klubu.
Další kroky ale musí podle něj učinit Babiš. „Bude na premiérovi, aby zvážil, do jaké míry je kritika lidí oprávněná. Případně, aby se zamyslel, co s tím. Protože úplně ignorovat takové množství lidí by neměl,“ řekl prezident směrem k předsedovi vlády. Podle odhadu organizátorů se na Letné v neděli sešlo okolo 400 tisíc lidí.
Babiš se v pondělí před cestou do Izraele vyjádřil, že nezvažuje vyhovět požadavkům spolku Milion chvilek z nedělní demonstrace na Letné. A to jak v případě stažení novely zákona ke zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas, tak ani na odvolání Okamury z čela sněmovny a na zbavení SPD ministerstva obrany.
Redaktor Aktuálně.cz se pak Pavla dotázal, zda i on souzní s požadavky ohledně Okamury a ministerstva obrany. „Přiznám se, že mám také svůj poměrně kritický pohled na fungování jak předsedy sněmovny, tak ministra obrany,“ řekl k tomu Pavel.
Petr Pavel se v poslední době například vyjádřil k neúčasti českých vojáků na cvičení Koalicja 26.2, kde armády 11 evropských zemí nacvičují v Polsku, jak by byly schopné po skončení ruské agrese ohlídat mír na Ukrajině i bez amerických jednotek. Podle prezidenta je česká neúčast „nešťastná“.
A prezidentovi se rovněž nezamlouvala nová Koncepce výstavby Armády ČR do roku 2040 (KVAČR). Pavel mimo jiné kritizoval, že se Babišova vláda nestaví k výdajům na obranu jako k prioritě.